Islam-Debatte Facebook-Hetze gegen Erzbischof wird Fall für die Justiz

Nach Hass-Kommentaren im Internet gegen den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. "Wir ermitteln wegen Volksverhetzung und Beleidigung", sagte ein Sprecher der dortigen Staatsanwaltschaft. Das Verfahren richte sich gegen eine Person, die auf Facebook hasserfüllte Kommentare veröffentlicht habe.

Die Ermittler prüfen den Angaben zufolge, ob der sichtbare Name mit der tatsächlichen Identität des Urhebers übereinstimmt. Eventuell sei ein Rechtshilfeersuchen nötig, um über Facebook zu erfahren, wer hinter dem Kommentar stecke, sagte der Sprecher. "Die Ermittlungen richten sich aber auch gegen Unbekannt, weil es noch andere Kommentare gibt, auch auf anderen Plattformen."

In den Kommentaren unter einem Ende Oktober veröffentlichten Facebook-Post der AfD hatten User nach Angaben des Erzbischöflichen Ordinariats Beleidigungen bis hin zu Tötungsaufrufen gegenüber dem Erzbischof geäußert. Dem Onlineportal "inFranken.de" zufolge war in den Kommentaren von "Pfaffengesindel" die Rede, das liquidiert gehöre. Die meisten dieser Kommentare sind laut Staatsanwaltschaft inzwischen entfernt worden.

Kirche prüft rechtliche Schritte gegen AfD

Das AfD-Posting habe den Erzbischof im Bild in Kombination mit einem "verkürzten und dadurch nicht mehr korrekten Zitat" gezeigt, hatte ein Ordinariatssprecher am Wochenende erklärt. "Wir stehen in Kontakt mit der Kriminalpolizei und dem Staatsschutz, wo die vorliegenden Postings genau geprüft werden", sagte er am Montag.

Weitere zivilrechtliche Schritte gegen die Bundes-AfD wegen des verkürzten und sinnentstellenden Postings würden geprüft. Eine Stellungnahme der AfD zu den Vorwürfen war am Montag zunächst nicht zu erhalten.

Die Bundes-AfD hatte nach einer Podiumsdiskussion in Nürnberg auf Facebook gepostet: "Kirche: Muslimischer Bundespräsident denkbar".

Auf der Veranstaltung antwortete Schick dem Erzbistum zufolge auf eine Nachfrage, ob er einen muslimischen Bundespräsidenten grundsätzlich für möglich halte. Schick habe gesagt, ein möglicher muslimischer Kandidat müsste von den Parteien nominiert und von der Bundesversammlung gewählt werden. Sollte das geschehen, werde die Kirche diese demokratische Entscheidung akzeptieren. Alles andere entspräche nicht dem Grundgesetz.