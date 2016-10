Freundesvorschläge bei Facebook "Ich kenn dich nicht, aber ich weiß, wie du heißt"

"Ich unterhalte mich via WhatsApp mit einem Kollegen. Wir chatten über eine andere Person, mein Kollege nennt dabei ihren Namen. Aber weder ich, noch mein Freund haben die Person in unseren Kontakten. Später gehe ich in meine Facebook-App und in meiner Chronik wird mir plötzlich genau diese Person als möglicher Freund vorgeschlagen. Tolle neue Welt... nicht." (per Kommentar unter dem Artikel)