Nach Druck der EU Facebook löscht Hunderttausende extremistische Beiträge

Das US-Unternehmen Facebook hat eigenen Angaben zufolge in den ersten drei Monaten des Jahres 1,9 Millionen extremistische Beiträge auf der Plattform gelöscht oder mit einem Warnhinweis versehen, die in Verbindung mit der Terrormiliz "Islamischen Staat" (IS) oder Al-Qaida stehen. Das teilte der Konzern auf seinem Blog mit.

Die Menge der entfernten oder markierten Beiträge habe sich im Vergleich zum Quartal davor verdoppelt, heißt es in der Mitteilung. Demnach wurde der Großteil der 1,9 Millionen Beiträge mit extremistischen Inhalten tatsächlich gelöscht und nur ein kleinerer Teil mit Warnhinweisen versehen

Die Europäische Union hatte den Druck auf Facebook und seine Wettbewerber in der Tech-Industrie erhöht, schneller extremistische Inhalte zu entfernen oder sich mit der Gesetzgebung zu befassen, die sie dazu zwinge.

"Wir haben nicht die Illusion, dass die Arbeit erledigt ist oder unser bisheriger Fortschritt ausreicht", schreibt Facebook nun in dem Blogeintrag. "Terrorgruppen versuchen immer wieder, unsere Systeme zu umgehen, deshalb müssen wir uns konstant verbessern." Regelmäßig werde Material gefunden, dass die automatisierte Software nicht erkenne. Aus diesem Grund würden stetig neue Methoden eingesetzt.

Facebook definiert erstmals "Terrorismus"

Das größte soziale Netzwerk der Welt veröffentlichte zudem eine Definition des Wortes "Terrorismus". Auf diese Weise will der Konzern interne Vorgänge des Unternehmens transparenter machen. Bisher war nicht bekannt, wie Facebook "Terrorismus" definiert.

Nun teilte das Unternehmen mit, Terrorismus sei "jede Nichtregierungsorganisation, die vorsätzliche Gewalttaten gegen Personen oder Eigentum betreibt, um Zivilbevölkerung, die Regierung, oder internationale Organisationen einzuschüchtern, um ein politisches, religiöses oder ideologisches Ziel zu verfolgen." Darunter fielen unterschiedliche Gruppen, wie religiöse Extremisten, weiße Rassisten und militante Umweltschützer. Es gehe darum, ob eine Gruppe Gewalt anwende, um ihr Vorhaben durchzusetzen.