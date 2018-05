Neue Dating-Funktion Facebook macht Tinder Konkurrenz

Auf Facebook soll es bald eine Dating-Funktion geben. Die Zusatzmöglichkeit richte sich an Benutzer, die "bedeutsame, langfristige Beziehungen suchen", sagte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf der Entwicklerkonferenz F8 in San Jose.

Dabei handele es sich um eine sogenannte "opt-in"-Funktion - das heißt, dass ein Nutzer sich aktiv dazu entscheiden muss, die Dating-Option auszuwählen. Zuckerberg betonte, die Sicherheitsstandards und der Datenschutz würden von vornherein zu den Grundprinzipien des Facebook-Dating zählen.

Derzeit steht Facebook in der Kritik: Dem Unternehmen wird unter anderem vorgeworfen, Nutzerdaten nicht gut genug geschützt zu haben.

Der Dating-Algorithmus werde keine Facebook-Freunde von Nutzern als mögliche Date-Partner vorschlagen, so Zuckerberg. Andere Apps, wie Tinder, würden Facebook-Daten auf diese Weise nutzen. Die Aktie der Match Group, zu der auch Tinder gehört, sackte nach der Ankündigung sofort ab.

Während derselben Präsentation kündigte Zuckerberg an, Facebook werde ein neues, kostengünstigeres VR-Brillenmodell auf den Markt bringen. Die Oculus Go soll im Gegensatz zu herkömmlichen VR-Brillen ohne Anschluss an einen leistungsstarken Computer auskommen. Auch andere Hersteller - wie etwa Lenovo - hatten jedoch zuvor bereits kabellose Brillen auf den Markt gebracht.

Das neue Gerät hat weniger Einsatzmöglichkeiten als das Top-Modell Oculus Rift, der Preis ist mit 219 Euro aber auch nur etwa halb so hoch. Dabei hat die Brille ein eigenes eingebautes Display: Wer VR günstig nutzen wollte, musste bisher auf Brillen-Gehäuse zu Preisen bei 100 Euro ausweichen, in die ein Smartphone eingesteckt werden muss.