Facebook-Profile von Verstorbenen Im Resonanzraum der Trauer

Noch bevor Dieter Kuske es nach Hause schafft, stellen die Ärzte den Hirntod seiner Tochter fest. So schnell er konnte, war er die knapp 400 Kilometer von seiner Arbeit in München zurück nach Hanau gefahren, den Kopf voller Fragen. Wie konnte das passieren? Wird doch noch alles gut? Haben wir Fehler gemacht? Was wird jetzt?

Es ist der 28. Mai 2009. Genevieve ist auf Abi-Fahrt in Barcelona. In ihrem Eis war Nusskonzentrat. Die Ärzte stellen einen allergischen Schock fest. Sie ist gerade 19.

Kuske und seine Frau buchen den nächsten Flug nach Barcelona, legen sie sich ins Bett, weinen unaufhörlich. Gegen Mitternacht meldet sich der Arzt noch einmal. "Das Herz Ihrer Tochter ist jetzt auch stehengeblieben", sagt er vorsichtig. "Wann kommen Sie sie holen?"

Die folgenden Wochen, sagt Kuske, sind die schwersten seines Lebens. Die Anrufe bei Angehörigen. Die Abfertigung im Krankenhaus. Wie wollen Sie zahlen? Bar oder mit Kreditkarte? Können wir die Organe Ihrer Tochter haben? Obduktion der Leiche. Abiturzeugnis. Beerdigung. "Jedes Gespräch, jede Nachfrage, jede Erinnerung schmerzte."

Es dauert Wochen, bis Kuske wieder zur Arbeit geht. Monate, bis er seine Gefühle ein wenig verarbeitet hat. Bis er hofft, irgendwann, vielleicht, Frieden zu finden. Dann stößt er durch einen Zufall auf Werbemails von Facebook an seine Tochter.

30 Millionen Tote auf Facebook

Rund die Hälfte der Deutschen ist in einem oder mehreren sozialen Netzwerken aktiv; die wenigsten machen sich Gedanken, was nach ihrem Tod mit ihren Daten passiert. Allein auf Facebook gibt es inzwischen mehr als 30 Millionen Profile von Toten, täglich kommen neue hinzu. Für die Angehörigen ist dieser sogenannte digitale Nachlass oft eine zusätzliche emotionale Belastung.

Bei manchen ist es die Ungewissheit, die sie quält. Vergangenen Mittwoch beschäftigte ein solcher Fall das Berliner Kammergericht: Eine Familie kämpft seit 2012 darum, das Facebook-Profil ihrer Tochter einzusehen, sie hofft darin Hinweise zu finden, ob die 15-Jährige Suizid begangen hat. Das Kammergericht entschied, dass das Unternehmen den Zugang verwehren darf, wegen des Fernmeldegeheimnisses. Die Familie muss nun entscheiden, ob sie vor den Bundesgerichtshof zieht.

Dieter Kuske wollte nach dem Tod seiner Tochter genau das Gegenteil. Er wollte dass ihr Profil ein für allemal verschwindet.

"Überall im Netz waren Spuren von ihr"

Als Kuske sich in Genevieves Account einloggt, sieht er Erinnerungsfetzen aus ihrem Leben, glückliche Momente, liebevolle Kondolenznachrichten. Er denkt an Genevieves Edelmut, an ihr ansteckendes Lachen. Sie hatte sich oft für Schwächere eingesetzt, hatte dafür gekämpft, was sie für richtig hielt. Nach dem Abitur wollte sie Mathematik studieren. Kuske wird mulmig zumute, wieder steigen ihm die Tränen in die Augen.

"Es fühlte sich nicht gut an, dass im Netz noch Spuren von ihr waren", sagt er. "Ich sorgte mich, dass jemand etwas Unangebrachtes in das Profil schreibt."

Also setzt er das Passwort für Genevieves Account mit einem Trick zurück. Kuske ist selbst IT-Fachmann.

Während er Eintrag um Eintrag liest, fällt ihm auf, mit welcher Geschwindigkeit sich die Nachricht über Genevieves Tod im Netz verbreitet hat. Welche weiten Kreise sie gezogen hat. Kuske sieht, wie Genevieves Patentante aus den USA ihr Beileid bekundete, lange bevor er sie angerufen hatte. Er findet heraus, dass Genevieve noch in weiteren sozialen Netzen aktiv war. Er beschließt, das digitale Erbe seiner Tochter aus der Welt zu schaffen.

Tote erhöhen die Kundenbindung

Warum horten Facebook und Co. die Profile von Millionen Toten? Was haben die Firmen davon? Facebook teilt mit, dass man den Kunden die Wahl lasse. Jeder Nutzer könne in den Einstellungen selbst festlegen, was mit seinem Profil geschieht, nachdem er gestorben ist.

Soweit stimmt das. Nur dürften die wenigsten Kunden diese Funktion kennen. Und wer nichts tut, dessen Profil wird nach dem Tod automatisch in den sogenannten Gedenkstatus versetzt: Es wird eingefroren, bleibt aber online.

Digitaler Nachlass bei Facebook Angehörige haben mehrere Optionen: Sie können das Profil von verstorbenen Familienmitgliedern zum Beispiel in den "Gedenkzustand" versetzen lassen - dann wird es in dem Zustand, in dem es zum Todeszeitpunkt war, eingefroren, keine Interaktion ist mehr möglich. Das Profil komplett löschen kann nur, wer als Erbe auch die Passwörter bekommen hat.

Nutzer können selbst festlegen, wie nach ihrem Tod mit dem Account verfahren werden soll. Das geht so: Unter "Einstellungen" den Punkt "Allgemein" aufrufen, dort den Unterpunkt "Dein Nachlasskontakt" wählen. Nun kann man eine Person autorisieren, sich um das Konto zu kümmern (Nachrichten darf diese Person nicht einsehen), oder festlegen, dass das Konto nach dem eigenen Tod gelöscht wird.

Christian Solmecke, ein auf Internetrecht spezialisierter Anwalt, vermutet dahinter auch wirtschaftliche Gründe. Facebook wolle, dass sich Nutzer "gerade auch in besonders sensiblen Momenten in dem Netzwerk aufhalten", sagt Solmecke. Das diene der Kundenbindung.

Zudem versucht sich das soziale Netzwerk wohl auch juristisch abzusichern. Denn bislang ist in Deutschland nicht geklärt, ob ein Facebook-Account vererbbar ist. Sollte ein Gericht dies irgendwann festlegen, dann dürfte das Unternehmen die Daten eines Verstorbenen gar nicht eigenmächtig löschen. Die Erben könnten es sonst verklagen.

So löschen Sie die Profile Ihrer verstorbenen Angehörigen

Wer das Profil eines verstorbenen Angehörigen löschen möchte, aber keinen Zugang dazu hat, dem empfiehlt Solmecke, eine Geburts- und Sterbeurkunde des Verstorbenen bei dem betroffenen Unternehmen einzureichen, dazu einen rechtsgültigen Nachweis, dass man ein Angehöriger ist. Das reiche in der Regel, um die Daten aus der Welt zu schaffen.

Dieter Kuske hat das schon alles hinter sich. Er hat es schließlich geschafft, die Spuren seiner Tochter aus dem Netz zu tilgen. Einem Anbieter musste er erst mit dem Anwalt drohen, ehe er Genevieves Account löschte. "Es ist schizophren, dass Unternehmen wie Facebook die Profile von Verstorbenen nicht löschen", sagt er. "Die Daten gehören zerstört."

Nicht jeder würde ihm zustimmen. Es gibt auch Menschen, die Profile von Verstorbenen als virtuelle Friedhöfe nutzen - so wie Familie eines jungen australischen Soldaten, der 2012 während eines Einsatzes in Afghanistan verstarb.

Es gibt also ganz unterschiedlichen Umgangsformen für das digitale Erbe. Daran ist nichts auszusetzen. Das Problem ist nur, dass den meisten Menschen nicht bewusst ist, welche Wirkung ihre Profile nach dem Tod entfalten können. Wie das digitale Erbe für Angehörige ungewollt zum Resonanzraum der Trauer werden kann.

Dieter Kuske schmerzen die Erinnerungen an den Tod seiner Tochter noch heute. Auch jetzt kommen ihm noch die Tränen, wenn er von Genevieve erzählt. Doch seine Frau und er haben auch neuen Lebensmut gefasst. Und sie haben beschlossen, ihre Erfahrungen in den Dienst der Gesellschaft zu stellen.

Neben seinem Job arbeitet Kuske nun ehrenamtlich als Trauerbegleiter. Er hilft anderen Eltern, die ebenfalls ein Kind verloren haben, eine neue Lebensperspektive zu finden. Damit sie vielleicht etwas weniger leiden, als er es musste.