Wer vom Datenskandal um Facebook Analytica betroffen ist, bekommt laut Facebook eine Benachrichtigung in seinem Newsfeed. Wer sich also nicht selbst die Psychotest-App namens "This Is Your Digital Life" heruntergeladen hat, erfährt nun, ob es denn einer seiner Facebook-Freunde getan hat. Der Entwickler der besagten App nämlich hatte Informationen von Mitgliedern des Netzwerks und deren Freunden an die umstrittene Analysefirma Cambridge Analytica weitergereicht.

Wer unruhig ist oder nicht auf eine etwaige Benachrichtigung warten will, kann aber auch selbst herausfinden, ob er zu den Betroffenen gehört: per Klick auf diesen Link in den Hilfebereich von Facebook.

Weltweit sind geschätzt 87 Millionen Nutzer von der Datenweitergabe betroffen, davon etwa 2,7 Millionen Nutzer aus der EU und gut 310.000 Nutzer aus Deutschland. Die große Mehrheit der Nutzer dürfte hierzulande also folgende Nachricht angezeigt bekommen: "Soweit wir wissen, haben sich weder du noch deine Freunde bei 'This Is Your Digital Life' angemeldet. Daher wurden vermutlich keine deiner Facebook-Informationen über 'This Is Your Digital Life' mit Cambridge Analytica geteilt."

An dieser Stelle ein kleiner Leseraufruf: Wenn Sie zu den direkt Betroffenen zählen und von Facebook entsprechend informiert werden, melden Sie sich gern bei uns via spon.netzwelt@spiegel.de. Wir sind sehr daran interessiert, was Sie als direkt Betroffener über den Datenskandal denken - und ob Sie sich durch den Facebook-Hinweis ausreichend informiert fühlen. Bitte schreiben Sie in die Betreffzeile Ihrer E-Mail an uns "Leseraufruf Facebook".