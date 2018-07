Digitales Erbe Der nächste Rechtsstreit folgt bestimmt

"Jetzt gibt es Rechtssicherheit für die Erben auch in der digitalen Welt", freute sich der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Ulrich Schellenberg, über das gestrige Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Vererbbarkeit eines Facebook-Kontos. Das ist, bei genauer Betrachtung, aber nur teilweise der Fall.

Was den Umgang mit einem Konto in einem sozialen Netzwerk so schwierig macht, ist der Umstand, dass es hier nicht nur um zwei, sondern um eine Vielzahl von Beteiligten geht, mit ganz unterschiedlichen Rechten und Interessen. Selten ist eine Konstellation so komplex wie die, über die jetzt der dritte Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) zu entscheiden hatte.

Denn die Frage, ob Eltern einer Verstorbenen Zugang zu deren Benutzerkonto in einem sozialen Netzwerk bekommen müssen, betrifft gleich mehrere Personen oder Parteien:

die ursprüngliche Kontoinhaberin, die immer noch über ein sogenanntes "postmortales Persönlichkeitsrecht" verfügt, also einen Anspruch auf Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte auch nach dem Tod

ihre Kontaktpersonen in dem Netzwerk, mit denen sie dort Inhalte geschaffen oder geteilt hat, sei es in Chats, Kommentaren oder ähnlichem

den Betreiber des Netzwerks, der ein Interesse an seinem Geschäftsmodell geltend machen kann

die Erben, die, über pure Neugierde hinaus, viele Gründe haben können, sich auch mit den Aktivitäten des oder der Verstorbenen in einem sozialen Netzwerk zu befassen.

Beim Kammergericht gewann Facebook

Im vorliegenden Fall registrierte sich ein Mädchen im Jahr 2011 mit Einverständnis der Eltern bei Facebook. Ein Jahr später, im Alter von 15 Jahren, verstarb sie unter ungeklärten Umständen bei einem U-Bahn-Unglück. Die Eltern versuchten, sich mit den ihnen bekannten Account-Daten in das Benutzerkonto ihrer Tochter einzuloggen. Dies ging jedoch nicht, weil Facebook das Konto inzwischen in den sogenannten Gedenkzustand versetzt hatte, ein Zugang auch mit Passwort somit nicht mehr möglich war.

Die Eltern machten geltend, sie benötigten den Zugang zu dem Konto, um Aufschluss darüber zu erhalten, ob ihre Tochter kurz vor ihrem Tod Suizidgedanken gehegt habe, und um Schadensersatzansprüche des betroffenen U-Bahn-Fahrers abzuwehren. Dieser hatte Schmerzensgeld und Verdienstausfall geltend gemacht, die Eltern hatten auch annähernd 10.000 Euro an ihn bezahlt, mussten aber weitere Forderungen befürchten.

Doch Facebook lehnte es ab, den Eltern den Account zugänglich zu machen. Die Eltern klagten. Vom Landgericht Berlin bekamen sie Recht, beim Kammergericht gewann dagegen Facebook.

Nachrichten gehen an ein Konto, nicht an Personen

Der Bundesgerichtshof gab nun den Eltern Recht: Diese hätten einen Rechtsanspruch darauf, dass Facebook ihnen den Zugang zum Benutzerkonto ihrer Tochter und den darin befindlichen Kommunikationsinhalten gewährt. Dies ergebe sich aus dem Nutzungsvertrag, der auf die Erben übergegangen sei. Die Klauseln zum Gedenkzustand seien nur im Hilfe-Menü enthalten gewesen und damit nicht wirksam in den Vertrag einbezogen. Zudem seien sie in dieser Form unwirksam.

Auch aus dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Kommunikationspartner Tochter ergibt sich laut BGH nichts anderes. Facebook verpflichte sich laut Nutzungsvertrag, Nachrichten und sonstige Inhalte an ein bestimmtes Konto zu vermitteln, nicht an bestimmte Personen.

Zwar könne der Absender einer Nachricht damit zwar darauf vertrauen, dass Facebook die Inhalte nur für das von ihm ausgewählte Benutzerkonto zur Verfügung stellt. Es sei aber immer möglich, dass neben dem Kontoinhaber auch jemand anderes davon Kenntnis erlangt - sei es, weil der Kontoinhaber dies jemandem gestattet, oder dass jemand anderweitig Zugang erlangt. Dies könne etwa durch Missbrauch des Zugangs geschehen, oder eben, wie hier, nach dem Tod des Kontoinhabers, mit der Vererbung des Vertragsverhältnisses.

Viele Details sind allerdings noch ungeklärt

So grundlegend diese Entscheidung ist - einige wichtige Fragen bleiben offen: Was ist etwa, wenn die Erben kein Passwort für den Account haben? Der BGH-Anwalt der Eltern, Peter Rädler, sagt, auch in einem solchen Fall müssten die Erben Zugang bekommen, beispielsweise, indem sie das Passwort zurücksetzen lassen, oder, falls es nicht anders geht, direkt gegenüber dem Betreiber "ihre Berechtigung nachweisen".

Unklar ist auch, ob Facebook nicht doch den Zugriff für Erben zumindest beschränken, etwa Veränderungen an dem Account ausschließen kann. Eigentlich, so Rädler, müssten die Erben den Account auch fortführen können. Facebook könnte das aber möglicherweise in Gedenkklauseln ausschließen. Die damaligen Klauseln zum Gedenkzustand hat der BGH zwar als unwirksam bezeichnet. Inzwischen, so Rädler, gebe es aber neue Gedenkklauseln, deshalb könne man das Urteil hier "nicht 1:1 übernehmen".

Fraglich ist auch, welche Ansprüche Freunde des ehemaligen Account-Inhabers haben. Sie könnten möglicherweise von den Erben verlangen, sagt Rädler, dass diese intime Fotos löschen und vor allem nicht Dritten zugänglich machen. Schließlich könnte Facebook sogar versuchen, einfach den Nutzungsvertrag so zu gestalten, dass eine Fortführung des Kontos nach dem Tod des Nutzers ausgeschlossen ist. Denn bislang war das nicht der Fall - ob das zulässig wäre, ist offen.

Facebook gab in dem Verfahren zu erkennen, dass das Unternehmen eine dauerhafte Vertraulichkeit der Kommunikation unter den Nutzern als Teil der Attraktivität seines Netzwerks ansieht. Daher liegt es nahe, dass Facebook versuchen wird, seine Nutzungsbedingungen so zu gestalten, dass die Inhalte alleine den angemeldeten Nutzern zugänglich bleiben.

Ob der BGH eine solche Vertragsgestaltung akzeptieren würde, ist offen. Auch wenn der BGH nun eine wichtige Grundsatzfrage geklärt hat - von Rechtssicherheit bei der Vererbung von Zugängen zur digitalen Welt kann noch keine Rede sein.

Der nächste Rechtsstreit hierzu folgt bestimmt.