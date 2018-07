Rubens-Gemälde So protestieren belgische Museen gegen Facebooks Nacktheits-Bann

Bitte nicht anschauen, hier sind nackte Menschen zu sehen: Mit dieser ironisch gemeinten Botschaft überraschte die flämische Tourismusbehörde in Belgien Museumsbesucher, die sich in Antwerpen Werke des einflussreichen Künstlers Peter Paul Rubens ansehen wollen.

Mit der Aktion, die werbewirksam in einem YouTube-Video festgehalten wurde, protestiert eine Reihe von belgischen Museen überspitzt gegen Facebooks strenge Anti-Nacktheits-Richtlinien für Werbung.

Die Museen aus der Region Flandern wollten mit Bildern des berühmten Malers in dem sozialen Netzwerk werben. Das wurde aber zum Problem, denn der 1640 gestorbene Maler aus Antwerpen ist bekannt für seine Aktmalereien. Facebooks Werberichtlinien verbieten aber die Darstellung von Nackten, auch wenn es um Kunst geht. Ausnahmen gibt es nur für Skulpturen, nicht für Gemälde.

Geht es um normale Beiträge auf Facebook, nicht um Werbung, ist das Netzwerk zwar immer noch streng und erlaubt keine allzu freizügigen Bilder. Weibliche Brustwarzen etwa sind tabu. Für Kunst gilt das aber nicht.

Zu unanständig für Facebook

Der britische "Guardian" berichtet nun von einem Brief der Museen in Flandern an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Darin beschwert sich die Tourismusbehörde stellvertretend, dass das Netzwerk die von Rubens gemalten Brüste, Hinterteile und Engelchen als unanständig erachte. Deshalb könne man den berühmten Künstler nicht einsetzen, um für die Region auf Facebook zu werben.

Um zu verdeutlichen, wie irrwitzig Facebooks Werberegeln aus Sicht der flämischen Museen sind, hat die Behörde die Richtlinien der Plattform quasi eins zu eins ins Museum übertragen und über die Aktion ein Video gedreht. Darin sind verwunderte Touristen - es ist unklar, ob es sich um Schauspieler handelt - zu sehen, die im Rubenshaus Werke des Künstlers ansehen wollen. Sicherheitspersonal schickt die Besucher aber weg von den Wänden, an denen die Akte hängen. Diese zu sehen sei ihnen nicht erlaubt.

Facebooks Richtlinien führte in der Vergangenheit unter anderem zur Sperrung des als Werbemittel gedachten Fotos einer Neptun-Statue - weil das Kunstwerk aus dem 16. Jahrhundert einen nackten Mann mit Dreizack in der Hand zeigte. Auch ein ikonisches Foto aus dem Vietnamkrieg war zeitweise gesperrt.