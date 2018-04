Von Judith Horchert

Mark Zuckerberg schlägt verbal um sich: Weil Apple-Chef Tim Cook Facebook wegen des Cambridge-Analytica-Skandals öffentlich kritisiert hatte, antwortete Zuckerberg nun ebenfalls öffentlich: Cook mache es sich "extrem leicht", wenn er argumentiere, Facebook liege nichts an seinen Mitgliedern, nur weil sie nichts bezahlten, sagte Zuckerberg in einem Interview: "Das klingt für mich lächerlich."

REUTERS Facebook-Chef Mark Zuckerberg

Cook hatte in einem Bühneninterview versucht, den Datenskandal bei Facebook für etwas Eigenwerbung zu nutzen. Er erklärte, dass Apple die Daten seiner Kunden nicht auswerte und weitergebe. Und er sagte, dass es auch grundsätzlich nicht möglich sein solle, alle Kontakte und Vorlieben eines Nutzers sowie seine Suchanfragen und Website-Aufrufe im Netz zu kennen. So ein Wissen "sollte meiner Ansicht nach nicht existieren", sagte Cook. Auf die Frage, was er denn tun würde, wenn er in Zuckerbergs Situation wäre, antwortete er lapidar: "Ich wäre nicht in dieser Situation."

Der Facebook-Chef ließ sich dazu hinreißen, darauf auch noch zu antworten. In einem Interview mit dem US-Nachrichtenportal "Vox" sagte er: "Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht alle das Stockholm-Syndrom bekommen." Man solle sich nicht von "Firmen, die hart daran arbeiten, mehr Geld von uns verlangen zu können" erzählen lassen, dass sie sich besser um die Nutzer kümmern würden. Allerdings dürften solche verbalen Angriffe von beiden Seiten kaum dazu betragen, dass sich ein Nutzer bei einem Unternehmen gut betreut fühlt.

"Ready Player One" läuft in den Kinos an

Warner Bros. Filmszene aus "Ready Player One"

Ab Donnerstag ist in Deutschland die Verfilmung von "Ready Player One" auf der Leinwand zu sehen. Der Science-Fiction-Roman von Ernest Cline genießt unter Nerds und Gamern Kultstatus - und es deutet alles darauf hin, dass der Film ebenfalls gut angekommen wird, und zwar nicht nur bei einem Nerd-Publikum. Mein Kollege Matthias Kremp hat den Film vorab angesehen und war angetan. Lesen Sie hier seine Rezension: "Spielbergs Rückfall in die Achtziger".

Seltsame Digitalwelt: Der gut getarnte Fön

eine Anekdote von Markus Böhm

Kürzlich war ich in einem Hotelzimmer in Tokio verwirrt. Ich konnte im Bad partout keinen Fön finden, und auch im Schlafraum erblickte ich nur Dinge wie einen Fernseher oder einen Wasserkocher. Als ich an der Rezeption nachfragte, wurde mir schließlich klar, dass ich nicht der erste war, der dieses Problem hatte. Man hielt mir wortlos ein vorgefertiges Schild in englischer Sprache entgegen: Das Gerät im Schlafzimmer, das auf den ersten Blick wie ein Wasserkocher aussieht, sei der Fön. Peinlich.

SPIEGEL ONLINE

Später gab mir immerhin noch ein App-Experiment mein Selbstvertrauen zurück. Denn offenbar tarnt sich der Fön im Zimmer so gut, dass er selbst manche Bilderkennungsprogramme austricksen kann: Als ich ihn jedenfalls mit der App "Memrise" abscannte, kam auch dieses Programm zu dem eindeutigen Schluss: Das ist ein Wasserkocher. Hah!

App der Woche: "Umiro"

getestet von Tobias Kirchner

Devolver Digital

Im Rätselspiel "Umiro" geht es darum, zwei Spielfiguren den richtigen Weg zu weisen. In jedem Level warten Hindernisse auf dem Weg zum Ausgang. Das Heldenduo aus Toni und Colora sammelt dabei Kristalle ein, um der Welt die Farbe zurückzubringen. Dafür muss der Spieler Linien malen, auf denen sie sich fortbewegen. Anschließend gilt es, im richtigen Moment den Startbefehl zu geben. Mit zunehmender Spielzeit werden die Herausforderungen kniffliger. Dank des tollen Stils und der Musik von "Umiro" bleibt man aber gern bis zum Ende dabei.

Für 2,89 Euro (Android) oder 3,49 Euro (iOS) von Devolver Digital, ohne In-App-Käufe.

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Grindr Is Letting Other Companies See User HIV Status And Location Data" (Englisch, sechs Leseminuten)

Im Netz war es der Aufreger zum Wochenstart: Grindr, eine Dating-App für Schwule, hat Nutzerangaben zum HIV-Status an Partnerfirmen weitergegeben. Hier berichtet "Buzzfeed", worum es bei dem Thema geht.

"In Bayern droht bald überall Gefahr" (sechs Leseminuten)

Die Journalistin Frida Thurm hat sich das neue bayerische Polizeigesetz, das die CSU im Mai verabschieden will, einmal genauer angesehen - und erklärt bei "Zeit Online", was die Verschärfungen bedeuten.

"Deutsche Ermittler nehmen untergetauchten Rechtsextremen in Budapest fest" (acht Leseminuten)

In Budapest haben Ermittler vergangene Woche Mario Rönsch verhaftet. Er soll die Hetzseite Anonymous.Kollektiv betrieben haben und außerdem hinter dem Online-Shop "Migrantenschreck" stecken. Die Kollegen der "Süddeutschen Zeitung" und von "Vice" erklären die Hintergründe.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche,

Judith Horchert