Zuckerberg in Berlin Facebook stiftet Großrechner für KI-Forschung

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat zum Auftakt seines zweitägigen Berlin-Besuchs europaweite Forschungspartnerschaften im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt. In der ersten Runde spendet der US-Konzern 25 Hochleistungsserver im Wert von insgesamt rund 1,1 Millionen Euro an Forschungsinstitute in Deutschland und ganz Europa. Zu den ersten Empfängern gehört die TU Berlin.

Die großen IT-Konzerne in den USA - von IBM über Amazon, Apple, Google und Microsoft bis hin zu Facebook - investieren derzeit massiv in die KI-Forschung. Sie wollen damit beispielsweise riesige Datenmengen auswerten oder Autos das eigenständige Fahren beibringen.

Dabei bemühen sich die Konzerne natürlich darum, möglichst hochkarätige Kooperationspartner und Kontakte zu haben - sicher auch mit Blick darauf, wen sie für künftige Projekte einstellen könnten. Solche Spenden wie die von Facebook dienen also nicht nur der Weltverbesserung, es geht immer auch ums Geschäft, und da darf auch mal investiert werden. "Einige der besten Ideen rund um KI kommen aus der Wissenschaft", wird Facebook-Forscher Yann LeCun in einer Pressemitteilung zitiert. "Aber genau diese Wissenschaftler werden oft durch fehlende Rechenleistung in ihrer Forschung eingeschränkt."

Google punktete beim Go-Spielen

Dem Facebook-Konkurrenten Google war es erst kürzlich gelungen, Mark Zuckerbergs Forschungsteam zu düpieren: mit einem Programm, das menschliche Profis im Brettspiel Go schlagen kann. Facebook arbeitet an einer eigenen Go-Software, die offenbar aber noch nicht genauso leistungsfähig wie die von Googles Deepmind-Team.

Grundsätzlich gilt KI als eines der zukunftsträchtigsten Forschungsfelder. Sie spielt auch bei der Erkennung von Bildinhalten, der Spracherkennung und der Interpretation der gesprochenen Inhalte eine entscheidende Rolle. KI-Methoden werden bereits jetzt zum Beispiel bei Systemen wie Amazon Echo, Cortana, Siri und Google Now verwendet.

Facebook hat für das Thema eine eigene Abteilung, das Facebook Artificial Research Lab (FAIR). Die Wissenschaftler aus dem FAIR sollten die europäischen Institute nun bei ihrer laufenden Forschungsarbeit unterstützen. Das Engagement von Facebook werde über die in der ersten Runde zugesagten 1,1 Millionen Euro hinausgehen, heißt es. Weitere Universitäten und Forschungseinrichtungen können sich um Rechner bewerben.

An der TU Berlin und dem Berliner Universitätskrankenhaus Charité sollen die Rechner unter anderem in einem Projekt für die Analyse von Gewebsproben zur Behandlung von Brustkrebs eingesetzt werden. Am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft soll die neue Hardware helfen, Molekül-Modelle mit selbstlernenden Netzwerken zu berechnen.