Quiz zu skurrilen Netzwelt-Bildern Was macht Obama mit dem Selfie-Stick?

Von Barack Obama sind während seiner achtjährigen Amtszeit eine Menge beeindruckender Fotos entstanden. So gibt es etwa ein Bild, auf dem er mit Familienhund "Bo" um die Wette rennt, und eines, auf dem er mit einer 3D-Brille Football schaut. Bemerkenswert ist aber auch ein Foto, auf dem Obama einen Selfie-Stick in der Hand hat. Einen Präsident mit künstlicher Armverlängerung sieht man eher selten.

Surft man durchs Web, scheint es, als würden die Obamas in ihrer Freizeit gern Fotos von sich machen - wenn es sein muss, auch ohne Stange. So gibt es etwa auch ein Bild, auf dem First Lady Michelle Obama mit Basketball-Profi LeBron James für ein Selbstporträt posiert. Bleibt nur die Frage: Machen die Obamas die Fotos für sich selbst? Oder was steckt sonst dahinter?

Was passiert auf diesen Fotos wirklich?

Für unser Quiz haben wir zehn skurrile Netzweltbilder gesammelt. Wissen Sie, was auf den Fotos wirklich vor sich geht?