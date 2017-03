Bildkritik zu Tierfoto Picknick-Pony, guck doch mal!

Patrick Geldmacher/ fokussiert.com Aufgenommen mit einer Nikon D5200, 1/320s bei Blende 4.8 mit 195mm Brennweite und ISO 500

Patrick Geldmacher aus Mühltal schreibt zu diesem Bild:

Ich habe mit meiner Frau ein Picknick in unserer wunderschönen hessischen Umgebung am Rande des Odenwaldes gemacht. Dabei habe ich dieses Pferd fotografiert, das direkt neben unserem Picknick-Platz weidete.

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Allgemein sind Pferde im Gegenlicht wegen ihrer Mähne ein dankbares Motiv. Hier fehlt mir nur ein kleines bisschen mehr Gesicht .

Wir sehen in dieser Farbfotografie das Schulterporträt eines weißen Ponys, das in einer fetten Wiese weidet. Das Pferd steht im Gegenlicht und wird entlang der Mähne und des Halses von der offenbar untergehenden Sonne golden gesäumt. Im Vordergrund der Fotografie ragen Gräser in die Aufnahme, die ebenfalls durchs Licht der Sonne hervorgehoben werden.

Die Aufnahme ist gut belichtet, wenn man bedenkt, dass die Kamera nicht wusste, was sie fotografiert: Es ist Ihnen gut gelungen, die Schattenseite des Pferds korrekt zu belichten, so dass es nicht zu einem Scherenschnitt wird. Die lange Brennweite dürfte die Blende beschränkt haben, die noch weiter offen hätte sein dürfen. Aber dann müssten Sie wohl mit der höheren Empfindlichkeit nachkorrigieren, um zum richtigen Belichtungswert zu kommen.

Die Komposition setzt den Kopf des Pferdes ins Bildzentrum, was man machen kann, aber nicht unbedingt muss. Zwar sollte das Tier in der rechten Bildhälfte durchaus noch etwas Raum haben. Aber hier hätte es sich angeboten, mehr von der Schulterpartie und vom Vorderbein in den Ausschnitt zu rücken.

Mich stören vor allem zwei Dinge, die Sie bei der Aufnahme hätten erkennen und dann leicht hätten verbessern können. Für die Tiefe im Bild ist es zwar sehr wirksam, unscharfe Gräser im Vordergrund zu haben, die auch Teile des Motivs verdecken dürfen. Das schafft den Eindruck einer tiefen Perspektive wie derjenigen eines Raubtieres, das sich anschleicht, und es bringt viel Tiefe in die Tele-Aufnahme. Dabei würde ich aber darauf achten, dass nicht ein Grashalm oder ein Blütenstand genau in der Übergangszone zwischen Schärfe und Unschärfe just vor dem wichtigsten Teil des Motivs in die Komposition ragt. Das ist hier der Fall.

Der zweite Punkt ist, dass ich das Gesicht des Pferdchens erahne, aber nicht sehe. Denn der wesentlichste Teil eines Gesichts, das uns Menschen sehr interessiert, ist der Blick. Und sei es nur ein Auge des Gegenübers.

Man kann wohl davon auszugehen, dass das Pferdchen sich von Ihnen nicht weiter stören ließ, aber dass es auch nicht vollkommen unbewegt am Grasen war. Daher hätte sich wohl gelohnt, ein paar Meter nach links zu robben oder auf eine Bewegung des Tiers zu warten, damit das Gesicht besser zu sehen und der Grashalm nicht mehr direkt im Blickfeld ist.