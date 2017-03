Tipps fürs öffentliche Fotografieren Das sollten Sie bei Aufnahmen auf der Straße beachten

Annette Zabel/ fokussiert.com Aufgenommen mit Canon EOS 350D, Blende F/6,3, Belichtung 1/60 Sekunde, ISO 400, Brennweite 51 mm

Annette Zabel aus Bretten schreibt zu diesem Bild:

Ziel der Aufnahme war es, die Herren nicht zu stören und diese besondere Situation in einem Bergdorf in Sizilien einzufangen. Gemacht wurde die Aufnahme quasi aus der Hüfte, also ohne Blick durch die Kamera.

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Es ist nett, die Leute, die man fotografiert, nicht zu stören. Jedenfalls ist es netter als das, was der Magnum-Fotograf Bruce Gilden auf den Sidewalks von New York abzieht:

Der Mann hat einen Ruf als großer Street-Fotograf, und seine Bilder sind bestechend. Aber hierzulande wäre das, was er tut, wahrscheinlich illegal. Denn es gibt in Deutschland das "Recht am eigenen Bild", und das bezieht sich nicht auf den Fotografen, sondern auf den Fotografierten. Wir kommen gleich darauf zurück.

Das eingeschickte Bild ist diesmal eine Farb-Fotografie aus Sizilien mit einer Reihe von sieben älteren Herren, die auf zwei Bänken an einer Hauswand auf einer kleinen Piazza sitzen. Die vier links haben alle einen Gehstock, die drei rechts sind ins Gespräch vertieft und vorgeneigt. Rechts von der rechten Sitzbank steht ein Halteverbotszeichen samt Mülleimer im untersten Drittel. Unter dem Verkehrszeichen hängt eine Tafel, auf der steht, dass das Verbot auf der ganzen Piazza gilt.

Den linken Bildrand machen die Beine und Füße weiterer Herren aus, die vornehmlich Jeans und eher moderne Schuhe zu tragen scheinen. Der Blickwinkel der Kamera führt dicht über das Kopfsteinpflaster der Piazza, sie wurde also eher tief am Boden gehalten.

Schwer die Kamera zu verstecken

Die Canon EOS 350D ist nun nicht gerade eine winzige System- oder Pocketkamera, also war es auch eher schwierig, die Kamera für dieses Bild versteckt zu halten. Die technischen Daten lassen auf eine automatische Belichtung schließen. Ich hätte hier in Anbetracht der Situation auf eine höhere Empfindlichkeit und zugleich eine geschlossenere Blende gesetzt. So läuft man weniger in Gefahr, das Bild zu verwackeln oder in der Scharfstellung die Männer außerhalb des Schärfebereichs zu erwischen.

Leider ist der Fotografin genau das passiert: Auch wenn das in der vorliegenden Auflösung schwierig zu sagen ist, scheint mir das Straßenschild deutlich weniger scharf zu sein als das Kopfsteinpflaster im Vordergrund.

Statt den Autofokus und viel Glück hätte man daher wohl auf die manuellen Einstellungen setzen sollen. Man hätte eine kleinere Blende und eine höhere Empfindlichkeit und dann auch den manuellen Fokus wählen und die Schärfe ungefähr auf die geschätzte Distanz einstellen können.

Die Füße stören eher

Das zur Technik, jetzt kurz zur Komposition - die leidet unter zwei Dingen: Erstens ist das Bild verkippt, was sich in Lightroom leicht beheben lässt. Und zweitens tragen die Füße links zwar etwas zur Bildaussage bei, aber irgendwie stören sie mich dann doch deutlich mehr, als dass sie etwas aussagen.

Das wäre bei der Aufnahme vielleicht erkennbar gewesen, man hätte die Kamera etwas höher halten können oder einen Standort etwas weiter rechts wählen können. Ich habe in einer groben Arbeit die Füße links wegretuschiert, um einen Eindruck zu kriegen:

Annette Zabel/ fokussiert.com

Soweit zu diesem nicht uninteressanten, lebendigen Street-Bild. Und jetzt zurück zum Gedanken der Fotografin, die Herren nicht zu stören: Die ist zwar gut gemeint, aber nicht ganz ungefährlich. In manchen Ländern gilt es als mehr als nur unhöflich, ein Bild eines Menschen zu machen, ohne ihn zu fragen: Es ist gewissermaßen ein Diebstahl der Seele und kann mitunter ernste Folgen haben.

Das gilt übrigens auch bei uns, wenn auch weniger auf einer geistigen als einer sehr rechtlich-materiellen Ebene: Menschen dürfen bei uns zwar im öffentlichen Raum fotografiert und diese Bilder auch veröffentlicht werden, aber dazu müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Zum einen muss man sie nicht um Erlaubnis fragen, wenn sie "Beiwerk", also nicht das Motiv der Fotografie sind, sondern halt einfach zufällig auch noch drauf, und wenn sie nicht besonders gut zu erkennen sind.

Vorsicht bei Werbekampagnen

Porträts aber, welche die Menschen zum Inhalt des Fotos machen, bedingen die Einwilligung der Fotografierten - in der Schweiz sogar selbst dann, wenn das Bild nicht veröffentlicht werden soll. Diese Einwilligung kann auch durch das bloße freundliche "Zur-Kenntnis-Nehmen", dass man jemanden fotografiert hat, ohne dass er protestiert, als gegeben gelten. Aber vor allem wenn die Bilder später in einer Werbekampagne verwenden werden sollen, ist es sinnvoll, einen Modellvertrag unterschreiben zu lassen.

Annette Zabel/ fokussiert.com Der Mann im Café in Mallorca

Ich sage das deshalb, weil die Fotografin als zweites Foto das Bild eines Mannes in entspannter Haltung vor einem Café in Mallorca eingereicht hat. Ich habe ihn zur Sicherheit unkenntlich gemacht, denn hier ist es eindeutig so, dass er nicht erkannt hat, dass sie ihn fotografiert. Außerdem hat die Fotografin mir bestätigt, dass sie ihn auch nicht gefragt hat (was man auch nach der Aufnahme hätte machen können).

Viele Fotografinnen und Fotografen sind sich dieser Rechtslage nicht bewusst. Sie ist übrigens auch außerordentlich komplex und beantwortet entsprechende Fragen nicht abschließend: Im Zweifelsfall kann davon ausgegangen werden, dass die Gefahr einer erfolgreichen Klage grösser wird, je besser erkennbar die fotografierte Person, je weniger prominent sie ist und je negativer sie dargestellt wird. Leute an den Facebook-Pranger zu stellen ist also keine besonders gute Idee.

Kunst darf mehr

Damit die Street-Fotografen nicht völlig verzweifeln, kommt noch eine spezielle Auslegung zu all diesen Einschränkungen hinzu: Wenn das eigene Bild nämlich hohe Kunst ist und nur als solche veröffentlicht wird, kann es sein, dass diese künstlerische Bedeutung das Recht der porträtierten Person an ihrem Bild überwiegt.

Bruce Gilden hätte aufgrund dieser Regel in Deutschland daher zumindest eine Chance, seine - äußerst interessanten - Bilder zu machen und zu veröffentlichen. Sympathischer wird er mir deswegen nicht. Immerhin hat Gilden mit "Face" inzwischen ein Porträtbuch herausgegeben, in dem nur Aufnahmen veröffentlicht werden, die er mit Einwilligung der Menschen aufgenommen hat.