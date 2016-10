Tipps für Landschaftsfotos Baum mit Aussicht

Peter Sennhauser/ fokussiert.com Baum mit Aussicht Fuji X-Pro2 1/210s bei Blende 9 mit 16mm Brennweite und ISO 200

Sven Koesling aus Untervaz schreibt: Dieser einsame Baum auf seinem Felsen fasziniert mich seit Jahren. Der Wind hat ihn so gebeugt, dass er einen rechten Winkel im Stamm hat. Für die Aufnahme habe ich mir einen Tag ausgesucht, an dem der Sonnenuntergang ein schönes Licht auf Stamm und Krone gibt.

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Meinen Glückwunsch zu Ihrer Beharrlichkeit, ein Motiv in der Landschaft über lange Zeit im Auge zu behalten und schliesslich zu fotografieren. Ich würde raten: Weiter machen, ausreizen, alle Varianten testen!

Die alleinstehende Arve, die dem grasbewachsenen Berghang entlang nach unten geneigt ist, füllt das obere linke Viertel des Rahmens. Darunter sehen wir Teile des Hangs im Vordergrund mit Felsen. Die rechte Bildhälfte besteht aus dem grasbewachsene Abhang unten und die fernen Bergwipfel rechts.

Die Aufnahme wurde offenbar am frühen Abend aufgenommen, ein fast völlig blauer Himmel weist nur einige Thermikwolken über den fernen Berggipfeln auf. Das Licht ist verhältnismäßig harsch, der Kontrast zu den Schatten hart.

Sie haben etwas gesehen, das Sie fasziniert, und einen Weg gesucht, es mit der richtigen Perspektive zu fotografieren: Landschaftsfotografie mit einem Plan. Dafür haben Sie sich einiges überlegt, das Licht mit Bedacht gewählt und die "Aussicht" des Baums auszudrücken versucht. Das ist schon sehr viel Agenda für ein Landschaftsbild.

Technisch betrachtet ist an dieser Aufnahme mit der Fuji Systemkamera XPro 2 alles soweit richtig: Weitwinkel, mittlere Blende, früher Abend. Die Schärfe ist durchgehend, was bei Landschaftsaufnahmen die Regel ist, um den Betrachtern ein Gesamtbild zu geben.

Ich frage dennoch, ob der Zweck der Aufnahme erfüllt wird. Dazu stellen wir einige grundlegende Parameter in Frage.

Angefangen mit der Komposition: Wie oben dargestellt ist die Aufnahme im Wesentlichen in drei Elemente auf vier Flächen aufgeteilt: Vordergrund unten durchgehend (Felsen links, Grasabhang rechts), Hauptmotiv oben links, Szenerie unten rechts. So sind alle Elemente im Bild drin, die es brauchen würde, um das umzusetzen, was Sie wollten: Einen Raum zu schaffen, den Ausblick des Baums erfühlbar zu machen. Landschaftsfotografie braucht Vorder-, Mittel- und Hintergrund und überlässt dem Betrachter die freie Erkundung.

Aber die Räume sind dermaßen klar getrennt und aufgeteilt, dass sie wie separate Elemente wirken und kein Zusammenspiel entwickeln. Der Baum, freigestellt vor dem zeichnungsfreien blauen Himmel, wird flach, die Berge im Hintergrund entwickeln keinen Bezug zu ihm. Der Vordergrund scheint da zu sein, weil man ihn nicht weglassen konnte. Die drei Tiefen haben keine Wechselwirkung, sie sind separiert.

Die Räume sind zu strikt getrennt.

Was hätten Sie tun können? Ich denke, Sie hätten einen Vordergrund direkter wählen oder sogar den Baum zum Vordergrund machen können. Dann könnten Sie ihn mit einer Position weiter links hinten, wenn möglich erhöht, vor die Berge stellen.

Die beiden unten stehenden Aufnahmen, die ich vor zehn Jahren im Münstertal gemacht habe, zeigen das Problem: Die erste Fotografie stellt den einen Baum vor dem Himmel frei, wodurch sich die Räume alle klar abgrenzen. Die zweite Aufnahme lässt den klar als Motiv dominierenden Baum vorne rechts Vorder-, Mittel- und Hintergrund überlappen und damit verbinden.

Der Baum steht isoliert in der Landschaft, es entsteht keine Verbindung.

Der Baum ist Motiv und Klammer zwischen Hintergrund und Vordergrund. Er schafft Tiefe.

Weiter wäre zu überlegen, ob auf Ihrem Foto, auch wenn der "Ausblick" und damit die Weite das Thema sind, der Weitwinkel nicht zu viel Distanz zwischen Baum und Umwelt schafft. Mit dem Weitwinkel schiebt man in der Regel die Vorder-, Mittel- und Hintergründe auseinander, schafft den Eindruck von Distanz und Abstand. Der besteht aber schon zwischen den fernen Bergen und dem Baum, und vielleicht wäre deshalb eine deutlich kürzere längere Brennweite eher angetan, den Baum in Beziehung zu den Bergen zu setzen. Dazu brauchen Sie den Platz, um etwas weiter weg vom Baum die Berge und das Motiv zusammen zu ziehen - das ist gar nicht so einfach.

Auch die Wahl des Lichts finde ich problematisch, jedenfalls, wenn Sie den Vordergrund mit einbeziehen wollten, in dem wir Schatten sehen, die schwarz absaufen und auf die man sich kaum einen Reim machen kann, woher sie rühren.

Meine Erfahrung ist, dass in der Landschaft die schönste Lichtstimmung entsteht, wenn der Vordergrund im weichen Schatten einer leichten Bewölkung liegt oder unmittelbar nach dem Untergang der Sonne die Farben der blauen Stunde ihre Wirkung entfalten.