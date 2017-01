Bildkritik Motivsuche im Museum

Walter von Emden/ fokussiert.com

Walter von Emden aus Eningen schreibt zu diesem Bild:

"Aufgenommen abends im Kunstmuseum Stuttgart. Gereizt hat mich die besondere Architektur mit Sichtachsen über die Stockwerke und quer durch die Ausstellungsräume - aus einer solchen ist auch dies Bild aufgenommen. Neben Architektur und Exponaten ist das Verhalten der Besucher zur Kunst spannend. Das zeigt auch dieses Bild: eine Besucherin mit "geteiltem" Blick, die sich doch im Bild widerspiegelt. Das finde ich gut eingefangen. Bezüglich Komposition und Beschnitt (das Bild ist unbeschnitten) bin ich mir nicht sicher. Bearbeitung in LR Belichtung, Kontrast und Klarheit angehoben."

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Dort, wo Menschen Kunst betrachten, lässt sich Kunst schaffen. Woran das liegt? Vielleicht am Licht, an der Stimmung, am Kontext.

Wir sehen eine Person im linken Drittel dieser fast monochromen Farbfotografie, den Rücken uns zugewandt, zu ihrer Rechten an der uns gegenüberliegenden Wand zwei gerahmte, verschieden große Bilder. Im kleineren Bild scheint sich der Kopf der Person zu spiegeln oder als Schattenwurf sichtbar zu sein - genau ist das nicht zu sagen. Zwischen dem Standpunkt des Fotografen und der Person erstreckt sich von links eine schlichte Balustrade zwei Drittel in den Raum hinein.

Diese Aufnahme fasziniert aus mehreren Gründen: Die Raumverhältnisse sind ungewöhnlich, schon fast unergründlich. Der Lichteinfall ist genau so wenig eindeutig erkennbar, und die "handelnde" Person gibt die letzten Rätsel auf.

Wir haben schon mehrfach spannende Aufnahmen aus Ausstellungsräumen, Galerien oder Museen besprochen. Sei es, dass es in diesen Räumen ein ganz spezielles Licht gibt (geben muss), dass sich Menschen darin anders benehmen oder dass die Gegenwart der Kunst darin eine eigene Stimmung verbreitet: In aller Regel ergeben sich hier die spannendsten Konstellationen von Mensch, Gegenstand und Raum.

Das zeigt diese Aufnahme bestens, und zwar in allen drei Ebenen. Den Fotografen hat der Raum fasziniert, der einen deutlichen Abstand zwischen ihn und die Frau legt, den wir als Betrachter auch nicht überwinden können. Außerdem baut er sich in drei eindeutigen Ebenen auf, die hier in zwei seitlichen Wänden und dem Geländer zur Galerie hin abgegrenzt sind:

Jetzt kommt die Frau ins Spiel, deren Haltung kaum zu fassen ist: Wir erkennen nicht wirklich, was sie tut und wohin sich ihre Aufmerksamkeit richtet, und genau das fasziniert uns erst recht. Außerdem steht sie exakt in der Schnittstelle der drei Ebenen, sozusagen im Goldenen Schnitt des Raums: Besser hätte man sie nicht platzieren können.

Was das Licht angeht, gibt es mir besonders viele Rätsel auf. Denn es fällt so, dass der Standort der Person zu verrutschen scheint: Sie steht näher zu uns, als die Andeutung eines Schattens an der Wand vermuten ließe; aber auch wieder nicht so nahe, dass die Spiegelung im zweiten Bild korrekt erscheint. Die wiederum kann unmöglich ein Schattenwurf sein, denn dazu fehlt das Licht von links.

Aus diesen drei Kriterienkategorien ergibt sich im Zusammenspiel dieser Aufnahme eine Spannung, welche die Anmut der Linien und des Raums perfekt ergänzt und einen nicht so schnell mit dem Blick davoneilen lässt.

Ich habe hierzu weder, was Technik, noch, was Bildschnitt oder Komposition angeht, irgendwelche Vorschläge, ich finde das Bild perfekt.