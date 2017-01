Bildkritik zu Sandsturm-Aufnahme Eine Handbreit am idealen Foto vorbei

Manfred Leuchter/ fokussiert.com "Ruhe im Sturm" Sony Alpha 7, Blende 5.6, Verschlusszeit 1/250, ISO 320

Manfred Leuchter schreibt zu diesem Bild:

"Aufgenommen habe ich das Foto während eines heftigen Sandsturmes (der es bis in die 'Tagesthemen' schaffte) in der südmarokkanischen Sahara."

Die "fokussiert"-Bildkritik:

Der Sandsturm in Marokko ist eine dieser seltenen Situationen, in denen ein Farbstich nicht nur gerechtfertigt, sondern ausgesprochen ausdrucksstark ist. Man kann nur hoffen, dass Sie für das Foto nicht das Objektiv wechseln mussten.

Wir sehen in dieser Farbfotografie in erdigen Braun- und Gelbtönen einen Mann mit Turban in einer Lehmhütte kauern. Er füllt in leichtem Gegenlicht die rechte Bildhälfte fast ganz aus. Zu seiner Linken öffnet sich die Hütte und wir blicken in eine staubige Wüste hinaus, in der schemenhaft ein Kamel zu erkennen ist.

Sie haben mit einer leicht erhöhten Empfindlichkeit von 320 ISO und einer mittleren Blende (f/5.6) fotografiert: Man darf oder muss daher annehmen, dass die Lichtverhältnisse ausgesprochen sonderbar waren.

Sie haben sich entschieden, den Mann im Windschutz im seitlichen Gegenlicht zu fotografieren, was dem stürmischen Wetter und der Lichtstimmung sehr zuträgt. Ich gehe angesichts der Schärfenuntiefe von einer verhältnismäßig langen Brennweite aus, der auch die Blende geschuldet sein dürfte: Viele Zooms im mittleren Preisbereich weisen am langen Ende eine maximale Blende von 5.6 auf.

Unterschied zwischen Drinnen und Draußen

In diesem Fall dient die Schärfentiefe nicht nur der Räumlichkeit, sie hebt in besonderem Masse auch den Unterschied zwischen Drinnen und Draußen hervor, und zwar so plastisch, dass wir froh sind, bei dem Mann im Innern des Hauses zu sein.

Die Komposition mit drei Vierteln des Bildes im Windschatten und im Schutz der Wände und einem Viertel brutaler, offener Landschaft, in der ein Kamel dem Sturm trotzt, schafft Spannung in höchstem Maße. Die Gelassenheit, mit der dieser Mann seiner Tätigkeit nachgeht und die wir dank der Schärfe in seinem Gesicht erkennen, trägt das ihre dazu bei.

Dass der Lichtschein an der Wand hinter ihm seinen Hinterkopf und den Rücken akzentuiert und ihn nicht einfach rechts im Dunkel verschwinden lässt, ist ein zusätzlicher Glücksfall, der die Komposition plastischer macht.

Manfred Leuchter/ fokussiert.com Das Gesicht des Mannes ist in dieser Foto-Komposition genau im goldenen Schnitt

Sehr schön ist auch die Aufteilung des Bildes in drei Räume. Es gibt das Drinnen, mit dem Motiv, dieser Raum nimmt die ganze rechte Bildhälfte ein. Die Übergangszone zum Sturm draußen ist die Türöffnung, die rund die Hälfte der linken Bildhälfte einnimmt, dann gibt es den stürmischen Außenbereich, der ganz links ein Bildviertel belegt.

Manfred Leuchter/ fokussiert.com Raumeinteilung: Geschützter Vordergrund mit Motiv: rechte Bildhälfte, Übergang: mittleres Bildviertel, ungeschützter Hintergrund als Gegensatz: linkes Bildviertel.

Hier liegt aber auch der Wermutstropfen dieses so ungemein stimmungsvollen Bildes. Denn obwohl es nicht wirklich wichtig ist, will ich wissen, was der Mann hier tut. Und weil Sie mit dem Bildausschnitt just diese Information in Form der Hände abgeschnitten haben und mich im Ungewissen lässt, bekommt seine Tätigkeit eine Bedeutung, die ihr eigentlich nicht zusteht.

Wichtiger als anderes

Es ist, wie wenn man ein Porträt eins Menschen fotografiert, aber seine Augen just in dem Maße aus der Komposition weglässt, dass man sie erahnt, aber nicht sehen kann. Dann werden sie wichtiger als alles andere, denn wir Menschen suchen in einem Gesicht unweigerlich den Blick - wir tun es auch bei Tieren, ja sogar bei emotionalisierten Gegenständen wie Autos.

Ich gehe davon aus, dass Ihnen dieser Lapsus mit den Händen unterlaufen ist, weil Sie mit dem Autofokus auf das Gesicht des Mannes scharf stellen lassen wollten und das Gesicht deshalb nahe am Sucherzentrum, beim Fokusmessfeld, behalten wurde.

Ich nutze deswegen immer den zentralen Fokuspunkt und keine Mehrpunktmatrix, stelle auf einen ganz spezifischen Ausschnitt des Bildes scharf und rekomponiere das Bild mit halb gedrücktem Auslöser. (Achtung aber: Dazu darf die Belichtungsspeicherung nicht auch auf dem halb gedrücktem Auslöser liegen, sonst wird bei einem Schwenk ins Dunkle für die Schärfenmessung auch die Belichtung fixiert, die aber dem Endausschnitt entsprechen muss!)

Nicht mehr viel geändert

Der Nachteil dieser Methode gegenüber dem Verschieben des Fokus-Messpunktes im Sucher (mit der man exakt die Komposition scharfstellen kann, die man ablichten will) liegt darin, dass ich keine Serienaufnahmen machen kann: Bereits beim zweiten Auslösen wäre der Fokus nicht mehr dort gesetzt, wo ich ihn haben will. Dafür aber opfere ich niemals eine Komposition dem Umstand, dass ich das Fokusmessfeld im Ausschnitt nicht genau dorthin kriege, wo ich es haben will.

In jedem Fall ist Ihnen hier ein sehr starkes Stimmungsbild gelungen, das trotz des Mankos, dass wir gern mehr über die Tätigkeit des Mannes erfahren würden, in seinen Bann zu ziehen vermag. Ich habe das Bild anhand des Türrahmens und des Horizonts leicht nach rechts gekippt und eine leichte Vignette eingefügt. Beides ist aber nicht unbedingt nötig.