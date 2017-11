Tragekomfort, Preis, Stauraum Diese Fototaschen lohnen sich

Sobald die Fotoausrüstung über Kamera mit Kit-Objektiv herausgewachsen ist, benötigt man zum Transport ein geeigneter Behälter in Form eines Fotorucksackes oder einer Fototasche. Während die meisten Rucksäcke abgestellt werden müssen, um an den Inhalt zu gelangen, kann die Fototasche am Körper bleiben, wenn Sie etwas herausholen oder darin unterbringen möchten. Das ist der große Vorteil der Taschen.

Ist die Entscheidung zwischen Rucksack oder Tasche zu Gunsten der Tasche gefallen, stellt sich die Frage: Welche ist denn die Richtige?

Aus dem reichhaltigen Angebot an Fototaschen haben wir für diesen Überblick in der Fotostrecke elf Schultertaschen aus dem Preissegment 50 Euro bis 380 Euro ausgewählt:

Anforderungen

Die Anforderungen an eine Tasche sind unterschiedlich. In ihr soll die Kamera und das Zubehör gut und sicher verstaut sein. Das kann die schon vorhandene Ausrüstung betreffen, vielleicht soll aber auch noch ein wenig Platz für künftige Anschaffungen wie ein weiteres Objektiv oder ein Blitzgerät sein.

Bei meiner praktischen Arbeit als Fotograf ist für mich nicht nur das Fassungsvermögen einer Tasche wichtig. Sondern auch die Frage, ob sich die Tasche leicht öffnen lässt. Denn ich möchte schnell jedes Objektiv greifen können, ohne erst etwas wegzuräumen, was darüber gelagert ist. Im Grunde möchte ich bei Bedarf ohne hinzuschauen an meine Ausrüstung kommen. Das geht nur dann, wenn die Unterteilungen im Tascheninneren so kräftig und so gepolstert sind, dass ich ein Objektiv, das ich gerade von der Kamera abgenommen habe, mit der Streulichtblende nach unten leicht hineingleiten lassen kann.

Auf den ersten Blick sind Klettverschlüsse eine gute Lösung. Nachteil: Sie sind recht laut beim Öffnen. Wer schon einmal bei einer feierlichen Veranstaltung eine solche Tasche geöffnet hat, versteht, was ich meine und wird für solche Anlässe eine Tasche mit anderen Verschlüssen bevorzugen.

Besonders raffiniert sind die Verschlüsse der compagnon the medium messenger und der Tenba Messenger DNA 15 Cobalt, die sich mit magnetischer Unterstützung praktisch von selbst an die richtige Position ziehen, sobald das Verschlusselement am Überwurfdeckel in die Nähe seines Gegenstückes am Taschenkörper gebracht wird.

Tragekomfort

Für Tragekomfort sorgen in erster Linie gut gepolsterte Schulterauflagen, die das Gewicht der Tasche auf eine etwas größere Auflagefläche verteilen. Neben dem Tragegurt besitzen alle Taschen auch einen Griff, um die Tasche in der Hand zu tragen. Je nach Hersteller ist der Griff am Taschenkörper oder am Deckel befestigt. Bei der mittigen Griffposition am Deckel der Calumet Pro Series 845 bleibt die Tasche in waagerechter Position. Damit sich die Tasche tragen lässt ohne den Inhalt zu verlieren, muss sie jedoch geschlossen sein.

Eine andere Lösung nutzt die Lowepro ProTactic, die einen kurzen Tragegurt besitzt, der sich in der Länge nicht verstellen lässt und leider nicht abnehmbar ist. Bei den meisten der hier gezeigten Modelle ist der Griff an der oberen Kante der Rückseite, sodass die Tasche leicht geneigt ist, wenn sie am Griff getragen wird.

Stauraum für Kleinteile und Stativ

Fächer und Stauraum für zusätzliche Akkus, Speicherkarten oder sonstige Kleinteile sind gängiger Standard. Praktisch ist ein zusätzliches Fach für ein Tablet oder einen Laptop, das natürlich auch für Bücher oder Zeitschriften genutzt werden kann. Bei der Peak Design Everyday Messenger Bag kann das Stativ im Deckel befestigt werden, die Beine ragen dann aus der Tasche heraus. Die Vanguard Veo 37 besitzt mit ihrem optionalen kleinen Stativfach im Inneren ein Alleinstellungsmerkmal im Testfeld. In dieser Fotostrecke finden Sie einen Überblick über alle getesteten Kameramodelle.