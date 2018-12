Proteste in Frankreich Gelbe Westen sind die neuen Guy-Fawkes-Masken

Vieles an den "Gelbwesten" in Frankreich ähnelt der Occupy-Bewegung, schrieb Sascha Lobo in seiner Kolumne. Neu sei aber das Phänomen "Wutselfie". Im Podcast geht Lobo auf Leserkritik ein.