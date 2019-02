Bau-Streit in Freiburg Wie viel Debatte bekommt man für 217,51 Euro?

217 Euro und 51 Cent genügen, um in Freiburg im Breisgau einen gewissen Wirbel auszulösen. Das haben zwei Werber gezeigt. Die lokale "Badische Zeitung" berichtete breit, ein Blogger ermittelte und am Ende stoppten die beiden etwas reumütig ihre Inkognito-Aktion. Was bleibt, ist ein weiterer Beleg dafür, wie einfach sich jedermann in Debatten einmischen und sie möglicherweise auch beeinflussen könnte.

Doch der Reihe nach. Eigentlich geht es nur um eine simple Werbeanzeige, geschaltet bei Facebook und Instagram. Schnell gemachte Reklame, wie es sie millionenfach in sozialen Netzwerken gibt und die Zuckerbergs Imperium Milliardengewinne beschert. "Freiburg stimmt ab!" war da zu lesen. Und weil der Post Reichweite brauchte, schoben die Initiatoren Bernd Feyka und Mike Alexander Herr ihn mit 217,51 Euro an.

Am Ende erreichten sie so nach eigenen Angaben 27.904 Facebook-Nutzer. Die Zielgruppe war breit gestreut: Bei Facebook können Werbetreibende sehr genau einstellen, wer die Anzeige sehen soll. Feyka und Herr entschieden sich für eine simple Einstellung: Freiburger, ab 22 Jahren.

Eines der größten städtebaulichen Projekte

Das Thema zündete. In dem gesponserten Post ging es um ein Bauvorhaben, welches die Menschen in der badischen Metropole bewegt. Ein neuer Stadtteil soll gebaut werden, es wäre eines der aktuell größten städtebaulichen Projekte in Deutschland. Zwar braucht Freiburg mehr Wohnungen, doch nicht jeder ist dafür, ausgerechnet das Dietenbach-Gelände zu bebauen. Ein Bürgerentscheid soll Klarheit bringen.

Und genau hier setzte die Facebook-Aktion an. Klickte man auf den Beitrag, landete man auf einer Website. Dort konnte man sich dann entscheiden: Ist man für oder gegen die Bebauung des Dietenbach-Geländes? Mehr Informationen gab es nicht auf der Seite, noch nicht mal ein Abstimmungs-Ergebnis wurde angezeigt.

"Im Hintergrund wurde aber ein Cookie gesetzt ob man nun dafür oder dagegen ist", sagt Mit-Initiator Feyka. "Nun wäre es uns möglich gewesen, weitere Werbung gezielt auszuspielen, weil wir ja die grundsätzliche Meinung des Nutzers kennen." Mit entsprechenden Werbebudgets könne man nun die Abstimmung beeinflussen. Das sei keine "Raketenwissenschaft".

Wo ist das Impressum?

Dass es so einfach dann doch nicht ist, zeigt allerdings die Debatte. Schnell wunderten sich Nutzer, weil die Seite kein Impressum trug. Journalisten recherchierten. 21 Mal wurde der Post aber geteilt, zumeist wohl ohne zu hinterfragen, wer hinter der Aktion steckt. Sogar ein lokaler CDU-Ortsverband verbreitete den Post.

"Mich irritiert der Mangel an Medienkompetenz, auch und gerade von Politikern", sagt Bernd Feyka. Er beteuert, man habe keine weiteren Anzeigen geschaltet: Die Aktion habe nur zeigen sollen, ob und mit welchem Aufwand man sich in eine Debatte einmischen könne und wie viele Menschen da einfach mitmachten.

Feyka und Herr wollen nicht verraten, wie ihre kleine Abstimmung ausgegangen ist. "Wir wollen vor allem auch die Debatte um die Dietenbach-Abstimmung nicht beeinflussen", sagt Feyka.