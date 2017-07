Von Ann-Kathrin Nezik

der G20-Gipfel hat nicht nur bei den Hamburgern große Erschöpfung hinterlassen. Jetzt beginnt die Aufarbeitung: Wer hat Schuld, dass die Krawalle im Schanzenviertel außer Kontrolle gerieten?

Eine Randerscheinung sind die zahllosen Meme, die der Gipfel produzierte und die sich übers Wochenende in den sozialen Netzwerken verbreiteten - wie das vom Anwohner, der angeblich "nur kurz zu Edeka" wollte oder dem Pizzalieferanten, der zwischen Demonstranten und Polizeifahrzeugen umherkurvte.

Getty Images Pizzabote in Hamburg

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber normalerweise bin ich für Späßchen in den sozialen Medien immer zu haben. Doch diesmal hinterließen die Meme bei mir ein komisches Gefühl.

SPIEGEL ONLINE Das Bild des Mannes, der sich hier fotografiert, wurde zum Mem

Dass auf Twitter und Co. alles immer sofort ironisiert wird, ging mir auf die Nerven. Der übliche Netzhumor scheint mir angesichts der sinnlosen Gewalt kein passendes Mittel zu sein.

Twitter Auf Basis des Originalfotos entstanden viele Fotomontagen

Nur über ein Gipfel-Meme, das in meiner Facebook-Timeline auftauchte, musste ich dann doch schmunzeln, mit den Krawallen hat es nichts zu tun: Ein Kurzvideo zeigt, wie Wladimir Putin mit großer Geste auf Angela Merkel einredet.

Deren Reaktion: Augenrollen. Frauen sind eben genervt vom "Mansplaining", jenem männlichen Verhalten, bei dem sie ungefragt Dinge erklärt bekommen. Und auch die Kanzlerin ist in diesem Fall nur eine Frau.

REUTERS Putin im Gespräch mit Merkel

Amerikanisch-russische Cyberabwehr: eine der dümmsten Ideen

Die beiden Machos der Weltpolitik, Wladimir Putin und Donald Trump, trafen sich am Rande des Gipfels erstmals persönlich. Mehr als zwei Stunden sprachen sie miteinander. Und neben dem Handshake - bei dem keiner der beiden zu Schaden kam - hatten sie danach auch noch etwas zu verkünden: Man wolle eine gemeinsame Cyberabwehreinheit schaffen, um künftig gegen Hackerangriffe und Wahlmanipulation vorzugehen.

Zur Erinnerung: Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass sich Russland mit unlauteren digitalen Methoden in den US-Wahlkampf einmischte und Putin die Angriffe persönlich befahl. In den USA erntete Trump für seinen Vorstoß deshalb Kritik von allen Seiten. Es handle sich zwar nicht um die dümmste Idee, die er jemals gehört habe, erklärte ein republikanischer Senator, "aber sie ist recht nah dran".

REUTERS Putin trifft Trump in Hamburg

Auf Twitter ruderte Donald Trump in der Nacht zu Montag zurück und erklärte, dass die Abwehreinheit "nicht passieren werde". Das ist vielleicht nicht das schnellste Ende einer bilateralen Fast-Zusammenarbeit, aber es ist recht nah dran.

"Tech Open Air": Hacken und scheitern

Am Dienstag startet in Berlin das "Tech Open Air". Das Digitalfestival, das noch bis Freitag läuft, ist nicht nur eines der entspanntesten Treffen der hiesigen Gründerszene, es bietet auch zahlreiche, meist kostenlose Satelliten-Events, die sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten der Digitalisierung beschäftigen - und nicht, wie sonst bei solchen Konferenzen üblich, nur mit dem Geschäft.

Diese drei Events erscheinen mir dieses Jahr besonders interessant:

Seltsame Digitalwelt: Ein gutes Netz, dafür noch mit Roaming

Das G20-Wochenende verbrachte ich in der Schweiz, am schönen Lago Maggiore. Vom Wegfall der Roaming-Gebühren, den viele Urlaubsreisende gerade zurecht feiern, profitierte ich dort leider nicht. Zwar können Handynutzer seit dem 15. Juni im Ausland ohne Extrakosten surfen und telefonieren - aber nur, wenn sie sich innerhalb der EU aufhalten. Die Schweiz gehört bekanntlich nicht dazu.

Über das Netz in unserem Nachbarland dagegen kann niemand meckern. Sogar auf Bergspitzen und in abgelegenen Tälern zeigt das Smartphone häufig LTE-Empfang an. Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass man während jeder Zugfahrt außerhalb einer deutschen Großstadt im Funkloch verschwindet.

Welche Erfahrungen haben Sie seit dem Ende der Roaming-Gebühren gemacht? Schreiben Sie mir: ann-kathrin.nezik@spiegel.de

Die App der Woche: 8 Kreuzworträtsel

getestet von Sebastian Meineck

Yaqua

Gesucht wird ein Wort mit zehn Buchstaben, es beginnt mit "S" und passt zum Strandurlaub. In der iOS-App "8 Kreuzworträtsel" müssen Nutzer Begriffe zu bestimmten Themen erraten. Die ersten Level sind für Kreuzwort-Kenner ein Kinderspiel, dann wird es schwerer. Für Android-Nutzer gibt es aktuell nur die Vorgänger-App mit Suchworträtseln.

Wer beide Apps zu leicht findet, kann mal das knifflige "Kreuzworträtsel Free" ausprobieren. Übrigens: Die Lösung lautet "Schnorchel".

Gratis von Yaqua, optionale In-App-Käufe: iOS

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Gringo: The Dangerous Life of John McAfee" (Englisch, auf Wunsch mit deutschen Untertiteln, 97 Minuten)

McAfee ist eins der bekanntesten Antivirenprogramme. Diese Doku, die bei Netflix abrufbar ist, versucht sich Firmengründer John McAfee anzunähern - und der Frage, was für ein Leben der Exzentriker und Millionär in Belize führte, bevor er sich nach einem Mord an einem seiner Nachbarn entschied, von dort zu fliehen.





Ein Schlafforscher der kalifornischen Stanford-Universität erklärt bei "The Verge", wie sich die Folgen eines Jetlags abmildern lassen. Wichtigster Tipp: "Licht ist der Schlüssel." Auch spezielle Apps können dem Experten zufolge helfen.





In Paris hat jüngst der weltweit größte Campus für Start-ups eröffnet. Mehrere Tausend Jungunternehmer sollen auf das Gelände eines umgebauten Güterbahnhofs im Osten der Stadt ziehen. "TechCrunch" gibt Einblicke in die "Station F" und spricht mit dem Geldgeber, dem französischen Milliardär Xavier Niel.

Eine schöne Woche wünscht Ihnen,

Ann-Kathrin Nezik