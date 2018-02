"To the Moon"



Am meisten Spaß macht "To the Moon", wenn man möglichst wenig über das Spiel weiß, das 2011 für den PC erschien und jetzt als Mobil-App verfügbar ist. Wobei Spiel der falsche Begriff ist. "To the Moon" ist eher ein interaktiver Film: in Pixeloptik, ohne spielerischen Anspruch, wenige Stunden kurz. Dafür bietet es eine so herzerwärmende Story wie kaum ein anderes Videospiel.



"To the Moon" dreht sich um den Traum eines alten, im Sterben liegenden Manns, der gern zum Mond geflogen wäre. Zwei Forscher schauen sich dank moderner Technik Episoden seines Leben an - und überlegen, was sie für den großen Traum tun können. Das klingt kitschig, ist aber ein Erlebnis, auch dank der fantastischen Musik.



Von X.D. Network, ohne In-App-Käufe: iOS und Android je 5,49 Euro