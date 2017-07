Hacker-Angriff bei HBO Neue "Game-of-Thrones"-Folgen offenbar gestohlen

Seit zwei Wochen läuft die neue Staffel von "Game of Thrones". Das Geheimnis, was die neuen Folgen mit sich bringen, scheint nun aber in Gefahr zu sein. Denn der US-Sender HBO ist Opfer eines Hackerangriffs geworden.

"Es hat einen auf das Unternehmen gezielten Cyber-Vorfall gegeben, der zu einigem gestohlenen Eigentum geführt hat, inklusive eines Teils unserer Programmgestaltung", schrieb Geschäftsführer Richard Plepler in einer Nachricht an seine Mitarbeiter, die das Unternehmen auch mit Reportern teilte.

Laut der US-amerikanischen Zeitschrift "Entertainment Weekly" handelt es sich bei dem gestohlenen Material unter anderem um ein Skript für eine Episode von "Game of Thrones" - eine, die bisher noch nicht ausgestrahlt wurde. HBO gab keinen Kommentar dazu ab, welche Inhalte genau gestohlen wurden.

Das Unternehmen machte auch keine allgemeinen Angaben dazu, ob die gestohlenen Daten Serien oder Skripte, die noch nicht veröffentlicht wurden, beinhalten. HBO erklärte, dass es sich um eine "laufende Untersuchung" handele. Eine nicht näher spezifizierte Strafverfolgungsbehörde sei eingeschaltet, genauso wie externe Firmen für Cybersicherheit.

Nach Angaben von "Entertainment Weekly" geht es bei den entwendeten Inhalten um Daten im Gesamtvolumen von 1,5 Terrabyte. Außerdem hätten die Hacker bereits nicht veröffentlichte Episoden der Serien "Ballers" und "Room 104" ins Netz gestellt - zusammen mit "einem Skript oder einer Bearbeitung" der Game-of-Thrones-Folge, die nächste Woche ausgestrahlt werden soll. Darüber hinaus habe es eine Drohung gegeben, dass weitere Inhalte veröffentlicht werden sollen.

"Entertainment Weekly" erhielt nach eigenen Angaben eine E-Mail von einem unbekannten Absender, der Bezug auf den Angriff nahm. Dabei handele es sich laut dem Verfasser um den "größten Leak in der Geschichte des Cyberspace". Auch die Nachrichtenagentur Reuters gab an, dass sie eine E-Mail erhalten habe, in der eine unbekannte Person erkläre, sie habe Daten von HBO gestohlen - inklusive Inhalte von "Game of Thrones".