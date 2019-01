Wer hat Schuld am Donnerstag bekannt gewordenen großen Daten-Leak? Darüber wird noch immer heftig debattiert: Wie ist es zu erklären, dass jemand, der bisherigen Ermittler-Erkenntnissen zufolge allein handelte, ein solches Potpourri an Informationen über Politiker und Prominente sammeln und ins Netz stellen kann? Wie gelangte der Hacker an Informationen aus so vielen verschiedenen E-Mail- und Social-Media-Accounts?

Während manchen Betroffenen individuelle Fehler unterstellt werden, weil sie - oder wir Internetnutzer allgemein - zu sorglos im Netz agieren, kommt ein anderer Aspekt zu kurz: die Rolle von Webdienst-Anbietern. Sie machen es ihren Nutzern mitunter viel zu leicht, in Sachen IT-Sicherheit zu versagen, ganz unabhängig vom jetzigen Daten-Leak.

Denn natürlich ist es naiv, wenn jemand einen so wichtigen Account wie ein E-Mail-Postfach mit simplen Zahlenfolgen oder "passwort" als Passwort sichert. Zugleich stellt sich aber die Frage: Wieso lassen manche Anbieter solche Passwörter überhaupt zu? Codes, die unbestreitbar ein Sicherheitsrisiko sind?

"Ficken" auf Platz vier

Ob Betroffene des aktuellen Daten-Leaks "passwort" als Passwort nutzten, ist unbekannt. Klar ist aber, dass sich ständig viele Nutzer auf diese Art angreifbar machen - das zeigen Auswertungen zu den beliebtesten Passwörtern Deutschlands. 2018 lagen laut einer davon "123456", "12345" und "123456789" vorn - vor "ficken" auf Platz vier, "hallo" auf Platz sieben und "passwort" auf Platz neun.

Einige Dienste verhindern von vorneherein, dass solche Passwörter gewählt werden können - Googlemail und Mailbox.org zum Beispiel. Bei den zwei angeblich beliebtesten E-Mail-Anbietern Deutschlands, GMX und Web.de, jedoch kommt man mit mancher dummen Eingabe durch: "passwort" wird in einem Test am Mittwoch jeweils angenommen, genau wie "12345678". Bei beiden Anbietern braucht man mindestens acht Zeichen als Passwort, eine weitere Bedingung gibt es nicht.

Bei GMX färbt sich bei "passwort" und "12345678" sogar jeweils ein Balken grün, als wären die Eingaben gut geeignet als Passwort. Und bei Web.de führen beide Kennwörter immerhin zu gelben Ampeln. Bräuchte es nicht eher Stoppschilder?

SPIEGEL ONLINE Passwort-Wahl bei GMX

GMX und Web.de sind nur zwei Beispiele, weil die Dienste in Deutschland sehr populär sind - und das seit vielen Jahren (zur Frage, ob im Kontext des Daten-Leaks zu Politikern und Prominenten in GMX-Accounts eingedrungen wurde, heißt es von GMX auf Nachfrage nur, dem Unternehmen seien "keine solchen Fälle bekannt").

Mit dem Vorwurf, zu schwache Passwörter zuzulassen, müssen sich auch andere Firmen auseinandersetzen. Das Pay-TV-Angebot Sky Ticket etwa setzt bei seinen Zugangscodes auf vierstellige Pins - und bietet keine Option, mehr als vier Ziffern zu nutzen.

Wo bleibt die Zwei-Faktor-Authentifizierung?

Auch beim Onlinebanking ärgern sich einige Nutzer seit Jahren, dass sich der Log-in in einen Account nur mit einem fünf- oder sechsstelligen Zifferncode schützen lässt, beispielsweise bei der Comdirect Bank. Die allerdings sieht darin kein Problem - und vertröstet in Foren auch Nutzer, die schon lange eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Log-in fordern.

Damit gemeint ist die Option, seinen Account so einzustellen, dass bei jedem Log-in nicht nur nach den sechs Ziffern gefragt wird, sondern auch nach einem Code, der per SMS oder Extra-App zur Verfügung gestellt wird. Nur wer beide Zugangscodes hat, bekommt am Ende Zugriff - das Passwort allein reicht nicht. Bei vielen Anbietern, auch bei Social-Media-Accounts, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung problemlos einrichtbar (mehr dazu hier). Bei anderen, wie dem großen Mail-Anbieter T-Online, fehlt diese Möglichkeit dagegen.

GMX und Web.de, die beide zu United Internet gehören, sehen hierbei ähnlich schlecht aus wie bei den Passwort-Vorgaben: Beide Dienste bieten keine Zwei-Faktor-Authentifizierung an - obwohl auch für sie solch eine Funktion immer wieder gefordert wird. Auf eine SPIEGEL-Nachfrage bei GMX und Web.de heißt es, eine Einführung der Zwei-Faktor-Authentifizierung sei für das zweite Quartal 2019 geplant.

Problematische Vorgaben für Neukunden

Bei einer Testanmeldung bei beiden Diensten fielen am Mittwoch zwei weitere Dinge auf, die zwar keine Sicherheitslücken im technischen Sinne sind, sich aber als Fallstricke für Nutzer ohne große Internetkenntnisse entpuppen könnten:

SPIEGEL ONLINE Vorgegebene Geheimfragen bei Web.de

Web.de fordert von Neuanmeldern die Beantwortung einer Geheimfrage, für den Fall, dass man das Passwort vergisst und über den Support Zugang zu seinem Account bekommen will. Zur Auswahl stehen fünf Fragen, und man kann Nutzern nur davon abraten, irgendeine davon ehrlich zu beantworten (Tipps zum Umgang mit Sicherheitsfragen finden Sie hier).

Denn, man mag das Risiko unterschätzen, vermutlich könnten doch recht viele Leute herausfinden, wie der Geburtsname Ihrer Mutter lautet, wie ihr Lieblingsfilm ist oder was die letzten vier Ziffern ihrer Kreditkarte sind. Letztere Information liegt sogar schon vor, wenn jemand bereits Ihre Bezahldaten erbeutet hat. GMX bietet Nutzern immerhin direkt die Option, eine eigene Geheimfrage zu erfinden - bei Web.de ist dies zwar auch, aber nur nachträglich über das Menü "Sicherheit" möglich.





Das zweite Risiko betrifft GMX, existiert aber auch bei einigen anderen Anbietern: Wer bei der Anmeldung seine Telefonnummer außen vor lassen will, wird zur Angabe einer zweiten E-Mail-Adresse verpflichtet, die im Fall eines Passwort-Vergessens hilft, den Zugang zurückzuerhalten. Aber nirgendwo steht der eigentlich wichtige Hinweis, dass diese Adresse mindestens genauso gut geschützt sein sollte wie der GMX-Account. Denn wer in die Zweitadresse reinkommt, kommt damit auch bei GMX rein, indem er über die Zweitadresse das Passwort zurücksetzt.

Wenn Nutzer also einfach nur Dinge falsch einstellen, können sie ihre Accounts schon damit in Gefahr bringen. Dann muss ein Angreifer weder IT-Spezialist noch erfahrener Hacker sein, um in ihre Accounts einzudringen. Das schafft dann womöglich auch ein rachsüchtiger Ex-Partner - oder irgendein Schüler in seiner Freizeit.