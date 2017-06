Ab 2018 Google will Werbeblocker in Chrome einbauen

Unter der Überschrift "Ein besseres Web für alle bauen" kündigt Google-Manager Sridhar Ramaswamy einen drastischen Schritt an.

Ab Anfang 2018 werde der Chrome-Browser einen Adblocker enthalten, schreibt er in einem Blogpost. Chrome soll dann nur noch Werbung anzeigen, die den sogenannten Better Ads Standards entsprechen, die von der Coalition for Better Ads definiert worden sind.

Durch seine Mitarbeit in dieser Gruppe wolle Google helfen, Online-Werbung besser zu machen, heißt es. Viel zu oft würden Nutzer heutzutage mit Anzeigen konfrontiert, "die unerwartet Musik plärren oder einen zwingen, zehn Sekunden zu warten, bevor man den eigentlichen Inhalt der Seite zu sehen bekommt", schreibt Ramaswamy.

Solche Erlebnisse würden eine Frustration erzeugen, die bei vielen Nutzern dazu führe, dass sie Adblocker installieren, die jegliche Werbung ausblenden. Damit aber würden die Nutzer die Erlösmodelle von Inhalteanbietern gefährden, die sich durch Werbung auf ihren Seiten finanzieren. Auch SPIEGEL ONLINE arbeitet nach diesem Modell und bietet den Großteil seines Journalismus rein werbefinanziert und für die Leser kostenlos im Netz an.

Google baut Druck auf

In einem Ad Experience Report genannten Dokument bietet Google Online-Publishern nun Hilfe dabei an, "zu verstehen, wie sie die Better Ads Standards auf ihre Webseiten anwenden können". Anhand von Beispielen soll dort gezeigt werden, welche Art von Werbung die Anwender als störend empfinden und wie sich solche Probleme beseitigen lassen.

Dass Google die Vorgaben der Better Ads Coalition nun im laut Netmarketshare weltweit am weitesten verbreiteten Browser einführen will, zeigt, wie ernst es dem Konzern dabei ist. Schon die Ankündigung dürfte den Druck auf die Werbebranche und die Inhalteanbieter erhöhen, ihre Werbeformen zu überdenken.

Bezahlen für Werbefreiheit

Zeitgleich mit der Ankündigung der Werbesperre in Chrome hat der Konzern das Projekt Funding Choices angekündigt. Webseiten, die diese Google-Software nutzen, können Besuchern, die einen Adblocker verwenden, eine Meldung anzeigen. Die Meldung fordert den Nutzer dann auf, entweder das Anzeigen von Werbung zuzulassen oder einen kleinen Betrag zu zahlen, um die fragliche Seite ohne Werbung anzuzeigen.

Google hatte ein vergleichbares Programm schon 2014 unter der Bezeichnung Contributor gestartet, 2016 aber wieder eingestellt. In der neuen Version, die derzeit noch Betastatus hat, wird beispielsweise angeboten, pro werbefreier Seite einen Cent zu bezahlen. Diese Preise sind allerdings nicht verpflichtend, sie können vom Anbieter selbst festgelegt werden. Bisher ist die Liste der Webseiten, die das Bezahlsystem nutzen wollen, allerdings sehr kurz.