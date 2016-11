"Beliebte Zeiten" bekommt Live-Funktion Google weiß, ob das Lieblingsrestaurant gerade voll ist

Wie eng wird es am Hauptbahnhof, wie voll am Flughafen? Googles Funktion "Beliebte Zeiten" liefert jetzt Echtzeitdaten dazu, wie viel an bestimmten Orten los ist. Die Daten liefern Nutzer.