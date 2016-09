Video Google macht neugierig auf neues Smartphone

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bringt offenbar auch Google ein neues Smartphone auf den Markt. Der US-Internetkonzern lud für den 4. Oktober zu einem Event nach San Francisco ein. In einem dazugehörigen Twitter-Video ist die Silhouette eines Smartphones zu sehen.

Experten rechnen schon länger damit, dass Google im Oktober sein neues Android-Smartphone vorstellt. Es heißt demnach vermutlich nicht mehr Nexus, sondern Pixel. Android Police veröffentlichte ein Video der Google-Tochter Nest, in dem das neue Telefon zu sehen sein soll.

Google Home und Plattform für VR erwartet

Bei dieser Gelegenheit könnte der Internetkonzern auch Neues zu dem vernetzten Lautsprecher Google Home und der "Daydream"-Plattform für die Anzeige virtueller Realität samt entsprechender Smartphone-Brille vorstellen. Beide Konzepte waren bei der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai angekündigt worden.

Mit dem sprachgesteuerten Home will Google an den großen Erfolg des Amazon-Lautsprechers Echo anknüpfen, mit dem der Onlinehändler eine Schlüsselrolle im vernetzten Heim übernehmen will. Amazon wird Echo im Herbst auch nach Deutschland bringen.

Mit dem neuen Google-Smartphone startet der Internetkonzern nach Apple in das wichtige Weihnachtsgeschäft. Der US-Technologiekonzern hatte am vergangenen Freitag das neue iPhone in den Handel gebracht. Weltmarktführer Samsung geriet hingegen mit explosionsgefährdeten Akkus bei seinem Galaxy Note 7 in die Negativschlagzeilen.