Soziales Netzwerk Am 2. April ist Google Plus Geschichte

In gut zwei Monaten ist es endgültig vorbei mit Google Plus. Für die Schließung des Dienstes, die Google nach zwei größeren Datenpannen bereits von August auf April vorgezogen hatte, gibt es nun ein offizielles Datum: den 2. April 2019. An diesem Tag will Google alle Google-Plus-Accounts und -Seiten dichtmachen und damit beginnen, Inhalte zu löschen. Das geht aus einer Ankündigung des Supports hervor.

Wer seine Google-Plus-Inhalte sichern will, sollte dies also in den nächsten Wochen tun. Wie genau das funktioniert, erklärt Google auf dieser Hilfeseite. In einem FAQ finden sich einige Fragen und Antworten rund um das Ende des sozialen Netzwerks.

Auf die Frage "Wie bleibe ich mit meinen Google-Plus-Followern in Kontakt?" hin rät Google beispielsweise, man könne einen Post verfassen, in dem man auf die eigene Website, das eigene Blog, Social-Media-Accounts oder andere Wege verweist, auf denen weiter ein Austausch stattfinden kann.

Man soll Google Deutschland jetzt auf Twitter folgen

Der Account "Google Deutschland" hat einen solchen Post bereits veröffentlicht. Darin wird Nutzern geraten, dem Account @GoogleDE auf Twitter zu folgen, wenn sie "up-to-date" bleiben wollen.

Auf seinen Infoseiten zum Google-Plus-Ende betont Google bereits, dass die Löschung aller Netzwerkinhalte etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, und zwar "einige Monate" - es könnte also gut sein, dass auch nach dem 2. April Fragmente des Dienstes erstmal weiter online stehen.

Neue Google-Plus-Accounts wird man derweil bereits ab dem 4. Februar nicht mehr erstellen können, so der Google-Zeitplan.

Wer will, kann seinen Google-Plus-Account auch schon jetzt selbst löschen: Wie das geht, erklärt Google hier