Vorwurf der sexuellen Belästigung Google entlässt 48 Mitarbeiter

Der Internetgigant Google hat seine Angestellten per E-Mail darüber informiert, dass das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter, darunter 13 Manager, wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung entlassen habe. Über den Brief hatte zuerst der TV-Sender CNBC berichtet.

Zuvor hatte die "New York Times" über den Fall des Android-Erfinders Andy Rubin berichtet. Der 55-Jährige habe vom Konzern trotz der gegen ihn im Raum stehenden Vorwürfe eine Abfindung in Höhe von 90 Millionen US-Dollar zugesagt bekommen. Die letzte Rate stehe im November an. Rubin soll eine Mitarbeiterin auf einem Hotelzimmer zum Oralsex gezwungen haben.

"Wir wollen klar machen, dass wir einen sicheren Arbeitsplatz garantieren", sagte Google-CEO Sundar Pichai. "Wir wollen Ihnen versichern, dass wir jeden einzelnen Vorwurf der sexuellen Belästigung untersuchen und entsprechend handeln", so Pichai weiter. Er versicherte, sein Unternehmen verfolge "eine immer härtere Linie".

Laut "New York Times" sollen Belästigungsvorfälle jahrelang vertuscht worden sein. Die 48 Mitarbeiter, um die es sich nun in der E-Mail handelt, sollen laut Unternehmen aber weder eine Bonuszahlung noch eine Abfindung erhalten haben. Das gelte auch für Rubin. Pichai listete des Weiteren Dinge auf, die das Unternehmen nach dem Fall Rubin unternommen haben, um Transparenz zu gewährleisten.