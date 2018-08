Gratis-App der Nasa Selfie mit Sternenbild

Blinkende Sterne und bunte Planeten: Fotomotive im All sind oft spektakulär. Daher gelingen dem deutschen Astronauten Alexander Gerst von der Internationalen Raumstation aus auch immer wieder beeindruckende Aufnahmen. Der Raumfahrer fotografiert Polarlichter, knipst die Mondfinsternis und beobachtet blaue Sonnenaufgänge. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa spendiert Weltraumfans nun auch einen Ausblick die Weiten des Weltalls - zumindest auf dem Smartphone.

Mit der Gratis-App "Nasa Selfies" für iOS und Android feiert die Raumbehörde die erfolgreiche Mission des Spitzer-Weltraumteleskops, das am 25. August 2003, also vor genau 15 Jahren, ins All geschossen wurde. Eigentlich war das Teleskop dafür ausgelegt, nur fünf Jahre lang Daten zu liefern. Doch noch immer sendet Spitzer einmal täglich einen Datensatz an die Forscher auf der Erde. Vor allem macht es grandiose Infrarot-Aufnahmen von weit entfernten Planetensystemen.

Diese Bilder hat die US-Behörde nun in die kostenlose App "Nasa Selfies" gepackt. Die Anwendung ist ziemlich leicht bedienen. Man muss der App zunächst die Erlaubnis erteilen, auf die Kamera zuzugreifen. Anschließend muss nur noch ein Selfie machen. Bei der passgenauen Ausrichtung hilft die App mit einem auf dem Bildschirm eingeblendeten Quadrat, in dem man sein Selbstbildnis platzieren muss, bevor man den Auslöser drückt.

Riesen-Ringe, ferne Planeten, glimmende Galaxien Seit 2003 ist das "Spitzer"-Weltraumteleskop (künstlerische Darstellung) der Nasa im Einsatz und kreist um die Sonne. "Spitzer" detektiert Infrarotstrahlung. Ursprünglich war die Mission nur auf 2,5 Jahre angelegt "Spitzer" kann Details ferner Weltraumformationen offenbaren, die im sichtbaren Licht verborgen bleiben. Diese Aufnahme zeigt den sogenannten Nordamerikanebel. Teleskop-Teamarbeit: Das "Apex"-Teleskop in Chile hat die Milchstraße kartiert und zeigt, wie sie von der Südhalbkugel aus aussieht. Die Teleskope "Spitzer" und "Planck" haben ihren Teil dazu beigetragen, indem sie Messungen in anderen Wellenbereichen ergänzten. Die Bilder wurden 2016 veröffentlicht. 2009 entdeckte "Spitzer" einen bis dahin unbekannten Ring um den Saturn. Er sei so riesig, dass die Erde etwa eine Milliarde Mal hineinpassen würde, hieß es damals. Wenn das Magnetfeld großer Sterne und die Teilchenwinde, die ihnen vorauseilen, auf das Gas und den Dunst im Raum zwischen zwei Sternen treffen, dann glimmt das All. Deshalb scheint der Stern Kappa Cassiopeiae von einer roten Hülle umgeben. Der Exoplanet 55 Cancri e (künstlerische Darstellung) ist etwas größer als unsere Erde, hat aber eine komplett andere chemische Zusammensetzung: Er besteht zu einem Drittel aus Diamant. Entdeckt wurde der Planet mithilfe des "Spitzer"-Teleskops. Diese zwei Aufnahmen zeigen den Kometen Ison, der 2013 Richtung Sonne steuerte. Links ist sein beeindruckender Schweif erkennbar. Bei dem Bild rechts wurde die aufgenommene Wellenlänge so verändert, dass nicht mehr der Staub des Schweifs zu sehen ist, sondern eine Atmosphäre aus austretendem Gas, die den Kometen umgibt. Auch Messier 104, besser bekannt als die Sombrerogalaxie, hat "Spitzer" schon betrachtet. Wenn wir Richtung Himmel blicken, bleibt diese Blase heißen Gases und strahlenden Staubs unsichtbar - doch für die Infrarotdetektoren von "Spitzer" ist sie klar und deutlich erkennbar. In ihrem Zentrum des RCW 120 genannten Gebildes befinden sich mehrere große Sterne. 2006 veröffentlichte die Nasa diese Aufnahme unserer Nachbargalaxie, der Andromedagalaxie.

Das so geknipste Porträtfoto wird automatisch in den Helm eines Weltraumanzugs montiert, während im Hintergrund die Schnappschüsse des Spitzer-Teleskops zu sehen sind. Man kann aus 31 Aufnahmen auswählen, darunter Fotos der Milchstraße, des Orionnebels und eine 3D-Illustration des Teleskops selbst. Wer will, kann die so konstruierten Fotomontagen im Netz teilen. Außerdem verspricht die US-Behörde, zukünftig weitere Bilder nachzuliefern.

Die bunt blitzenden Sternbilder sehen beeindruckend aus. Außerdem glänzt die App damit, dass keine Daten an irgendwelche Server geschickt werden und auch keine Werbung eingeblendet wird. Doch leider verpufft der Spaß mit der App schnell wieder, denn außer Weltraum-Selfies zu basteln kann das kleine Programm nicht viel. Hat man die mitgelieferten Bilder einmal durchgeklickt, lohnt es sich nur für Weltraum-Fans, sie noch aufzubewahren und immer mal wieder nachzuschauen, ob die Nasa neue Fotos geliefert hat.