Großbritannien Cyber-Attacke auf britische Krankenhäuser

Verschiedene britische Krankenhäuser berichten derzeit von Computerproblemen, offenbar aufgrund einer Online-Attacke mit Erpressersoftware. Das meldet der "Guardian" mit Bezug auf den NHS England, den nationalen Gesundheitsdienst. Die Probleme führen dem Bericht zufolge unter anderem dazu, dass Notfallpatienten mitunter auf andere Häuser ausweichen müssen.

"Wir haben gerade ernsthafte Probleme mit unserer IT und unserem Telefon-Netzwerk", steht Freitagnachmittag zum Beispiel auf der Website des britischen East and North Hertfordshire NHS Trust, zu dem laut seinem Online-Auftritt vier Krankenhäuser gehören. "Das bedeutet, dass es Menschen schwer haben werden, uns derzeit zu erreichen."

In einer Stellungnahme derselben Einrichtung, die der "Guardian" zitiert, heißt es, man habe ein "größeres IT-Problem, dessen Ursache vermutlich eine Cyber-Attacke ist". Nach Entdeckung des Problems habe der Trust entschieden, seine Computersysteme zu schützen, indem er sie herunterfährt.

Probleme in mehreren Regionen

Laut "Guardian" sind noch einige weitere Organisationseinheiten des britischen Gesundheitssystems von den Problemen betroffen. Die BBC berichtet von Vorkomnissen in den Regionen London, Nottingham, Cumbria und Hertfordshire.

Ein IT-Mitarbeiter des nationalen Gesundheitsdiensts sagte dem "Guardian", gegen Mittag seien die E-Mail-Server abgestürzt. Später habe eine Nachricht auf dem Computerbildschirm dazu aufgefordert, 300 Dollar in Bitcoin zu zahlen, um den PC weiterbenutzen zu können. Von einer solchen Einblendung berichten auch Twitter-Nutzer, die offenbar in oder im Umfeld betroffener Krankenhäuser arbeiten.

@hatetorycuts Some gp practices have got this message! #underransom #nhscyberattack pic.twitter.com/1XsYNWaUFx

Praktisch dieselbe Bildschirmnachricht twitterte allerdings unter anderem auch ein Twitter-Nutzer, der angibt, in Italien zu wohnen. Er entdeckte die Nachricht laut eigener Aussagen auf den Computern seiner nicht näher benannten Universität.

A ransomware spreading in the lab at the university pic.twitter.com/8dROVXXkQv

Möglicherweise war der Erpressungsversuch also nicht speziell auf Krankenhäuser zugeschnitten, sondern betrifft auch weitere Kreise. Dazu passt eine NHS-Stellungnahme, die Reuters zitiert: Demnach sind von der Attacke verschiedene Organisationen aus verschiedenen Branchen betroffen.

Sogenannte Ransomware-Attacken, Erpressungsversuche mit Trojanern, sind auch keine Seltenheit. Auch deutsche Krankenhäuser wie das Klinikum Arnsberg sahen sich schon mit solchen Angriffen konfrontiert.

Erst am Freitag warnte auch die spanische Regierung explizit vor Ransomware-Angriffen, bei denen Computer von Schadsoftware in Beschlag genommen werden. Eine größere Zahl spanischer Unternehmen sei attackiert worden, hieß es. Betroffen gewesen sei etwa das Telekommunikationsunternehmen Telefónica.

Erpresser-Viren - wie kann ich mich schützen?

Benutzen Sie aktuelle Virenschutz-Software

Die neuesten Versionen der Erpressertrojaner schaffen es zuweilen auch an aktuellen Sicherheitsprogrammen vorbei, aber schon bekannte Varianten kann ein Virenschutzprogramm abfangen. Diverse Anbieter haben auch kostenlose Versionen ihrer Schutzsoftware im Programm, die zumindest einen Basisschutz bieten, und bereits bekannte Virensignaturen erkennen.



Seien Sie vorsichtig mit E-Mail-Anhängen

Deaktivieren Sie die Makro-Funktion in Dokumenten, die Sie per E-Mail erhalten. Vor allem bei Nachrichten von fremden Personen sollten Sie vorsichtig sein. "Locky" und andere Ransomware-Trojaner werden nach Angaben von Sicherheitsexperten meist über E-Mail-Anhänge eingeschleust, die sich etwa als harmloses Worddokument tarnen, aber im Hintergrund die gefährliche Software ausführen. Völlige Sicherheit lässt sich so aber nicht erreichen: Auch als "drive-by", also einfach beim Besuch einer Website kann man sich Ransomware einfangen. Kürzlich erst traf es sogar Leser von Seiten wie Nytimes.com und BBC.com.

Daten per Back-up sichern

Ransomware-Trojaner verschlüsseln Ihre Dateien oft so gut, dass sie dauerhaft unbrauchbar werden. Sichern Sie Ihre Daten also möglichst per Back-up, damit Sie Ihre Dokumente im Notfall wiederherstellen können. Am besten eignet sich dafür eine Festplatte, die nicht ständig mit dem PC verbunden ist, wie eine externe USB-Platte. Auch ein Cloud-Back-up kann sinnvoll sein - das sollte man dann aber sicher verschlüsseln, etwa mit Truecrypt.

Verwenden Sie aktuelle Software

Um Sicherheitslücken zu schließen, sollten Sie möglichst alle Programme auf Ihrem Rechner auf den neuesten Stand bringen. Installieren Sie Patches für den Browser, für Office-Anwendungen und den Flash-Player. Malware-Programme nutzen Sicherheitslücken in dieser Software aus.