Große Bilddateien So rechnen Sie Fotos fürs Internet klein

Farbtiefe



Falls Ihr Originalbild in 16 Bit/Kanal vorlag, reduzieren Sie die Farbtiefe erst jetzt auf 8 Bit/Kanal. In älteren Photoshop-Versionen ist dies notwendig, um ein Bild als JPEG speichern zu können. Ab Photoshop CS6 können Sie mit "Speichern unter" oder "Speichern für Web" auch aus dem 16-Bit-Modus heraus ein JPEG speichern - das dann aber natürlich nur in der Farbtiefe 8 Bit/Kanal vorliegt, die dieses verbreitete Format zulässt.



Tipp: Zeichnen Sie die Schritte als Aktion auf, so dass Sie dafür in Zukunft nur noch einen Klick benötigen.