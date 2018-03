USA (2015): Personaldaten von 25 Millionen Bürgern entwendet



Bei einer Attacke auf die Personalverwaltung der US-Regierung im Juni 2015 erbeuteten die Angreifer die Daten von rund 25 Millionen US-Bürgern. Sie kopierten Adressen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern. Besonders heikel: Die Angreifer gelangten an Fingerabdrücke, die auch zur Authentifizierung in US-Einrichtungen eingesetzt werden können.



Ermittler vermuteten China hinter den Angriffen mit der Schadsoftware Sakura. Die US-Regierung unter Barack Obama beschuldigte Peking aber niemals offiziell. Zwei Jahre später nahm das FBI einen chinesischen Staatsbürger fest, der mit den Angriffen in Verbindung gestanden haben soll.