"The Life of Death": Der Tod stirbt



Weniger gruselig, dafür umso humorvoller ist der Kurzfilm "The Life of Death". Nachdem der Tod bei einem Autounfall in New York ums Leben kommt, wird in Rückblenden sein Leben erzählt.



Der Kurzfilm zeigt, dass der Tod auch nur ein normaler Mensch ist: In der Schule wird er fürs Streiche spielen bestraft, im Büro kämpft er mit der Technik, abends geht er mit Freunden in die Bar und trifft schließlich seine große Liebe.