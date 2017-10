Halloween im Netz Liebe Leserin, lieber Leser,

Von Ann-Kathrin Nezik

das Großartige an Instagram und Snapchat ist ja, dass die beiden Apps so herrlich sinnlos sind. Niemand braucht Filter mit Koalagesichtern oder Regenbogenkotze. Trotzdem macht es einen wahnsinnigen Spaß, solche Albernheiten zu posten und an Freunde zu verschicken.

Es gibt wohl kein anderes Fest, das so eng mit Selbstdarstellung verbunden ist wie Halloween. Instagram und Snapchat haben deshalb in diesen Tagen Hochkonjunktur. US-Teenager geben angeblich so viel Geld für Halloweenkostüme aus wie nie zuvor. Nicht weil sie diesmal auf besonders spektakuläre Partys eingeladen wären, sondern weil sie in den sozialen Netzwerken bestehen wollen. Frei nach dem Motto: Ich poste, also bin ich.

Da ist es nur logisch, dass die beiden Netzwerke eine ganze Reihe Halloween-Filter herausgebracht haben. So kann man sich auf Instagram und Snapchat wahlweise in ein tanzendes Skelett oder in einen Vampir verwandeln. Ich habe diese Videoschnipsel am Wochenende fleißig rumgeschickt und damit meine Mitmenschen irritiert.

Daneben gibt es in diesem Jahr auch den umgekehrten Trend: Die Filter von Snapchat sind Inspiration für Halloweenkostüme. Während es 2016 populär war, sich als Emoji zu verkleiden, pinseln sich Kenner 2017 ihren Lieblingsfilter ins Gesicht. Falls Sie noch auf der Suche nach einem Kostüm für heute Abend sind: Gehen Sie doch einfach als süßer Welpe mit Riesenzunge.

AFP Selfie auf einem Halloween-Event in Japan

HelloFresh: Der nächste Börsengang

Am Donnerstag geht ein weiterer Hoffnungsträger der deutschen Gründerszene an die Börse. HelloFresh wagt den Schritt aufs Parkett und muss erstmals beweisen, ob die hohen Erwartungen gerechtfertigt sind. Für alle, die das Unternehmen nicht kennen: HelloFresh verschickt Kochboxen an seine Kunden und ist damit in Europa und den USA recht erfolgreich.

DPD Bote mit HelloFresh-Box

Doch im Vorfeld des Börsengangs gibt es viele Fragezeichen. Zum einen schreibt HelloFresh tiefrote Zahlen. Das ist für ein Start-up erst einmal nichts Ungewöhnliches. Allerdings hat HelloFresh allein im ersten Halbjahr 2017 mehr als 100 Millionen Euro für Marketing ausgegeben. Viele Neukunden werden mit Rabatten und Gutscheinen gelockt. Ob es HelloFresh gelingt, diese Kunden langfristig an sich zu binden und ohne teure Werbeaktionen zu wachsen, bezweifeln Marktbeobachter.

Das Schicksal von Blue Apron, dem US-Konkurrenten von HelloFresh, lässt jedenfalls wenig Gutes hoffen. Der Börsengang von Blue Apron in diesem Sommer war ein Flop. Die Aktie stürzte ab und hat sich bislang nicht wieder erholt.

Neues iPhone X: 1319 Euro für ein Smartphone

Für Fans der Produkte aus dem Hause Apple ist nicht der Dienstag oder Mittwoch, sondern der Freitag der wahre Feiertag. Dann nämlich kommt das iPhone X auf den Markt. Die wichtigsten Neuerungen sind das randlose Display, die Gesichtserkennung und "das stabilste Glas, das es je in einem Smartphone gab".

SPIEGEL ONLINE iPhone X

Echte Testberichte gibt es noch nicht, weil Apple wie immer ein großes Geheimnis um das neue Gerät macht. Ein Apple-Entwickler, der das iPhone X seiner Tochter vorführte, wurde Medienberichten zufolge gefeuert. Die Tochter hatte das Gerät auf ihrem YouTube-Kanal gezeigt.

Rekordverdächtig ist schon jetzt der Preis des iPhone X. Bis zu 1319 Euro soll es kosten. Apple-Jünger werden diese Summe vermutlich zahlen, ohne mit der Wimper zu zucken. Für alle anderen (mich inklusive) ist es nur ein Telefon.

Seltsame Digitalwelt: Ratlos im Bus

Wenn ich sehe, wie sich meine Eltern und die meisten älteren Menschen in der Digitalwelt bewegen, komme ich mir besonders schlau vor. Für ihre Generation sind Smartphone und Internet nach wie vor Neuland, das merke ich jedes Mal. Und das lasse ich sie auch gerne spüren. Ziemlich überheblich, ich weiß. Dafür bekam ich am Wochenende eine Retourkutsche.

Im Bus saß eine ältere Dame neben mir, die plötzlich auf mein Smartphone deutete. So eines habe sie auch, erklärte sie. Ob sie mich etwas fragen könne. Sie wolle in einer App etwas löschen, ohne gleich die ganze App zu entfernen, weil sie von den ständigen Aktualisierungen genervt sei. Ich könne ihr doch sicher sagen, wie das ginge. Doch ich war komplett ratlos. Und merkte, dass ich in technischen Fragen auch nur ein Anfänger bin.

App der Woche: Be My Eyes

getestet von Sebastian Meineck

Be My Eyes

Be My Eyes soll den Alltag von Menschen mit Sehbehinderung erleichtern. Bei der Anmeldung geben Nutzer an, ob sie schlecht sehen und Hilfe brauchen - oder ob sie gut sehen und helfen wollen. Bittet ein Nutzer in der App um Hilfe, wird er automatisch mit einem Freiwilligen per Videochat verbunden. Der kann dann zum Beispiel ein Etikett vorlesen oder einen fremden Gegenstand beschreiben. Die App ist nun auch für Android erscheinen. Den Test einer früheren iOS-Version lesen Sie hier.

Gratis von Be My Eyes, keine In-App-Käufe: iOS, Android

Eine schöne Woche wünscht Ihnen

Ann-Kathrin Nezik