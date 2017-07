Hass im Netz Der Anti-Troll

Einen Überblick finden Sie hier. Wo steht Deutschland: Bei der Integration von Flüchtlingen, dem Umweltschutz, der sozialen Gerechtigkeit? Wir wollen es herausfinden – und berichten in insgesamt sieben Themenwochen über Deutschland im Wahljahr 2017.

"Stirb endlich!", schreibt Nutzer OttSosi im Kommentarforum der "Epoch Times". Der, der endlich sterben soll, heißt Wolf Ekkehard Melzer. Er ist 74 Jahre alt und als "ekkwolf" im Kommentarforum der "Epoch Times" aktiv. Auf seinem Profilfoto steht Melzer vor einer leuchtend roten Hibiskusblüte, trägt einen Sonnenhut aus Stroh und ein blau-weiß gestreiftes Hemd. Er lächelt.

Anfang Juli, um kurz nach Mitternacht, antwortet Melzer: "Tja, SoßenOtti, freundlich geäußerte Wünsche erfülle ich in aller Regel ja sehr gern. Ich weiß aber leider nicht, wie Sterben geht. Könnten Sie's mir bitte mal vormachen? ;-)."

Manchmal, ein paar Sätze lang, geht es Wolf Melzer nicht darum, am ganz großen Rad zu drehen. Die Demokratie zu retten, den Hass im Netz zu bekämpfen oder die kruden Thesen in einschlägigen Kommentarforen zu widerlegen. Manchmal, wenn Melzer vor dem PC in seinem Arbeitszimmer sitzt, Nutzern antwortet und Rotwein trinkt - trocken, aus Rheinhessen - , dann geht es Wolf Melzer nur darum, "die ein bisschen zu ärgern".

"Die", das sind die Rechten, die Reichsbürger, die Hetzer, die Verschwörungstheoretiker, die Trolle. Er kommentiert unter den Artikeln klassischer Medien wie Sueddeutsche.de, SPIEGEL ONLINE, nzz.ch, Zeit.de und auf sogenannten alternativen Nachrichtenseiten, wie "Tichys Einblick", "Sputnik" oder "Epoch Times". Seit dem 22. Februar 2015 verzeichnet die Diskussionsplattform "disqus" 6014 Einträge von ekkwolf. Im Schnitt sind das sechs Kommentare pro Tag.

Nicht der Troll zählt, sondern die stillen Mitleser

Diese Zahlen vermitteln nur einen winzigen Ausschnitt von dem, was Melzer seit 2007 im Internet tut. Das ist das Jahr, in dem ihm beim Surfen zum ersten Mal ein Kommentarforum auffällt. Bei "T-Online" war das, wo er sich regelmäßig einloggte, um seine Emails abzurufen. Stundenlang saß er an diesem Tag vor seinem Computer und las Kommentare. Menschenfeindliche, rassistische, undemokratische Dinge. Und er bemerkte kaum jemanden, der dagegenhielt. Seitdem diskutiert er mit.

"Wenn man solche Ansichten immer wieder liest und niemand widerspricht, dann halten die Leute das doch irgendwann für akzeptable Ansichten aus der Mitte der Gesellschaft. Das dürfen wir nicht zulassen." Aber hilft es denn? Hat schon jemals jemand zurückgeschrieben: "Sie haben recht, Herr Melzer, vielen Dank für Ihre tollen Argumente?" Er lacht und winkt ab. "Natürlich nicht!" Noch nie habe er jemanden zu einem direkten und öffentlichen Meinungsumschwung gebracht. "Aber darum geht es ja nicht. Es geht um die Leute, die still mitlesen und sich noch keine klare Meinung gebildet haben. Die darf man nicht alleine lassen mit diesem Unfug." Seit zehn Jahren opfert Melzer viel Lebenszeit für die Kommentarspalten im Internet. Weil er es kann. Weil er es darf. Und auch: weil er es muss.

Jedes Wort hätte gefährlich werden können

Geboren wurde Melzer 1943 in Erfurt. Eine klassische Nachkriegskindheit: Armut, Hunger, Kälte und traumatisierte Erwachsene, die ihren Platz in der Welt erst wieder finden mussten. Eine Jugend in der DDR, geprägt von Furcht, Sehnsucht und Heimlichkeiten. "Jeden Abend vor dem Einschlafen habe ich überlegt, was ich zu wem gesagt habe und ob das gefährlich für meine Eltern und mich werden könnte", sagt Melzer. Täglich hörten er und seine Eltern Nachrichten im hessischen Rundfunk, um sich über die Welt zu informieren. Danach stellten sie den Regler des Radios wieder zurück auf die DDR-Frequenz. Falls überraschend Besuch kommen sollte.

Manchmal, nach Einbruch der Dunkelheit, radelte der junge Wolf zu einer Bekannten seiner Mutter. Sie hatte Westzeitschriften. Den "Stern" und die Illustrierte "Quick". Eingewickelt in Ostzeitungen und fest verschnürt mit Gummiband transportierte Wolf Melzer die verbotene Lektüre auf dem Gepäckträger nach Hause. Herzklopfend. Trotzig.

Mit leicht gebeugten Schultern sitzt Melzer an dem schlichten Holztisch in seinem Wohnzimmer. "Man muss denen, die auf die "Lügenpresse" schimpfen und von staatlich gesteuerten Informationen schreiben, widersprechen", sagt er. Es ist schwül, die Luft trotz der geöffneten Balkontür schwer und feucht. Melzer holt ein Glas Wasser aus der Küche. "Die Leute denken, die Freiheit, in der wir leben, ist so selbstverständlich wie das Trinkwasser, das aus der Leitung kommt", sagt er und nimmt einen großen Schluck. "Aber das ist sie nicht. Sie ist ein Privileg. Sie wurde unter Opfern erkämpft."

Wolf Melzers Vater arbeitete als Jurist und wollte nicht der SED beitreten. Er flüchtete in den Westen, als Melzer 14 war. Der Vater landete in Wuppertal, tauschte den Anzug gegen einen Blaumann und arbeitete in einer Metallfabrik. Sohn und Mutter blieben in Erfurt zurück.

"Eigentlich habe ich zwei Geburtstage", sagt Melzer und knetet seine Hände. "Der Tag, an dem ich geboren wurde, und der Tag, an dem ich die DDR verlassen habe und im Westen ankam - in Freiheit und Demokratie." Das sagt er mehrmals an diesem Nachmittag. Eines hat Melzer mit denen, gegen die er kämpft, gemeinsam: die unerschütterliche Überzeugung, für das Richtige einzustehen. Sie ist der Antrieb, der Menschen dazu bringt, Tage und Nächte auf einen Bildschirm zu starren und immer wieder dieselben Sätze zu schreiben. Es ist mehr als ein Hobby. Es ist eine einsame Berufung.

Anfang August 1961 war Melzer 18 Jahre alt. Die DDR-Nachrichten um 12 Uhr vermeldeten knapp, dass Walter Ulbricht zu Gesprächen mit Nikita Sergejewitsch Chruschtschow in Moskau sei. Um 13 Uhr lief die Meldung nicht mehr. Um 14 Uhr auch nicht. Sie tauchte den ganzen Tag nicht mehr in den Nachrichten auf. Bei Melzer sprangen alle Alarmglocken an. "Die planen was", dachte er. "Und sie wollen es verheimlichen. Das bedeutet nichts Gutes."

Er kaufte für sich und seine Mutter Zugtickets an die Ostsee. Hin und zurück natürlich, als wollten sie nur in den Urlaub fahren. Am 12. August gegen Mittag verließen sie Erfurt. Sie nahmen nur leichtes Reisegepäck mit und Melzers Gitarre. Mit dem Zug, mit der S-Bahn und unfassbar viel Glück schafften sie es, ohne kontrolliert zu werden, bis Berlin Spandau West. Wenige Stunden nach ihrer Ankunft, in der Nacht vom 12. auf den 13. August, wurden alle Straßen und Schienenwege nach West-Berlin abgeriegelt. Die Führungschefs der Staaten des Warschauer Vertrags hatten in der Woche zuvor in Moskau "die Sicherung der Westgrenze" - den Mauerbau - beschlossen.

Monatelang hat er mitgelesen und sich Notizen gemacht

Seinem Verdacht, der eigentlich mehr ein Gefühl war, verdankt es Melzer, dass ihm vor 56 Jahren in letzter Sekunde die Flucht in den Westen gelang. Dieser Coup verleiht ihm bis heute eine heitere Gelassenheit, die sich auch in vielen seiner Kommentare wiederfindet. "Es ist wichtig, nicht nur gegen etwas zu sein, sondern für etwas", sagt Wolf Melzer und nickt bei jedem seiner Worte. "Damit rechnen solche Leute nicht. Es verwirrt sie." Seine Augen blitzen durch die schlichten Brillengläser. "Hass ist mir fremd. Wertschätzend sein, konstruktiv und in der Sache klar - so überzeugt man Menschen."

47 Jahre lang arbeitete Wolf Melzer als Lehrer. Erst an einer Dorfschule im Kreis Heilbronn, später an verschiedenen Schulen in Mannheim. Er machte Fortbildungen und Schulungen im Kommunikationsbereich, wurde Beratungslehrer. Er wollte verstehen, wie Menschen funktionieren, wie man sie mit Inhalten und Argumenten besser erreicht.

Was er über die Jahre in Theorie und Praxis als Pädagoge und Trainer gelernt hat, wendet er heute in den Kommentarforen an. Erst hat er sich monatelang Notizen gemacht, um die wiederkehrenden Muster in Diskussionen zu erkennen. Dann hat er sich Strategien überlegt, um die Argumentationsmuster zu brechen. Melzer belegt seine Aussagen oft mit Fakten, manchmal mit persönlichen Erfahrungen, er bleibt stets gelassen, versucht, neue Aspekte in eine festgefahrene Diskussion einzubringen. Er bedankt sich, wenn sich jemand konstruktiv einbringt, argumentiert affirmativ, um bestimmte Begriffe oder Wendungen nicht unnötig zu widerholen. Bei persönlichen Beleidigungen reagiert er mit Humor, bei verfassungsfeindlichen Aussagen mit Schärfe.

Sogar Roland Tichy, auf dessen Blog Melzer regelmäßig versucht, Nutzer in ihren verfahrenen Ansichten zu widerlegen, ist zufrieden: "Wir finden, dass Wolfgang Melzer gut argumentiert, auf andere Teilnehmer eingeht und auch in aufgeheizten Debatten eher zur Beruhigung beiträgt" so Tichy: "Fast wie ein Moderator." Wolf Melzer ist der Anti-Troll.

Kommentare von @ekkwolf Was ich zum Frühstück trinke? Eine gute und wirklich entscheidende Frage! Zu Hause beginne ich den Tag mit einem ausgewählten, sicher nicht ganz billigen, seinen Preis aber allemal werten japanischen Grüntee. Gekauft im Einzelhandel, von Händlerinnen und Händlern, die sehr genau wissen, woher ihre Ware stammt und unter welchen Bedingungen der von ihnen gehandelte Grüntee gedeiht, gepflückt und verarbeitet wird. Und was trinken eigentlich Sie zu Beginn Ihres Tages? Melzer im Forum zum Artikel: Kisslers Konter im „Cicero“: „Heiko Maas ist der Tusch, auf den kein Stück folgt“ bei Epoch Times Statt auf abstoßendste und blamabelste Weise gegen Menschen in Not zu polemisieren, Politiker aufs Übelste zu beschimpfen, sogar zu bedrohen, hier ein erfrischender Fall von Eigeninitiative in Sachen humanitärer und dringend notwendiger Hilfe, einfallsreich und ganz praktisch: Respekt Emma und danke allen Helfern! Melzer im Forum zum Artikel: Wie Emmas Aufruf 150 Menschen motivierte, Flüchtlingen zu helfen“ bei bento Tatsache ist aber auch, dass die nicht "das Volk" sind, wofür sie sich in ihrer Verblendung halten. Denn zur Bevölkerung Deutschlands gehören auch die Dresdener Gegendemonstranten und alle anderen, die rassistischer Hetze entgegen stehen. In Dresden sollen aktuell über 10.000 demonstriert haben, dass "das Volk" nicht nur aus Pegida-Anhängern besteht. Hoffnungsvoll stimmt auch, was die neueste Jugendstudie ergab: Junge Leute haben mit "den Fremden" die wenigsten Probleme. Melzer im Forum zum Artikel: Rassistische Posts: Wie kann man dagegen vorgehen?“ bei der Deutschen Anwaltsauskunft Stichwort "kleiner Arierparagraph": Eventuellen Mitleserinnen und Mitlesern, die am Thema interessiert sind, sei empfohlen, sich zum Thema "Ariernachweis" sachkundig zu machen, beziehungsweise "Arierschein". Da gab es im NS-Gesetz "zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums", erlassen im April 1933, nämlich den Paragraphen 3. Ihm zufolge musste die "arische Abstammung" (ohne die eine Einstellung in den Staatsdienst nicht möglich war) durch sieben Urkunden nachgewiesen werden. Genau darauf hat Frau Käßmann in ihren kritischen Worten über das ähnlich strukturierte Familienprogramm der AfD hingewiesen. Melzer im Forum zum Artikel: Imad Karim an Margot Käßmann: „Diesen ‚Nazi‘, der in Ihrem Kopf geistert, habe ich NIE getroffen"“ bei bento Kann es sein, dass Sie die deutsche Verfassung nicht kennen? Dass Sie das Grundgesetz noch nie in der Hand gehabt haben? Falls das so ist, kann ich Ihnen nur empfehlen, sich ein Exemplar anzuschaffen (kann auch kostenlos runtergeladen werden) und vor allem mal Artikel 5 zur Kenntnis zu nehmen! Melzer im Forum zum Artikel: Mannheim distanziert sich von seinen "Söhnen""“ bei der Rhein-Neckar-Zeitung

Im Juni hat der Bundestag ein Gesetz gegen Hasskriminalität im Internet beschlossen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Der Umgang mit Hass und Hetze ist Thema in den Medien, in der Politik, in Stiftungen, Universitäten und bei Konferenzen. Es wird über Sinn und Unsinn des Gesetzes diskutiert, über die Verantwortung der Plattformen, der Nutzer, der Redaktionen und der Zivilgesellschaft.

Es gibt mehr Fragen als Antworten und stets zeigt die jeweilige Partei in Richtung der anderen. Die wichtigste Frage, die in unterschiedlichen Tonarten immer wieder gestellt wird: Was kann man gegen den Hass tun, was kann man bloß tun?

Hier, in dem kleinen Arbeitszimmer von Wolf Melzer mitten in Mannheim hat das Thema seit zehn Jahren Priorität. Auf dem kleinen Regal neben dem Computertisch liegen zahlreiche ausgedruckte Onlineartikel, die sich mit dem Thema beschäftigen. Melzer hat sie sorgfältig zusammengetackert und wichtige Passagen mit Textmarker hervorgehoben. Auf dem Tisch stapeln sich weitere Broschüren, Bücher, Informationshefte. "Was wir tun können?", fragt er und hebt die Augenbrauen. Er wirkt fast ein wenig überrascht. Als sei das die unnötigste Frage an diesem Nachmittag. "Wir dürfen denen nicht das Feld überlassen", sagt er schließlich, "ist doch klar."