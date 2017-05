Forsa-Umfrage Vor allem junge Nutzer erleben Hass im Netz

Vor allem junge Leute werden von Hasskommentaren im Internet erreicht. So lautet ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage mit 1011 Teilnehmern, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen durchgeführt hat. Die Studie wird an diesem Dienstag beim NRW-Medienforum in Köln vorgestellt.

Demnach haben fast alle befragten jungen Internetnutzer - 94 Prozent in der Altersgruppe 14 bis 24 Jahre - angegeben, dass sie bereits "mit Hassbotschaften in sozialen Netzwerken, Internetforen oder Blogs konfrontiert worden seien". Insgesamt haben rund zwei Drittel aller Nutzer Hasskommentare und Hate Speech im Netz wahrgenommen.

Insgesamt zeigt sich eine sehr weite Aufspaltung nach Altersgruppen, die auch mit der Intensität der Internetnutzung zusammenhängen dürfte. So ist bei den mindestens 60-Jährigen nicht einmal jeder Zweite mit Hass im Netz konfrontiert worden.

Hass im Netz? Angeblich eine Sache der anderen

Die Zahl der Menschen, die Hasskommentare schon einmal dem Betreiber des betroffenen Internetportals gemeldet haben, stieg von 20 Prozent in 2016 auf 22 Prozent. Deutlich seltener - der Wert beträgt hier nur ein Prozent - entschließen sich die Internetnutzer, gegen den Verfasser Strafanzeige zu erstatten.

Während nur ein Prozent der Befragten zugab, schon einmal selbst seinem Hass im Netz freien Lauf gelassen zu haben, zeigte sich immerhin fast jeder Fünfte empfänglich für solche Botschaften und äußerte Verständnis für deren Urheber. Bei den 25- bis 44-Jährigen waren es sogar 26 Prozent. Männer und Befragte aus Ostdeutschland sind den Meinungsforschern zufolge überdurchschnittlich leicht mit Hate Speech ansprechbar.

Doch die überwiegende Mehrheit, immerhin 79 Prozent der Internetnutzer, zeigt sich entsetzt von solchen Äußerungen. Gleichgültig ist das Phänomen immer weniger Menschen: Gab 2016 die Mehrheit - 51 Prozent - an, Hasskommentare zu ignorieren, waren es in diesem Jahr nur noch 44 Prozent.