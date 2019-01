"Held der Steine" YouTuber bekommt wegen Logo Ärger mit Lego

Der Frankfurter YouTuber Thomas Panke, der sich kritisch mit Lego-Produkten auseinandersetzt, hat sich Ärger mit dem dänischen Spielzeugproduzenten eingehandelt. Unter anderem für seinen YouTube-Kanal "Held der Steine" verwendete er bis vor Kurzem ein Logo, das einen symbolisierten Noppen-Baustein enthielt. Wegen dieses Logos erhielt er nach eigenen Angaben Anfang des Jahres ein anwaltliches Schreiben im Auftrag von Lego.

In dem Brief sei er aufgefordert worden, das Symbol zu löschen, was er dann auch getan habe, erklärt Panke in einem YouTube-Video, in dem er über das anwaltliche Schreiben berichtet. Sein früheres Logo hatte neben dem Schriftzug "Held der Steine" einen blauen Baustein mit drei Noppen gezeigt. Nun zeigt sein neues Logo ein Erdmännchen mit einem Cape.

In seinem Kanal bespricht Panke seit 2014 unter anderem Lego-Produkte, seine Videos wurden insgesamt 35 Millionen Mal angeklickt, fast 180.000 YouTube-Nutzer haben den Kanal abonniert. Während Pankes Videos normalerweise 50.000 bis 80.000 Abrufe haben, wurde sein Video zum Lego-Anwaltsschreiben in den ersten zwei Tagen nach der Veröffentlichung schon mehr als 600.000 Mal angeklickt. In sozialen Medien wie Twitter und Facebook hat der Vorfall dem Spielzeughersteller reichlich Kritik eingebracht.

Furcht vor "Verwässerung der Marke"

Ohne direkt auf den "Held der Steine" einzugehen veröffentlichte der Konzern auf Facebook eine Stellungnahme. In der heißt es, man nehme den Schutz der Markenrechte sehr ernst, und wolle sicherstellen, "dass Dritte keine Zeichen zur Eintragung bringen, die die LEGO Marke verwässern könnten, da dies aus unserer Sicht bei Zeichen mit einer Ähnlichkeit zu unseren Marken der Fall wäre."

Lego erklärte überdies, das Unternehmen schätze die Meinung und das Feedback der Fans: "Auch Rückmeldungen zu unseren Produkten, die wir zum Beispiel in Form von Videobeiträgen auf YouTube erhalten, sind für uns wertvoll". Zudem spreche man sich "klar für eine freie Meinungsäußerung aus" und respektiere "daher selbstverständlich auch kritische Stimmen."

YouTuber Panke zeigte sich enttäuscht über das Vorgehen von Lego. Er habe daher auch die direkten Geschäftsbeziehungen beendet. Er verkaufe weiterhin Lego-Produkte, aber nur noch solche, von denen er überzeugt sei, sagte Panke, der in Frankfurt am Main einen kleinen Laden für sogenannte Klemmbaustein-Modelle, wie auch Lego sie herstellt, betreibt.