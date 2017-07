Internetkriminalität Kindesmissbrauchs-Plattform mit fast 90.000 Mitgliedern stillgelegt

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) melden einen Erfolg im Kampf gegen Kinderpornografie: Nach monatelangen Ermittlungen sei es gelungen, den mutmaßlichen Betreiber und mehrere Mitglieder der kinderpornografischen Darknet-Plattform namens Elysium festzunehmen. Das kriminelle Online-Angebot wurde abgeschaltet.

Dem BKA zufolge war die als Forum aufgebaute Plattform seit Ende 2016 über das sogenannte Darknet erreichbar und hatte zum Zeitpunkt der Abschaltung mehr als 87.000 Mitglieder.

Elysium habe zum "weltweiten Austausch von Kinderpornographie durch Plattform-Mitglieder sowie der Verabredung zum sexuellen Missbrauch von Kindern" gedient, heißt es in einer Mitteilung des BKA. Unter anderem seien in dem Forum Bild- und Videoaufnahmen von sexuellem Missbrauch von Kindern sowie Darstellungen sexueller Gewalthandlungen an Kindern getauscht worden.

Festnahmen im In- und Ausland

Als mutmaßlicher Betreiber des Forums wurde nach aufwendigen Ermittlungen ein 39 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg identifiziert. Er soll als Administrator der Plattform "maßgeblich für die Bereitstellung der technischen Infrastruktur" verantwortlich gewesen sein.

Nach einer Durchsuchung seiner Wohnung und der Beschlagnahme des Servers der Plattform war er bereits am 12. Juni festgenommen worden. Seither sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Ihm wird "bandenmäßige Verbreitung von kinderpornografischen Schriften" vorgeworfen.

Darüber hinaus wurden weitere Verantwortliche und Mitglieder des Forums festgenommen, die meisten davon in Deutschland und Österreich. Einigen davon werden schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen, heißt es seitens des BKA. Genauere Angaben zur Gesamtzahl der Festnahmen wurden nicht gemacht. Am Freitag wollen die Ermittler weitere Details zu dem Fall bekanntgeben.

Geleitet wurden die Ermittlungen von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT), die zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gehört. Als sie 2010 eingerichtet wurde, war die ZIT bundesweit die erste Staatsanwaltschaft, die sich speziell mit Internetkriminalität beschäftigte.

Das Darknet lässt sich nur mit spezieller Software, beispielsweise dem Tor-Browser, erreichen. Man kann es sich als eine Art virtuellen Hinterraum für Eingeweihte vorstellen, den Kriminelle nutzen, aber etwa auch Dissidenten, Aktivisten und Journalisten. Anfragen werden beim Absender verschlüsselt, dann hüpfen sie durch ein globales Verteilernetz von Tausenden Servern zum Ziel.