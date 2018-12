die Debatte über das angebliche Problem des "Going Dark" dreht sich im Kreis. "Going Dark" ist der Begriff, mit dem Sicherheitsbehörden in aller Welt umschreiben, dass sich Kriminelle mithilfe verschlüsselter Kommunikation einer Überwachung entziehen. Der neue Präsident des Bundesverfassungsschutzes etwa, Thomas Haldenwang, sagte gleich nach seinem Amtsantritt: "Wir müssen das Problem des Going Dark in den Griff bekommen".

So ähnlich klang es auch am vergangenen Donnerstag im Bundestag, als Unionsabgeordnete auf einen Antrag der FDP reagierten, ein "Recht auf Verschlüsselung" einzuführen und die staatliche Nutzung von Hintertüren in Software und Hardware zu stoppen. Die Vorschläge der FDP würden nicht die Bürger schützen, "sondern kriminelle Strukturen im Internet", behauptete zum Beispiel der CDU-Politiker Christoph Bernstiel.

Getty Images/ iStockphoto Verschlüsselung (Symbolbild)

Das Kernproblem der Debatte ist stets, dass "Going Dark"-Gläubige dieses gesellschaftliche Problem technisch lösen wollen. Dass ein Kommunikationskanal nur für jeden gleichermaßen abhörsicher sein kann, oder für niemanden, und dass eine Gesellschaft es aushalten könnte, wenn vergleichsweise wenige Kriminelle und Terroristen von der gleichen Verschlüsselungstechnik profitieren wie die große Mehrheit der unbescholtenen Bürger, ist für sie unvorstellbar.

In Australien kommt ein gefährliches Gesetz zur Abstimmung

Den jüngsten Versuch, eine passende Technik zu definieren - eine, die perfekt ist, außer wenn nicht - haben nun zwei hochrangige Beamte des britischen Geheimdienstes GCHQ im "Lawfare"-Blog unternommen. Die Anbieter der verschlüsselten Kommunikationsdienste, so lautet ihr Vorschlag, kontrollierten für gewöhnlich "das Identitätssystem", sie verbinden die Teilnehmer eines Gesprächs oder Chats und erledigen dafür den Austausch der kryptografischen Schlüssel. Ein typisches Beispiel wäre Apple und sein SMS-Ersatz iMessage.

Deshalb sei es für die Unternehmen kein Problem, im Hintergrund einen weiteren Teilnehmer einzuschalten - die abhörende Behörde. Solange die Nutzer nicht verifizieren könnten oder müssten, mit wem sie kommunizieren, bliebe das unbemerkt.

"Letztlich bleibt dadurch alles Ende-zu-Ende-verschlüsselt, nur gibt es ein zusätzliches Ende in diesem einen Kommunikationsvorgang", schreiben die Geheimdienstler. Genau so habe es ja schon früher funktioniert, als die Vermittler der Telefonfirmen die Ermittler einfach per Krokodilklemme zwischenschalten konnten, wenn ein Telefonat abgehört werden sollte. "Wir reden nicht über eine Schwächung von Verschlüsselung."

Technisch gesehen haben sie recht. Sie reden stattdessen über eine Schwächung der Vertrauenswürdigkeit sämtlicher Krypto-Apps. Jedes Regime dieser Welt würde diese Möglichkeit für sich einfordern. Kein Anbieter könnte seinen Nutzern mehr garantieren, ihre Kommunikation vertraulich zu halten.

Das kann niemand ernsthaft wollen, oder? Leider doch. Politiker sind für solche vermeintlichen Lösungen durchaus zu begeistern. Obwohl sich die Opposition mit Händen und Füßen dagegen wehrt, könnte zum Beispiel in Australien noch diese Woche das Gesetz "Assistance and Access Bill" zur Abstimmung im Parlament landen. Mit ihm sollen Anbieter zu genau dieser Art von heimlicher Hilfe für Strafverfolger und Geheimdienste gezwungen werden können.

"Friendly Fire 4"

Andreas "eosAndy" Krupa Gronkh

Am kommenden Wochenende findet die vierte Auflage von "Friendly Fire" statt, dem zwölfstündigen Livestream von deutschen Webstars, die für einen guten Zweck in Games und albernen Wettbewerben gegeneinander antreten. Mit dabei sind wieder Gronkh, das "PietSmiet"-Team, Tatjana "Pandorya" Werth und Florian "Der Heider" Heider. Mit der Aktion wollen sie von ihren Fans Spenden sammeln, die unter anderem an die Deutsche Depressionshilfe und das Aussteigerprogramm für Rechtsextreme, Exit, gehen. Zu sehen sein wird das Spektakel am 8. Dezember ab 15 Uhr auf den PietSmiet-Kanälen auf Mixer, Twitch und YouTube.

Seltsame Digitalwelt: Falscher Alarm

Eine Anekdote von Judith Horchert

Neulich hatte ich es vor einem Termin sehr eilig. So eilig, dass ich ein Stück rennen musste. Meine Handtasche, die quer über meine Schulter hing, hüpfte auf und ab - und alles darin wurde durchgeschüttelt. Plötzlich hörte ich ein alarmierendes Signal aus der Tasche. Diesen Ton hatte ich noch nie gehört. Was ist das? Panisch griff ich hinein und musste feststellen, dass mein Handy gerade von allein den Notruf wählte.

Davon abgesehen, dass eine geeignete Hülle fürs Telefon deutlich günstiger sein dürfte als so ein versehentlicher Anruf: Ich empfinde es als Beleidigung, dass mein Telefon gleich einen Notruf absetzt, sobald ich mich mal etwas schneller bewege. Ja, es mag selten vorgekommen sein in letzter Zeit, aber das ist noch lange kein Grund zur Panik. Vielleicht verstehe ich den Vorfall aber auch als Anregung, die stressige Adventszeit diesmal etwas zu entschleunigen.

App der Woche: "Bridge - mirror notifications"

getestet von Tobias Kirchner

Xit Labs Apps Screenshot bridge

Die App "Bridge - Mirror notifications" hat einen einfachen wie praktischen Nutzen. Sie sorgt dafür, dass Benachrichtigungen eines Android-Gerätes auch auf allen anderen Android-Geräten eines Nutzers ausgespielt werden, die in der Anwendung registriert sind. Wer also mehrere Smartphones hat oder möchte, dass Textnachrichten und andere Erinnerungen auch auf dem Tablet landen, sollte die App ausprobieren. Auch weitere Empfänger, die unter Android laufen, beispielsweise smarte Anwendungen eines Autos oder internetfähige Fernseher, lassen sich verknüpfen.

Gratis von Xit Labs, mit In-App-Käufen: Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Nein, Ethik kann man nicht programmieren" (sechs Leseminuten)

Der Informatiker Jürgen Geuter erklärt auf "Zeit Online" sechs Irrtümer in der politischen und gesellschaftlichen Debatte über algorithmische Entscheidungsfindung und künstliche Intelligenz.



"Special Report: How Iran spreads disinformation around the world" (Englisch, sieben Leseminuten)

Es sind nicht immer die Russen: Reuters hat recherchiert, wie der Iran auf mehr als 70 Websites in 15 Ländern sowie über soziale Medien seine Propaganda und Desinformationskampagnen verbreitet.





Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, Ford und rund 200 weitere Autohersteller übertragen den Standort und haufenweise weitere Daten ihrer in China verkauften Elektroautos an Rechenzentren, auf die der Staat zugreifen kann. "Es gibt nicht den geringsten Schutz vor Überwachung", wie Bürgerrechtler der Nachrichtenagentur AP sagten.

Ich wünsche Ihnen eine erfreuliche Woche,

Patrick Beuth