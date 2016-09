iMessage Apple speichert Metadaten über Chats

"Deine iMessages und FaceTime Anrufe gehen uns nichts an", schreibt Apple auf einer Informationsseite zum Thema Datenschutz. Und tatsächlich legt sich der Konzern gerne mal mit Behörden und Geheimdienten an, wenn es um die Privatsphäre und den Schutz der Chatinhalte seiner Kunden geht. Ein wichtiges Detail hat der Konzern bisher aber unerwähnt gelassen, berichtet "The Intercept".

Demnach zeigen Dokumente, die dem Enthüllungsportal zugespielt worden sind, dass auf Apples Servern Daten darüber gespeichert werden, mit wem man versucht hat, Kontakt aufzunehmen. Für das Funktionieren der iMessage-App - auf deutschen iPhones und iPads heißt sie "Nachrichten" - ist das essenziell.

Denn iMessage verarbeitet sowohl Nachrichten, die über Apples eigenes Chat-System übertragen werden, als auch SMS. Versucht man, jemandem eine Nachricht zu schicken, prüft das System zunächst, ob der Empfänger im iMessage-System registriert ist, also ein Apple-Gerät zur Kommunikation benutzt. Ist das der Fall wird die Botschaft per iMessage geschickt, wenn nicht, als SMS. In der App wird das durch verschiedenfarbige Sprechblasen dargestellt: blau sind iMessages, grün SMS.

Was die IP-Adresse verrät

Laut "The Intercept" speichert Apple die im Rahmen dieses Verfahrens anfallenden Daten für 30 Tage auf seinen Servern. Der Konzern führt also Buch darüber, mit wem man versucht hat, eine Chatverbindung herzustellen.

Dabei werden dem Bericht zufolge neben den Mobilfunknummern auch das Datum und die Uhrzeit der Verbindungsversuche sowie die IP-Adresse, von der aus der Verbindungsversuch erfolgte, gespeichert. Letzteres kann genutzt werden, um den Aufenthaltsort des Nutzers zu lokalisieren, zumindest ungefähr.

"The Intercept" gegenüber bestätigte Apple, dass diese Daten für 30 Tage gespeichert und dann gelöscht werden. Darüber hinaus erklärte der Konzern, man gebe die so gesammelten Daten an Ermittlungsbehörden weiter, sofern dafür eine gerichtliche Anordnung vorliege.

In einigen solcher Fällen sei man in der Lage gewesen, Ermittlern Daten über die Nutzung bestimmter Apps zur Verfügung zu stellen, heißt es von Apple weiter. "Wir arbeiten eng mit Ermittlungsbehörden zusammen, um ihnen verständlich zu machen, dass solche Datensätze weder die Inhalte einer Unterhaltung beinhalten, noch beweisen können, dass es überhaupt zu einer Kontaktaufnahme kam", erklärt das Unternehmen weiter.

Abhören ist nicht möglich

Wer das Dokument geschrieben, hat, auf das sich "The Intercept" bezieht, ist unklar. Von Apple jedenfalls stammt es offensichtlich nicht. Eher scheint es, als habe jemand Ermittlern erklären wollen, mit welchen Daten sie rechnen können, wenn sie Apple eine gerichtliche Anordnung zustellen lassen. Darauf deutet der Titel "iMessage FAQ for Law Enforcement" ebenso hin wie Textstellen, die auf Aussagen von Apple verweisen.

Letztlich untermauert das Dokument, was der kalifornische Konzern schon lange von sich behauptet: Die Inhalte von Chats über Apples Nachrichtensystem sind verschlüsselt, können weder von Apple noch von Behörden eingesehen und daher auch nicht weitergegeben werden. Abhören ist also nicht möglich.

Sehr wohl können Polizei und Geheimdienste aber sogenannte Metadaten von Apple einfordern. Die zeigen zwar nicht, was man mit wem besprochen hat - oder ob man überhaupt mit der Person gesprochen hat. Doch sie können beispielsweise preisgeben, dass man die Telefonnummer einer bestimmten Person kennt und eine Kontaktaufnahme versucht hat. Schon das könnte in Einzelfällen kompromittierend sein.

Apple hat auf eine Anfrage zum Thema bis zum Mittag noch nicht geantwortet.

Die wichtigsten Neuerungen von iOS 10 Macbook mit macOS Sierra, iPhone mit iOS 10: Das Update für iPhones, iPads und iPods ist seit dem 13. September verfügbar. Das neue Mac-Betriebssystem kommt erst am 30. September. Mit dem Update auf iOS 10 bekommen Widgets auf dem Sperrbildschirm einen neuen Look und neue Funktionen. Zudem gibt es jetzt viel mehr Widgets als bisher. Die Möglichkeiten der 3D-Touch-Funktion wurden für iOS 10 erheblich erweitert. Mit einem etwas kräftigeren Druck auf ein Ordnersymbol erfährt man beispielsweise die Zahl der ungelesenen Nachrichten in den darin enthaltenen Apps. Eine der nützlichsten Funktionen von iOS 10 ist, dass man Mitteilungen nicht mehr einzeln löschen muss, sondern per 3D Touch auch alle Mitteilungen auf einmal loswerden kann. Das schafft schnell Platz. Man spürt an vielen Stellen, dass Apple sich Mühe gibt, der 3D-Touch-Funktion einiger aktueller iPhone-Modelle Sinn zu geben. So kann man vom Kontrollzentrum aus die Lichtintensität regeln, indem man etwas kräftiger auf das Taschenlampensymbol drückt. Dasselbe gilt für den Timer, bei dem man per 3D Touch vier voreingestellte Intervalle auswählen kann. Auch viele Drittanbieter nutzen jetzt 3D Touch in ihren Apps. So wie WhatsApp, das einige Funktionen im Schnellzugriff anbietet. Auch die Telefon-App macht sich 3D Touch zunutze. Besonders sinnvoll ist hier die Möglichkeit, ohne große Umwege den Anrufbeantworter abzuhören. Schnell mal eben die Kamera starten: Unter iOS 10 reicht es dafür aus, den Sperrbildschirm nach links wegzuschieben. Die Autokorrektur von iOS 10 kann endlich mit mehreren Sprachen gleichzeitig umgehen. So kann man deutsche, englische, französische Begriffe in demselben Text verwenden. Die Musik-App wurde optisch modernisiert, wirkt jetzt aufgeräumter und übersichtlicher. Außerdem gibt es neue Playlisten, die nun besser an den jeweiligen Wochentag und den Geschmack des Nutzers angepasst sein sollen. Innerhalb der Musik-App stellt der Dienst App Music jetzt auch auf den jeweiligen Tag zugeschnittene Playlisten bereit. Die Routenführung selbst wurde optisch überarbeitet und bietet jetzt die Möglichkeit, Ziele entlang der Route zu suchen. In der Nachrichten-App werden Links zu Webseiten jetzt als Vorschau angezeigt. YouTube-Videos können ganz in der Chat-App angesehen werden. Ganz neu ist die Home-App. Sie dient dazu, Smart-Home-Geräte, die Apples Homekit-Standard folgen, zu steuern und Abläufe zu automatisieren. Die Aktivität-App ist um die Möglichkeit erweitert worden, Aktivitäten mit anderen zu teilen. Das soll offensichtlich dazu dienen, sich gegenseitig zu motivieren - auch, indem man sich aus der App heraus Nachrichten und Kommentare schickt. Auf Wunsch hilft iOS 10 in Chats auch, Worte durch passende Emojis zu ersetzen. Auch handschriftliche Nachrichten können jetzt mit Apples Nachrichten-App verschickt werden. Dazu dreht man das Handy einfach in die Horizontale, woraufhin sich in der App ein Schreibfenster öffnet, in das man mit dem Finger kritzeln kann. Schlanke Finger haben hier einen Vorteil. Schon einige Stunden bevor das Update auf iOS 10 veröffentlicht wurde, konnte man den neuen App Store in der Nachrichten-App ausprobieren, sofern man die Betaversion des neuen Betriebssystems installiert hatte. Hier kann man sich Erweiterungen für die Chat-App besorgen, teils gratis, teils kostenpflichtig. Über den neuen App Store in der Nachrichten-App können verschiedene Programme mit ihren Funktionen in Chats eingebunden werden. So wie etwa iTranslate, das Chats in Echtzeit übersetzen soll. Auch die Karten-App ist modernisiert worden, zeigt jetzt mehr Informationen an. Eine Funktion, um in Restaurants direkt aus der App einen Tisch zu reservieren, haben wir in der deutschen Version nicht gefunden. Dafür kann man sich sofort eine Route zum ausgewählten Ziel berechnen lassen. Früher war mehr Lametta, aber heute ist mehr Konfetti - zumindest in der Nachrichten-App. Mit einem 3D Touch auf den blauen Sende-Pfeil gelangt man auf eine Seite, auf der man seine Texte mit animierten Hintergründen aufpeppen kann. Unter anderem gehören Luftballons, Feuerwerk und eben Konfetti zum Angebot. Man kann seine Nachrichtentexte aber auch anderes betonen. Unter dem Menüpunkt „Sprechblase“ kann man verschiedene Textanimationen auswählen - und digitale Geheimtinte. Letztere macht das Geschriebene erst sichtbar, wenn der Empfänger auf den Text tippt. Die Fotos-App fasst jetzt unter dem Menüpunkt „Andenken“ Aufnahmen zusammen, die sie für zusammengehörig und aufbewahrenswert hält. Manchmal klappt das ganz gut, manchmal eher nicht.