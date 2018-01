Frauenbilder im Netz "Auf Instagram sind Schamhaare immer noch ein Problem"

Zwei Finger massieren über die Grapefruithälfte, sie werden schneller, dann sticht einer tief ins rosarote Fruchtfleisch. Für solche kurzen Videos ist die amerikanische Künstlerin Stephanie Sarley bekannt. Ihre Plattform: Instagram.

Sarley greift mit ihrer Arbeit den insbesondere auf Instagram verbreiteten Food-Porn-Trend auf, das Veröffentlichen optisch ansprechender Essensfotos. Daraus schafft sie provokative Videos - mit Fruit Porn. Die Früchte, die Sarley mit den Fingern bearbeitet, erinnern den Betrachter unwillkürlich an eine Vulva. Während halbnackte Frauen in nahezu jeder TV-Werbepause auftauchen und auf Plakaten in der Innenstadt, sind Sarleys Frucht-Videos für manche Instagram-Nutzer offenbar zu viel: Sie wurden nach Nutzer-Meldungen mehrfach gesperrt.

Neben Sarley gibt es eine ganze Reihe junger Netzkünstlerinnen, die auf Plattformen wie Instagram Fragen zu Identität, Schönheit und Weiblichkeit auszuloten versuchen. Ihre Kunst zeigt ab Donnerstag das Museum der bildenden Künste Leipzig, unter dem Titel "Virtual Normality".

Künstlerinnen im Netz Spiel mit der Smartphone-Kamera: Signe Pierce bezeichnet sich selbst als "Reality Artist". Ihre Arbeiten und die etlicher weiterer Netzkünstlerinnen werden ab dem 11. Januar 2018 im Museum der bildenden Künste in Leipzig gezeigt, in der Ausstellung "Virtual Normality". Mädchen tragen Pink? Künstlerin Arvida Byström benutzt die Farbe in ihren Werken ganz unironisch als Symbol für Weiblichkeit. "Wir brauchen ein Upgrade in der Frage, wie wir auf unsere Körper blicken", sagt Byström. Ich und mein Smartphone: Die Arbeit der Netzkünstlerinnen setzt sich mit Themen wie Feminismus und Identität im digitalen Zeitalter auseinander. Verführerischer Blick: Künstlerin Leah Schrager hat früher als Model gearbeitet, dann wurde die New Yorkerin auch selbst zur Fotografin. Sie setzt sich gern selbst erotisch in Szene. Safe For Social Media? In ihrer Arbeit spielt Schrager mit der Prüderie auf Plattformen wie Instagram, die insbesondere weibliche Nacktheit streng zensieren. Mit ihrer Serie "Infinity Selfie" umgeht sie die Regeln geschickt. Wie eine Neuinterpretation der Geburt der Venus im 21. Jahrhundert: June Calypso verherrlicht weibliche Schönheit - und legt das Leid dahinter offen. Molly Soda bezeichnet sich selbst als Online-Exhibitionistin und reflektiert in ihrer Arbeit Schönheitsideale unserer Zeit. Weibliche Sexualität ist nicht obszön oder verwerflich: Mit ihren Arrangements versucht Stephanie Sarley, zum Nachdenken über vermeintliche Tabus anzuregen. Food Porn oder Fruit Porn? In kurzen Instagram-Videos streichelt Sarley sanft über das Fruchtfleisch und massiert es gefühlvoll. Zu viel der sexuellen Anspielung für das Netzwerk: Mehrere Beiträge von Sarley wurden gelöscht. Die Analogie zum weiblichen Körper ist unverkennbar - und provoziert Hass: Viele Nutzer stören sich an Sarleys Instagram-Auftritt und hinterlassen Hasskommentare. Anzüglich und humorvoll: Sarleys Kunst polarisiert. Haare sind politisch: eine Arbeit von US-Künstlerin Nakeya Brown. Zopfenden werden mit einem Feuerzeug versiegelt oder Haare geglättet, damit die Textur dem Haar weißer Frauen ähnelt. "Wir wollen, dass die Betrachter herumschnüffeln und aktiv in die Privatsphäre der fiktiven Bewohnerin eindringen", erklärt Nicole Ruggiero ihre Innenraum-Installationen. "Wir gelangen ständig in die privaten Räume anderer Leute – über Instagram, Snapchat oder Facebook. Aber wenn man das im echten Leben macht, scheint es uns unheimlich", sagt Ruggiero. Grotesk und surreal: Izumi Miyazaki hat laut eigener Aussagen keine Lust, die niedlichen Fotos zu liefern, die von ihr als Frau erwartet würden. Stattdessen liefert sie lieber unheimliche Selbstporträts. Pornoästhetik trifft Popkultur: Künstlerin Signe Pierce pendelt zwischen New York und Los Angeles, ihre Arbeiten haben aber mittlerweile internationales Renommee. Ein Selbstversuch, der viral ging: Performancekünstlerin Signe Pierce stolzierte einst für ein Video auf einer belebten Straße Kaliforniens entlang, in knapper Kleidung und mit einer Spiegelmaske. Ein wütender Mob verfolgte und beschimpfte sie und stieß die Künstlerin später sogar zu Boden. Auch diese Szene dokumentiert die "Virtual Normality"-Ausstellung in Leipzig (11. Januar 2018 - 8. April 2018).

Instagram will keine Brustwarzen zeigen - von Frauen

Die sozialen Netzwerke sind für die Künstlerinnen dabei Fluch und Segen zugleich. Sie schaffen neue Möglichkeiten, sich unabhängig von Galerien schnell und einfach zu präsentieren und Fans zu gewinnen. Die privaten Plattformen aus dem Silicon Valley legen den Frauen aber auch neue Beschränkungen auf, beschreibt die Kuratorin der Leipziger Schau, Anika Meier.

Auf Instagram herrscht gemäß der Unternehmensrichtlinien eine gewisse Prüderie, Nacktheit ist verboten. Auch Promi-Fotografen wie Ryan McGinley posten ihre Fotografien mit schwarzen Balken über den weibliche Brustwarzen. Bei Brustwarzen von Männern ist das Netzwerk nicht so streng. Doch Instagram reguliert nicht nur die Frage von Nacktheit, sondern bestimmt darüber hinaus auch, wie der weibliche Körper gezeigt werden darf - und was zu obszön ist.

Als die kanadische Fotografin Petra Collins 2013 beispielsweise ein Foto von sich im Bikinihöschen veröffentlichte, wurde ihr Post von Instagram gelöscht. Nutzer hatten das Foto offenbar als anstößig gemeldet, weil Schamhaar am Rand des Bikinis hervorlugte.

"Die sozialen Medien haben den Schönheitswahn verstärkt"

Nicht immer reagiert das Netzwerk so harsch. Eine der ausstellenden Künstlerinnen, Arvida Byström, postete erst vor wenigen Tagen ein Bikini-Foto, das zufällig an das von Fotografin Collins erinnert - hier blieb das Motiv mit sichtbarem Schamhaar stehen. Trotzdem sagt Kuratorin Meier: "Auf Instagram sind Schamhaare immer noch ein Problem."

Als attraktiv gelte, wer auf Fotos jung, schlank und stoppelfrei ist. Diesem Ideal eifern etliche der Nutzer nach und präsentieren sich und ihr scheinbar makelloses Leben auf per Filter optimierten Bildern.

"Die sozialen Medien haben den Schönheitswahn sogar noch verstärkt", sagt auch Meier. Als Beispiel nennt sie Hashtag-Aktionen wie #Thighgap. Dabei animieren sich Nutzerinnen gegenseitig zum Abnehmen. Auf Fotos sollen sich die Oberschenkel nicht gegenseitig berühren, sondern eine Lücke (Englisch: gap) zu sehen sein.

Die Leipziger Ausstellung zeigt, wie die Künstlerinnen - jede auf ihre Weise - Widerstand gegen diesen Wahn leisten.

Sexy - und Künstlerin?

Das erfordert Mut, sagt Meier. Denn Frauen würden immer noch deutlich häufiger als Männer für Verstöße gegen Abweichungen von der Norm abgestraft. Gleichzeitig gilt ihrer Meinung nach: "Wenn Frauen sich in ihrer Kunst zu sexy zeigen oder zu explizit werden, hieß es schon immer schnell: Das ist Porno und keine Kunst."

Für weitere in der Ausstellung vertretene Künstlerinnen wie Molly Soda besteht das Aufbegehren gegen alte Regeln schon darin, überhaupt als Frau in der Öffentlichkeit Platz zu beanspruchen. "Auch das ist eine Form von Aktivismus: Einfach zu existieren und sich als Frau in die Öffentlichkeit zu stellen, und sich dabei nicht dafür zu schämen, wer du bist und worum es dir geht", wird Soda in einem Begleittext zur Ausstellung zitiert. Das ist es auch, worum es allen Künstlerinnen der Leipziger Ausstellung geht: Sie wollen ein Recht auf ihre ganz eigene Definition von Schönheit.

