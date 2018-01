Sicherheitslücken Meltdown und Spectre Intel warnt vor eigenen Updates

Der US-amerikanische Chiphersteller Intel warnt vor "unvorhersehbaren" Problemen durch jene Updates, die eigentlich Sicherheitslücken in Millionen Computerprozessoren weltweit stopfen sollen. Die Updates könnten bei einigen Prozessortypen zu einer höheren Zahl an Neustarts und zu unberechenbarem Verhalten der Rechner führen, erklärt Intel-Manager Navin Shenoy in einem Blogeintrag. Intel empfahl deshalb am Montag allen Unternehmen und Verbrauchern, die aktuellen Updateversionen nicht aufzuspielen.

Als Intel vor gut zehn Tagen die Probleme mit wiederholten Neustarts eingeräumt hatte, hieß es noch, zumindest Verbraucher sollten die Software-Updates trotzdem installieren. Nun erklärte der Konzern, die Ursache der Probleme mit den Updates sei gefunden. Wann es korrigierte Aktualisierungen gibt, werde voraussichtlich noch in dieser Woche mitgeteilt.

Anfang Januar waren Schwachstellen bekannt geworden, durch die Angreifer zumindest theoretisch sensible Nutzerdaten abschöpfen können. Meltdown und Spectre nannten die Entdecker die entsprechenden Angriffsszenarien. Die Schwachstellen stecken in einem branchenweit angewendeten Verfahren, das die Chips schneller machen sollte.

Verwundbare Systeme könnten noch lange in Umlauf sein

Deswegen sind Prozessoren verschiedener Hersteller anfällig, auch die von AMD und ARM. Intel erklärte daraufhin, man arbeite gemeinsam mit den Herstellern AMD und ARM daran, einen industrieweiten Ansatz zur schnellen und konstruktiven Lösung des Problems zu entwickeln.

Nach der Entdeckung der massiven Sicherheitslücken und angesichts möglicher Sammelklagen hatte Konzernchef Brian Krzanich auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas das Problem zunächst heruntergespielt. Bislang deute nichts darauf hin, dass es durch die Schwachstellen zu Datenverlust gekommen sei, erklärte er. Die Auswirkungen seien durch eine "bemerkenswerte" Zusammenarbeit in der Technologiebranche eingegrenzt worden.

Sicherheitsexperten befürchten indes, dass ungeachtet funktionsfähiger Updates noch längere Zeit verwundbare Systeme in Umlauf sein könnten - etwa, weil nicht alle Rechner oder Smartphones mit aktuellen Betriebssystem-Versionen ausgestattet seien.