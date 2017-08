Von Matthias Kremp

am Dienstag ist internationaler Katzentag! Was, das wussten Sie nicht? Dann bin ich damit wenigstens nicht allein. Selbst der deutschen Wikipedia ist dieses Ereignis nur eine Randnotiz wert, ganz weit unten auf dem ansonsten episch ausführlichen Eintrag zur Hauskatze. Das wird dem Thema nicht gerecht, immerhin liefert eine Google-Suche nach dem Begriff "Cat" mehr als zwei Milliarden Treffer.

Lässt man außer Acht, dass einige davon einem Hersteller von Baumaschinen gelten, erschließt sich aus der gewaltigen Zahl die Wichtigkeit der haarigen Vierbeiner für Netznutzer. Mich haben Kollegen auf den Katzenfeiertag aufmerksam gemacht, den es eigentlich gar nicht gibt, zumindest nicht offiziell. Wer ihn ins Leben gerufen hat, weiß heute niemand mehr, auch die Intention ist unklar.

Sicher ist aber: Sie werden diese Woche im Internet Katzen sehen, sehr viele Katzen. Denn Cat Content, mit dem man die Katzen feiern kann, gibt es genug - egal oblustig, niedlich oder verwegen. Und wenn Sie es noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich das ebenso legendäre wie sinnentleerte Video von der Nyan Cat an, so wie es 150 Millionen YouTube-Nutzer vor Ihnen gemacht haben. Hätte es das Internet nicht schon gegeben, wäre es wohl für Katzenvideos erfunden worden.

Donald Trumps "echte Nachrichten"

Wird negativ über Donald Trump berichtet, kann man sich sicher sein, dass der sich in der Folge über Fake News aufregt. Jetzt hat der US-Präsident sich aber etwas Neues einfallen lassen. Auf seiner Facebook-Seite lässt er ein Mal pro Woche per Videobotschaft das verlesen, was seiner Meinung nach "Real News" sind.

In der ersten Folge hatte seine Schwiegertochter Lara vor der Kamera gestanden, nun wurde sie von der Ex-CNN-Moderatorin Kayleigh McEnany abgelöst. Auffällig, wenn auch wenig überraschend: Beide Videos preisen Trumps Leistungen und betonen etwa, dass die Arbeitslosenzahlen auf den niedrigsten Stand seit 16 Jahren gesunken seien. Viel mehr Nachrichten sind in rund zwei Minuten pro Woche wohl nicht unterzubringen. Um Trumps Botschaft zu vermitteln, reicht es.

Playstation-Spiele zum Streamen: Sony testet Playstation Now

Für einen Monatspreis unbegrenzt Dutzende ältere Playstation-Spiele auf dem PC oder der Playstation 4 spielen: Das verspricht Playstation Now, ein Sony-Dienst, der demnächst nach Deutschland kommen soll. Gerade ist hierzulade der Betatest gestartet. Wir konnten daher am Wochenende die Playstation-3-Versionen von Klassikern wie "The Last of Us", "Red Dead Redemption" und "Uncharted 3" auf einer Playstation 4 spielen.

Anders als etwa die Spiele, die man als Playstation-Plus-Abonnent kostenlos nutzen kann, werden die Now-Spiele gestreamt. Das heißt: Wenn die Internetverbindung hakt, war's das. Ein Symbol weist im Idealfall schon vorher auf Verbindungsprobleme hin, sodass man schnell speichern kann. Auch wenn man zu lange inaktiv ist, wird das laufende Spiel beendet.

Bei unserem Test mit einer 50 Mbit/s-Verbindung liefen die Now-Spiele flüssig, Eingabeverzögerungen bemerkte man kaum. Das erste Fazit daher: Now hat Potenzial, gerade für Spieler, die nie eine Playstation 3 besessen haben. Bequemer als Streams sind im Zweifel aber echte Downloads.

Seltsame Digitalwelt - eine Anekdote: Neue Sim-Karte? Nur mit Ausweis!

von Angela Gruber

Nach zwei Jahren endete neulich endlich die Mindestvertragslaufzeit meines Handyvertrags. Zur Sicherheit hatte ich ihn schon Monate vorher gekündigt, was zu einer Flut an Bitte-bleiben-Sie-doch-E-Mails und -SMS führte. Doch die konnten mich nicht umstimmen. Stattdessen kaufte ich bei einem Lebensmittel-Discounter eine günstige Prepaid-Sim. Seit dem 1. Juli geht das in Deutschland nur noch, wenn man seinen Ausweis vorlegt.

An der Kasse wollte aber niemand Dokumente sehen. Ich freute mich schon wegen der laschen Kontrolle. Beim Aktivieren der Karte daheim musste ich dann aber doch noch meine persönlichen Daten rausrücken. Die Wohnung musste ich dafür nicht verlassen. Stattdessen erledigte ein schlecht gelaunter Discounter-Mitarbeiter mit Headset den Ausweis-Check per Videochat. Er bat mich, meinen Ausweis vor die Kamera meines Laptops zu halten, sie hin- und herzuschwenken. Dabei kann man sich ziemlich komisch vorkommen. Doch für meinen Gesprächspartner war das alles nur Routine. Nach wenigen Minuten war der Chat vorbei - und meine SIM-Karte aktiviert.

Zwölf wichtige Punkte bei der Wahl eines Handytarifs 1. Die Art des Vertrags



Grundsätzlich müssen Sie entscheiden, ob Sie einen klassischen 24-Monate-Vertrag bevorzugen oder einen Tarif, den Sie schnell wieder wechseln können, etwa auf Monatsbasis. Bei Prepaid-, Discounter- und Dritthändler-Tarifen ist manchmal der Kundenservice weniger gut, dafür lässt sich oft Geld sparen, wenn man nicht direkt bei den großen Anbietern Telekom, Vodafone oder O2/E-Plus einen Vertrag abschließt. 2. Die Dauer und tatsächliche Qualität des Angebots



Bei allen Angeboten sollten Sie darauf achten, dass der beworbene Preis manchmal nur für die ersten 12 Monate gilt und dann steigt. Rechnen Sie für die Gesamtdauer aus, wie viel sie zahlen müssen. Wenn ein Handy zum Vertrag gehört: Rechnen Sie durch, ob es nicht günstiger wäre, Ihr favorisiertes Handy selbst zu kaufen und mit einem günstigeren Tarif zu nutzen. Denn das Gerät bekommen Sie nicht kostenlos, in der Regel ist der Monatspreis entsprechend höher. 3. Der Preis im Monat



Bei Handytarifen lohnt es sich, zu vergleichen. Es gibt völlig überteuerte Tarife und solche, die nur für bestimmte Nutzergruppen interessant sind. Wenn Sie zum Beispiel dank WhatsApp nie SMS schreiben und selten telefonieren, brauchen Sie keine SMS-Flatrate und keine Telefonflatrate als Inklusivangebot. Achten Sie auch darauf, wie abgerechnet wird: Ein Tarif mit Vierwochenabrechnung kann auf Jahressicht kostspieliger sein als einer mit Monatsabrechnung, dessen beworbener Preis minimal höher ist. 4. Das monatliche Datenvolumen



Viele Anbieter werben mit einer "Internet-Flat", aber echte Flatrates sind das nicht. Man kauft ein bestimmtes Datenvolumen und wird, sobald man es verbraucht hat, in der Surfgeschwindigkeit stark gedrosselt. Viele Tarife bieten eine Telefon- und SMS-Flatrate an, den Unterschied macht das inkludierte Datenpaket. Sie sollten sich daher genau überlegen, wie häufig sie mobiles Internet benötigen.



Wer unterwegs gern Videos ansieht, braucht ein größeres Datenpaket als jemand, der nur seine E-Mails checkt. Ein durchschnittlicher Smartphone-Nutzer ist mit 500 Megabyte bis einem Gigabyte meist ausreichend versorgt. Auch auf die angebotene Datengeschwindigkeit sollten Sie achten und eine sinnvolle Kombination finden: Wer sich schnelles LTE holt, bei dem werden 500 Megabyte vermutlich schneller weg sein.



Mit welchen Tipps Sie den mobilen Datenverbrauch reduzieren können, haben wir hier für Sie aufgeschrieben. 5. Vorsicht bei Vergleichsportalen



Zum Vergleich der Tarife können Sie ruhig auf Vergleichsportale im Internet zurückgreifen. Haben Sie aber im Hinterkopf, dass diese Portale teilweise Partnerschaften mit bestimmten Anbietern haben oder Provisionen bei Vertragsabschlüssen bekommen. Es ergibt also Sinn, die Ergebnisse der Vergleichsportale noch einmal miteinander zu vergleichen. Schneidet ein Tarif bei mehreren Portalen immer gut ab, ist dies ein gutes Zeichen. Vorsichtig sein sollten Sie auch bei Beratern in Elektromärkten - mitunter sind diese keine neutralen Ladenangestellten, sondern im Auftrag eines bestimmten Anbieters dort. 6. Die Transparenz



Haben Sie drei, vier für Sie interessante Tarife identifiziert, sollten Sie diese einzeln prüfen, am besten auf Basis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hier gilt: Wenn sich Ihnen etwas nicht sofort erschließt oder wenn wichtige Fragen offen bleiben, ist das ein schlechtes Zeichen. Sie sollten keinen Vertrag für einen Tarif unterschreiben, den Sie nicht vollständig verstehen.



Gehen Sie nie davon aus, dass ein bestimmter Service Teil des Tarifs ist, wenn er nicht explizit erwähnt wird. Niemand will Ihnen etwas schenken.



Aufpassen sollten Sie besonders bei Drittanbietern, die Verträge vermitteln: In ihren Angeboten finden sich mitunter noch ungewöhnliche Klauseln, etwa, dass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt eine SMS schreiben müssen, um einen bestimmten Bonus ausgezahlt zu bekommen. Die Direktangebote der Provider sind meist simpler gestrickt. 7. Das Netz



Auch wenn mittlerweile alle großen Netze einen ordentlichen Empfang bieten, kamen die Fachmagazine "Chip" und "Connect" 2015 beide zum Schluss, dass die Telekom die schnellsten Datenübertragungen bietet. Es folgt Vodafone vor O2 und E-Plus.



Entscheidender als das Gesamtbild ist für Sie aber Ihr Netz vor Ort: Informieren Sie sich vor einem Vertragsabschluss, mit welchem Mobilfunkanbieter Sie dort, wo Sie die meiste Zeit verbringen, die beste Verbindung haben. 8. Das Tempo



Im Hinblick auf das Tempo von Internetverbindungen sollte man sich nicht blenden lassen: Nur weil ein Tarif hohe Geschwindigkeiten verspricht, etwa "bis zu 150 Mbit/s", heißt das nicht, dass man stets oder gar an jedem Ort mit diesem Tempo surfen kann. Beworben werden jeweils Maximalwerte unter Optimalbedingungen, ähnlich wie bei DSL-Anschlüssen. Wenig bringt es auch, einen LTE-Tarif abzuschließen, wenn das eigene Handy gar kein LTE unterstützt.



Achten soll man außerdem darauf, ob es im eigenen Tarif künstliche Tempobegrenzungen gibt. Mancher Tarif kommt etwa mit einem Tempo von bis zu 3,6 oder 7 Mbit/s daher, obwohl das genutzte Handynetz eigentlich viel mehr hergibt. Wer Tempo will, soll nach Ansicht der Mobilfunkanbieter aber auch mehr zahlen. 9. Die Drosselung



Hat man sein monatliches Datenvolumen aufgebraucht, geht es eigentlich immer unerfreulich weiter. Entweder wird man massiv gedrosselt - auf Geschwindigkeiten auf ISDN-Niveau, die normales Surfen im Prinzip unmöglich machen - oder man muss Geld ausgeben und neues Datenvolumen hinzubuchen. Diese Nachbuchungen sind meist unverhältnismäßig teuer, man sollte also versuchen, seinen monatlichen Verbrauch von vorneherein gut einzuschätzen. Eine Abrechnung Ihres Internet-Surfens zu einem festen Minutenpreis ist übrigens praktisch immer viel teurer, als feste Pakete zu buchen. 10. Die Datenautomatik



Wichtig ist noch zu wissen, ob man eine sogenannte Datenautomatik im Tarif hat. Eine Datenautomatik führt dazu, dass in der Regel drei Mal Extraguthaben hinzugebucht und berechnet wird, wenn man sein ursprünglich vereinbartes Datenvolumen überschreitet - das ist meistens eher eine Art Zwangsbeglückung als guter Service und eine Kostenfalle. Bei den meisten Tarifen lässt sich die Datenautomatik durch einen Hotline-Anruf ausschalten, aber nicht bei allen. 11. Die Optionen und Extras



Manche Tarife kommen mit interessanten Extras daher, vom kostenlosen Napster- oder Netflix-Zugang bis zum Spotify-Abo. Hier sollte man sich genau überlegen, ob man die Extras wirklich braucht und was sie einem wert sind.



Informieren sollte man sich auch, ob die Nutzung der Dienste zum Beispiel unterwegs überhaupt realistisch ist. Manches Angebot wie ein Telekom-Tarif, bei dem Spotify-Streams nicht aufs Datenvolumen angerechnet werden, gewinnt so an Attraktivität.



Ein gutes Zeichen ist es generell, wenn man zu seinem Tarif monatliche Optionen dazubuchen und auch wieder abwählen kann, etwa ein größeres Datenvolumen, ein Auslandsdatenpaket oder eine Telefon- oder SMS-Flatrate, die man vielleicht kurzzeitig mal gebrauchen kann. Kurz beschäftigen sollte man sich bei den Zusatzpaketen noch mit der Laufzeit: Gilt zum Beispiel ein Datenpaket nur bis zum nächsten Abrechnungstermin oder zum Monatsende - also in einem schlechten Fall etwa nur noch drei Tage statt einen ganzen Monat -, kann aus einem interessanten Angebot schnell ein schlechtes werden. 12. Der Service



Gerade für Nutzer, die bislang kein Smartphone hatten, kann Beratung wichtig sein, etwa durch eine Kundenhotline. Diese kann man ruhig vor Vertragsschluss schon mal testweise anrufen, um herausfinden, wie dort mit den Kunden umgegangen wird. Muss man ewig warten oder bekommt auf seine Fragen keine klaren Antworten, ist der entsprechende Tarif vielleicht nicht der ideale, um ins Smartphone-Zeitalter zu starten.



Zu einem ordentlichen Service gehört es zum Beispiel, dass der Mobilfunkanbieter den Kunden per SMS oder App-Nachricht informiert, wenn sein Datenvolumen fast oder ganz verbraucht ist - was gerade im Fall einer Datenautomatik eine wichtige Information ist. Von Unternehmen, die nicht einmal so etwas anbieten, sollte man auch sonst keinen besonders guten Service erwarten.





Die App der Woche: Vertrauenswürdige Kontakte

getestet von Sebastian Meineck

Mit der App "Vertrauenswürdige Kontakte" kann man im Notfall den Standort einer Person ermitteln. Wer zum Beispiel auf eine Reise geht, kann in der App festlegen, wer seinen vom Smartphone ermittelten Standort abfragen darf. Typischerweise würde man diese Möglichkeit seinem Partner, guten Freunden oder Familienmitgliedern einräumen.

Fragt dann eine dieser Personen die aktuelle Position des Nutzers ab, erscheint auf dessen Smartphone ein entsprechender Hinweis. So kann man die Weitergabe der Ortungsdaten ablehnen, solange alles in Ordnung ist und man seine Privatsphäre behalten will. Wenn der Nutzer aber nicht binnen fünf Minuten reagiert, gibt die App den Standort an die Daheimgebliebenen weiter.

Gratis von Google, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Ich wünsche Ihnen und Ihren Katzen eine schöne Woche,

Matthias Kremp