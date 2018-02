Sicherheit im Internet W3ks3ln Si3 !hr Pa§§w0rt!

Zu viele von uns greifen noch immer zu den beliebten Evergreens unter den Passwörtern: zum unverwüstlichen "Passwort", zu "12345", "qwertz" oder Vornamen mit oder ohne Geburtsjahr.

Die Folge im Falle eines Hacks: kleine PC- und Smartphone-Katastrophen, die neben Geld auch Nerven kosten. Und volkswirtschaftlich gesehen Schäden in Milliardenhöhe verursachen.

Man macht es uns aber auch nicht leicht. Wir brauchen immer mehr Passwörter, und die Anforderungen steigen ständig. Je leistungsfähiger Computer werden, desto mehr Zeichen sollen unsere Passwörter umfassen (siehe Tabelle unten), desto häufiger sollen wir sie ändern.

Aber das Problem kann man lösen.

Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen

Zunächst sollte man die auf PC oder Smartphone vorhandenen Sicherheitsmechanismen auch nutzen (Virenscanner, Firewall, Passwort beim Booten etc.). Das erschwert schon einmal PC-Einbruch und Datendiebstahl.

Man sollte sich auch über gängige Tricks im Klaren sein, mit denen Passwörter ausgeforscht werden (z.B. Phishing-Mails). Vor allem aber sollte man Kriminellen keinen "Generalschlüssel" liefern: Wer nur ein einziges, unsicheres Passwort nutzt, riskiert, alle seine Konten offenzulegen, wenn es zum Passwort-Diebstahl kommt.

So etwas ist häufiger als man denkt. Milliarden E-Mail-Passwörter sind frei käuflich in Umlauf. Nicht unwahrscheinlich, dass zum Beispiel auch Ihr privater Email-Account darunter ist: Überprüfen können Sie das hier.

Passwortsicherheit: Was sollte man auf keinen Fall tun?

Passwörter: Die Top-Sünden

Immer dieselben Passwörter nutzen. Nummerieren hilft auch nicht (Passwort1, Passwort2 etc.) Namen von Haustieren, Verwandten oder Freunden, Geburtsdaten und ähnliches nutzen Kurze, Sinn ergebende Passwörter wählen, die sich in Lexika finden Ab Werk vorgegebene Standard-Passwörter unverändert lassen (Passwort, 1111) Tastatur-Zeichenfolgen nutzen (1234567, qwertz) Passwörter an den Monitor oder unter die Tastatur kleben Passwörter aufschreiben und mit sich tragen Passwörter Online speichern, per Mail verschicken etc.

Formular-Autovervollständigung und Passwortverwaltungen: nicht gut

Auf keinen Fall sollte man die Autovervollständigungs- und Passwort-Verwaltungslösungen von Webbrowsern nutzen ("Wollen Sie das Passwort speichern?"). Das ist zwar bequem, aber in etwa so, als verteilte man seine Haustürschlüssel in der Gasse hinter dem Bahnhof.

Web-Browser ohne Gedächtnisschwund: ganz übel

Was nützt ein starkes Passwort, wenn man nur den Browser-Cache auslesen muss, um es zu erfahren? Browser merken sich alle möglichen Dinge, die sie nichts angehen. Verhindern kann man das, indem man in den Einstellungen des Browser unter Datenschutz und Privatsphäre für Amnesie sorgt: Bei jedem Schließen des Browsers sollten alle Cookies, Formulardaten, Passworte und die History des Browsers gelöscht werden. Automatisch.