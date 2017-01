IT-Sicherheit 2017 Fünf Tipps für jeden Internetnutzer

Nur mit VPN im offenen WLAN surfen



Es ist bequem und schont das Datenvolumen, wenn man sich am Flughafen, im Café und in der Bibliothek in ein öffentliches WLAN einwählt. Doch selbst wenn der Anbieter vertrauenswürdig ist, sollte man vorsichtig sein beim Surfen in solchen Netzwerken. Denn im Gegensatz zum heimischen Netzwerk können die Nebensitzer theoretisch den Datenverkehr mitlesen, da ein offenes WLAN in der Regel unverschlüsselt ist.



Um ganz sicher zu gehen, hilft nur ein virtuelles privates Netzwerk, kurz VPN. Damit werden die Daten zunächst verschlüsselt in einer Art Tunnel an einen sicheren Server gesendet und erst von dort aus unverschlüsselt weitergeleitet. Es ist nicht ganz leicht, ein VPN einzurichten, doch mit den hier verlinkten, teilweise sogar kostenlosen Tools lassen sich auch iPhones und Android-Smartphones ohne große Mühe schützen.