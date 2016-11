Julian Assange Anwälte wollen auch Trump um Verfahrenseinstellung bitten

Die Anwälte von Julian Assange wollen auch die Regierung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump um eine Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den WikiLeaks-Gründer bitten. Das sagte Assange-Anwältin Jennifer Robinson einem Bericht der britischen Nachrichtenagentur PA vom Mittwoch zufolge.

Unter der Regierung von Barack Obama hatte Assange mit dieser Bitte bis zuletzt keinen Erfolg. Man plane nun, auch die Regierung nach Obama noch einmal zu adressieren, sagte Robinson. "Wir haben uns zuletzt vor ein paar Monaten an die Obama-Regierung gewandt. Wir werden das auch bei künftigen Regierungen tun, bis die Ermittlungen eingestellt werden", sagte Robinson demnach. Gegen Assange wird seit 2010 in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer US-Dokumente ermittelt.

WikiLeaks-Veröffentlichungen störten Clintons Wahlkampf

Assange wurde in den letzten Monaten immer wieder vorgeworfen, er versuche, sich auf Kosten der ihm verhassten Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in den US-Wahlkampf einzumischen - und so Donald Trump zu unterstützen.

Im einem Leak aus dem Sommer veröffentlichte WikiLeaks 20.000 E-Mails der US-Demokratin. Die Affäre überschattete anfangs Hillary Clintons Nominierungsparteitag. Parteichefin Debbie Wasserman-Schulz trat unter anderem als Reaktion auf die Enthüllungen zurück.

So hat sich der WikiLeaks-Gründer verändert WikiLeaks-Gründer: Julian Assange im Dezember 2010 vor einer Polizeiwache im britischen Suffolk. Im Oktober 2011 nahm der WikiLeaks-Gründer an einer Anti-Krieg-Demo in London teil. Assange im Februar 2012 im Frontline Club. Der Londoner Klub für Medienschaffende gewährte ihm zeitweise Unterschlupf vor der Polizei. Im Sommer 2012 schließlich floh Julian Assange in die ecuadorianische Botschaft in London. Zur Presse sprach er dort oft von einem Balkon aus. Im Juni 2013 präsentierte sich Assange in einem Raum der Botschaft der Presse. Auch 2014 gab es Begegnungen von Assange mit der Presse in den Räumen der Botschaft Ecuadors. Auf öffentliche Veranstaltungen lässt sich Julian Assange mittlerweile regelmäßig per Videoübertragung zuschalten. So wie hier 2015, bei einer Rede vor der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen. Im Februar 2016 trat Assange einmal mehr von seinem Balkon aus vor die Presse.

Auch die Affäre um die geleakten E-Mails von Clintons Chefstratege John Podesta schadeten der Kandidatin. Zwar waren in den Leaks allerlei Belanglosigkeiten versteckt. Doch sie lenkten den Blick auch auf Clintons Schwächen - und kamen für die Kandidatin zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Kurz zuvor war Trumps Skandalvideo öffentlich geworden. Darin prahlte Trump damit, Frauen sexuell zu belästigen. Es sei "kein Zufall", sagte Clinton-Mann Podesta damals, dass WikiLeaks die erste Tranche seiner E-Mails zeitgleich zur Meldung über Trumps Skandalvideo veröffentlichte.

Assange habe bei Befragung "umfassend kooperiert"

Erst am Dienstag hatten Ermittler eine zweitägige Befragung Assanges zu einem anderen Fall beendet. Ein ecuadorianischer Staatsanwalt hatte den Wikileaks-Gründer im Beisein schwedischer Kollegen wegen angeblicher Sexualdelikte befragt. Die schwedischen Ermittler werfen Assange Vergewaltigung und ein "weniger schwerwiegendes sexuelles Vergehen" vor. Assange habe bei der Befragung "umfassend kooperiert", sagte Robinson.

Der WikiLeaks-Gründer weist die Anschuldigungen als politisch motiviert zurück. Er lebt seit Juni 2012 in Ecuadors Botschaft in London, um einer Auslieferung an Schweden zu entgehen. Der 45-jährige Australier befürchtet nach eigenen Angaben, von Stockholm in die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm ein Prozess wegen Geheimnisverrats drohen würde.