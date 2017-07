Kim Dotcom im Kino "Ich spiele die Hauptrolle. Lächerlich"

Der Mann, der sich die Filmindustrie wie kein anderer zum Feind gemacht hat, kommt selber in die Kinos. Nach Festival-Premieren in den USA und Kanada startet am Samstag in Kim Dotcoms Wahlheimat Neuseeland der Dokumentarfilm "Kim Dotcom: Caught in the Web". Ab dem 22. August wird er auch in Deutschland zu sehen sein.

Der Film erzählt nicht nur den Aufstieg und Fall einer bizarren Robin-Hood-Figur am anderen Ende der Welt, sondern liefert auch einen kritischen Blick auf das Zusammenspiel von Technik, Politik, Geld und staatlicher Überwachung im Internet-Zeitalter.

"Es ist wie ein Hollywood-Drehbuch", sagt Dotcom gleich zum Auftakt des knapp zweistündigen Films hoch oben in seinem Penthouse mit Blick auf den Hafen von Auckland. "Und ich spiele die Hauptrolle. Lächerlich." Er klingt fast so begeistert wie erbost über dieses Schicksal.

Von solcher Ambivalenz profitiert der Film: Schauen wir einem cleveren Großkotz und Ganoven zu, der sich als Opfer inszeniert? Oder ist der "most wanted man online" (so die Film- und Eigenwerbung) ein mutiger Rebell, der uns die Augen für die Übergriffe von FBI und Spionage-Diensten öffnet?

Sowohl als auch. Diese Gratwanderung zwischen Fakt und Dotkom-Diktion macht die Faszination des Films aus. Sie gelingt dank akribischer Recherche, basierend auf dem Buch "The Secret Life of Kim Dotcom" des neuseeländischen Enthüllungsjournalisten David Fisher.

Sie mögen Netzwelt-Themen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter. Startmenü ist kostenlos und landet jeden Montag gegen 16 Uhr in Ihrem Postfach. Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

Mit dabei sind auch Snowden und Smudo

Ähnlich wie Laura Poitras' Dokumentarfilm "Citizenfour" von 2014, mit dem sich "Caught in the Web" messen kann, liegen die Sympathien aufgrund der teils fragwürdigen Ereignisse und Enthüllungen schnell beim Protagonisten, ohne dass das Werk jedoch in einseitige Propaganda ausartet. Whistleblower Edward Snowden ist übrigens auch im Film sehen, als er in einer pompös inszenierten Pressekonferenz von Kim Dotcom namens "Moment of Truth" live zugeschaltet wird - zusammen mit Julian Assange.

An illustren Auftritten mangelt es dem rasanten Film nicht: Neben Star-Journalist Glenn Greenwald und vielen anderen Experten äußern sich der Anwalt der Motion Picture Association of Ameria, Musiker Moby, Wikipedia-Gründer Jimmy Wales - und Smudo. Der "Fanta 4"-Sänger feierte mit dem vorbestraften Dotcom (geborener Schmitz) in früheren Jahren bei Autorennen, auf C-Promi-Partys und Luxusjachten, bevor sich Dotcom nach Asien absetzte und in einem Nachtklub in Manila seine künftige Frau Mona traf. Mittlerweile sind sie getrennt.

Für den geltungsbedürftigen Dotcom, der "GOD" und "EVIL" als Nummernschilder seiner Mercedes-Flotte spazieren fuhr, empfindet Smudo bei aller Sympathie auch Mitleid. Trotz pausenlos knallender Champagnerkorken habe Dotcom nie einen Tropfen angerührt. Sein prügelnder Vater war Alkoholiker.

Busselnd im Pool mit Mona

Die deutschen Wurzeln des einstigen Computer-Kids mit kaputter Familie kommen in der Biografie nicht zu kurz, was auch an Alexander Behse (Monsoon Pictures International) liegt, der aus Münster stammt, in Sydney studierte und mittlerweile zu Neuseelands erfolgreichsten unabhängigen Produzenten zählt. Behse gelang es nach jahrelangen Verhandlungen zusammen mit Regisseurin Annie Goldson, die Medienwissenschaft an der Universität von Auckland lehrt, Zugang zum Privatarchiv des Mega-Millionärs zu bekommen.

Kim Dotcom hat sich nämlich über Jahre von seinem eigenen Profiteam filmen lassen - unter anderem gibt es Luftaufnahmen von Drohnen und Hubschraubern. So sieht man in der Dokumentation Kim busselnd im Pool mit Mona und im Kreißsaal bei der Geburt seiner Zwillinge. Weniger schmeichelhafte Statussymbole wie Dotcoms Erstausgabe von "Mein Kampf" sind jedoch nicht im Bild.

Goldsohn drehte bereits über Jahre bei Dotcoms öffentlichen Auftritten als Zugpferd der Internet-Mana-Partei und hatte 400 Stunden an Drehmaterial und 70 Interviews mit Zeitzeugen, bis der Hauptdarsteller letztes Jahr zum Interview bereit war. Da war er bereits politisch gescheitert. "Er ist witzig, er ist wild", so die Regisseurin, die ihn für eine "komplexe Persönlichkeit" hält. "Er hat sich mit den mächtigsten Größen der Welt angelegt, und es macht ihm nichts aus."

Bisher unveröffentlichte Aufnahmen

Bevor die Doku den Werdegang des Computerfachmanns aus Kiel zum gefragten Sicherheitsberater erzählt, der schließlich aufgrund seiner Filesharing-Plattform Megaupload als Internet-Pirat ins Visier des FBI gerät und danach die Politik "down under" als Enfant Terrible aufmischt, beginnt sie mit seiner hollywoodreifen Verhaftung.

Der fünffache Familienvater hatte sich 2010 mit einer Entourage aus Mitstreitern, Kindermädchen und Bediensteten aufs teuerste Luxusanwesen Neuseelands abgesetzt, um endlich ein ruhigeres Leben zu führen - inklusive kleiner Gastgeschenke wie ein Silvester-Feuerwerk im Wert von 500.000 Dollar für die Stadt Auckland. Dort sah man später sein Feixen auch als überdimensionale Eigenwerbung auf Bussen.

Bisher unveröffentlichte Aufzeichnungen der Polizei und der Sicherheitskameras zeigen erstmals die Razzia vom 20. Januar 2012, die es an Dramatik und Waffeneinsatz fast mit dem Sturm auf Osama Bin Laden aufnehmen kann. Ab dann steht die Frage im Kinosaal: Warum solch ein Helikopter-Einsatz bei vermeintlicher Copyright-Verletzung?

Und welche Rolle spielt der in diesem Jahr überraschend zurückgetretene Premierminister John Key als mögliche Marionette Amerikas in dem Spektakel, das längst keine antipodische Polit-Posse mehr ist, sondern laut Sean Gallagher "gefährliches Glatteis" offenbart, global gesehen?

Gallagher, IT-Redakteur bei "Ars Technica" und einer der eloquentesten Kommentatoren im Dotcom-Film, fasst das ethische Dilemma am Schluss treffend zusammen: "Während wir gute Gründe haben, die Piraterie von Content zu verhindern und Künstlern einen Profit zu ermöglichen, so sind die Mechanismen dafür auch die Mechanismen für Zensur und der Unterdrückung von Meinungsfreiheit."

Wenn Dotcoms andauernder Kampf gegen seine gerichtlich beschlossene Auslieferung in die USA nicht die Lösung des Problems um Piraterie und Privatsphäre ist - dieser wichtige Film über ihn kommt ihr zumindest ein wenig näher.