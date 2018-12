Bianca "Bibi" Claßen ist Deutschlands YouTube-Königin. Dem Unternehmen zufolge sind drei der zehn in Deutschland meistgeschauten Videos 2018 auf ihrem Kanal erschienen. Und kein Video - außer Musikclips, die oft in Dauerschleifen laufen - sammelte dieses Jahr hierzulande so viele Aufrufe wie die aufwendig inszenierte Bekanntgabe von Bibis Schwangerschafts.

Laut YouTubes Klickanzeige kommt der Clip auf 6,6 Millionen Abrufe, der Großteil davon dürfte aus Deutschland kommen. Damit übertrumpft Bibi sowohl die Höhepunkte des Last-Minute-Siegs der Nationalelf gegen Schweden, als auch die Top-Ten-Clips anderer Webstars wie Julien Bam und Freshtorge.

Überraschender als die hohen Platzierungen solcher Star-YouTuber ist aber der Klickerfolg jenes Clips, der auf Platz vier der Deutschland-Charts landete. "16-Jährige schämt sich für Körper: Peinliches Problem beim Frauenarzt", heißt jenes Video, das zur Scripted-Reality-Serie "Klinik am Südring" gehört. Die läuft unter der Woche jeweils um 16 Uhr auf Sat.1 und setzt aufs Prinzip "Schauspieler sprechen mit echten Ärzten über medizinische Probleme".

YouTube/ Klinik am Suedring Ausschnitt aus der "Klinik am Südring"-Folge

So populär wie "Heimkommen"

Das 18-minütige Frauenarzt-Video hat in nur einem halben Jahr mehr als 60 Millionen Abrufe gesammelt, also eigentlich viel mehr als die drei vorderen Plätze auf der YouTube-Liste zusammen. Aber für die Rangfolge zählen nur Klicks aus Deutschland - und das ist hier die Erklärung für den Erfolg.

Zunächst zur Größenordnung: Der Edeka-Weihnachtsclip "Heimkommen" hat fast dieselbe Klickzahl, steht aber seit 2015 online - und war seinerzeit so populär, dass nahezu jedes deutsche Medium darüber berichtete. Beim Frauenarzt-Video ist das anders.

Es scheint fast unbemerkt von der Netzöffentlichkeit zum Hit geworden zu sein, zumal auch die Abonnentenzahl des Accounts "Klinik am Südring" mit 867.000 Abonnenten groß, aber nicht sehr groß ist. Immer wieder würden einzelne Folgen der Serie online die Millionengrenze knacken, heißt es auf Nachfrage von ProSiebenSat.1, aber auch: "Der enorme Erfolg dieses speziellen Videos hat auch uns überrascht."

Gespielt in doppelter Hinsicht

Die 60 Millionen Klicks für das deutsche Doku-Soap-Video kommen vor allem aus dem Ausland. In Deutschland dürfte der Clip nicht mehr als ungefähr fünf Millionen Abrufe gesammelt haben, sonst müsste er in YouTubes Jahrescharts weiter oben stehen.

Aus dem Umfeld der Google-Tochter heißt es zudem, dass die Klicks, die größere Kanäle sammeln, oft aus vielen verschiedenen Ländern stammen - manchmal erreichen so auch Videos zwei- oder dreistellige Millionen-Klickzahlen, die eigentlich nur für einen bestimmten Sprachraum gedacht waren.

Das Frauenarzt-Video - in dem man übrigens keine nackten Geschlechtsteile oder Ähnliches sieht - dürfte von seinem Vorschaubild profitiert haben. Der Arzt greift seiner Patientin zwischen die Beine, um ihren - wie sich im Video herausstellt - in doppelter Hinsicht gespielten Schmerzen auf den Grund zu gehen.

YouTube/ Klinik am Suedring Erfolgreichste YouTube-Videos von "Klinik am Südring"

Mehrere Zielgruppen erreicht

Das Video spricht so neben "Klinik am Südring"-Fans noch zwei weitere Zielgruppen an: Zum einen Nutzer aus aller Welt, die sich Nacktaufnahmen erhoffen, wie man sie auf YouTube normalerweise nicht findet - erst recht nicht in Videos, die wie der Sat.1-Clip keine Altersbeschränkung haben. Zum anderen macht das Vorschaubild klar, dass es um eine frauenärztliche Untersuchung geht und damit um etwas, das in einigen Ländern ein gesellschaftliches Tabuthema ist, so wie etwa auch Menstruation.

Es spricht viel dafür, dass der Clip einen beachtlichen Teil seiner Klicks in Ländern wie Indien oder Indonesien gesammelt hat - in einer Kettenreaktion aus Vorschaubild, Nutzerneugierde und YouTube-Algorithmus, die auch in Deutschland schon gut funktioniert hat, zumal noch Videostichworte wie "Erster Frauenarztbesuch" zum Einsatz kommen.

Es ist nicht das erste Mal

Den Fall, dass ein deutsches Video überraschend weltweit zum Klickhit wurde, gab es kürzlich schon einmal. Das Video "30 Dinge, die man in einer Beziehung nicht tun sollte..." von Julian Ems wurde seit August 2017 rund 100 Millionen Mal aufgerufen - so oft, dass Ems sich Vorwürfen ausgesetzt sah, er würde Klicks kaufen.

"Dieses Video hat so viele Aufrufe, weil es international in sehr regelmäßigen Abständen in Ländern trendet, in denen es kulturell mit anstößigen Videos im Netz schwierig ist ", erklärte er schließlich im Oktober, ergänzend zu einem Erklärvideo.

YouTube/ uFoneTV YouTuber Ems mit dem früheren Vorschaubild (oben links)

"ECHTE Aufrufe, ECHTE Menschen", betonte der YouTuber, der für seinen Clip ebenfalls ein sehr auffälliges Vorschaubild nutzte, "allerdings FALSCHE Vorstellungen davon, um was es in dem Video geht." Die meisten Abrufe seien etwa aus Indonesien, Brasilien und der Türkei gekommen. Vor allem Männer aus diesen Ländern hätten wohl gedacht, "dass es sich bei diesem Video um etwas sehr Anstößiges handeln könnte, was sie woanders nicht bekommen", so Ems.

Mittlerweile hat der YouTuber das Vorschaubild ausgetauscht - und sein Video gewinnt nicht mehr so rasant Abrufe.