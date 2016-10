Kreative Foto-Experimente Entfesseln Sie die Elemente!

Wieviel Technik ist notwendig?

Für Shootings mit Latex oder - wie bei "Germany's Next Topmodel" gesehen - Honig ist keine besondere technische Ausrüstung erforderlich. Solche Shootings gelingen mit jeder Studioblitzanlage und auch mit Aufsteckblitzen. Bei Aufnahmen, bei denen das Model mit Wasser, Mehl oder Farbe beworfen wird, sind die Anforderungen deutlich höher, da die Ergebnisse besser aussehen, wenn diese Elemente scharf in der Luft eingefroren werden.



Da in der Studio-Fotografie mit Blitz das Bild nur während der Zeit belichtet wird, in der der Blitz leuchtet, sind also Blitze notwendig, die eine möglichst kurze Abbrennzeit haben. Je nach verwendetem Medium sollte diese bei 1 / 2000 Sekunde, besser noch bei 1 / 4000 Sekunde oder kürzer liegen. Damit scheiden leider viele günstige Blitzanlagen aus, da sie einfach zu lange leuchten. Mit Aufsteckblitzen lassen sich solche Bilder nur sehr schwer realisieren, da sie zwar schnell sind, aber die erforderlichen kurzen Abbrennzeiten nur erreichen, wenn Sie die Leistung stark reduzieren. Diese geben dann also eventuell nicht mehr genug Licht ab.



Die Abbrennzeit Ihrer Blitze finden Sie in den Datenblättern, fragen Sie im Zweifel aber bei Ihrem Hersteller nach, bei welcher Leistung Ihr Blitz am schnellsten ist, und verwenden Sie die entsprechende Einstellung dann für Ihr Shooting.