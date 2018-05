Notveräußerung Staatsanwaltschaft verkauft Kryptowährungen für zwölf Millionen Euro

Die bayerische Zentralstelle für Cybercrime hat im Rahmen von Ermittlungen gegen ein nicht näher benanntes Internetportal Kryptowährungen im Wert von mehr als zwölf Millionen Euro verkauft. Sie stammen aus dem Besitz von zwei Hauptbeschuldigten.

Der Gesetzgeber erlaube eine solche Notveräußerung bei noch laufenden Ermittlungen, wenn bei sichergestelltem Vermögen ein Wertverlust drohe, teilte ein Sprecher der Zentralstelle am Montag mit. Weil Kryptowährungen dem Risiko hoher Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust ausgesetzt seien, habe man zu diesem Mittel gegriffen. Die Spezialstaatsanwaltschaft in Bamberg und das sächsische Landeskriminalamt ermitteln in dem Fall seit 2015.

Das sollten Einsteiger wissen, die Kryptowährungen kaufen wollen 1. Überlegen Sie, ob Kryptowährungen das Richtige für Sie sind.



Kryptowährungen sind keine sichere Geldanlage, sie haben mehr mit Glücksspiel zu tun. Wenn Sie also etwas Geld zum Zocken übrighaben, das sonst vielleicht in Sportwetten oder ins Lotto-Spielen fließt, und damit Kryptowährungen kaufen wollen, tun Sie das ruhig. Sie sollten aber nur Geld einsetzen, auf das Sie im Ernstfall nicht angewiesen sind. Denn Käufer können ihren gesamten Einsatz verlieren.



Es ist zum Beispiel nicht auszuschließen, dass es irgendwann neue, bessere Kryptowährungen gibt als die, die jetzt am Markt sind. Hinzu kommt: Sollte mehr Staaten oder Finanzaufsichten als jetzt schon den Handel mit Kryptowährungen intensiv regulieren oder gar verbieten, dürfte das den Preis stark beeinträchtigen. Zu den größten Risikofaktoren zählen auch Hackerangriffe auf einzelne Handelsplattformen - oder auf die gesamte Infrastruktur. 2. Es gibt nicht nur einen Ort, an dem man digitale Coins kaufen kann.



Kryptowährungen lassen sich ähnlich wie Aktien auf Handelsplätzen kaufen. In Deutschland zählen Bitcoin.de, Coinbase und Bitpanda zu den bekanntesten Anbietern. Wer sich dort anmeldet, kann nach einer Identitätsprüfung mit dem Handel loslegen. Zu den meistverbreiteten Methoden gehört es, sich via Video-Chat mit einem Mitarbeiter zusammenzuschalten. Der Anleger hält dann zur Identifizierung einen Personalausweis neben sein Gesicht.



Bei den meisten Börsen ist es möglich, die gewünschte Kryptowährung mit Euro zu bezahlen. Anders ist es auf reinen Krypto-Handelsplätzen wie Bitfinex. Dort kann man beispielsweise Bitcoin nur in andere digitale Währungen umwandeln, Euro werden nicht akzeptiert. 3. Lassen Sie sich nicht täuschen.



Käufer sollten unbedingt darauf achten, dass sie die richtige Kryptowährung erwerben. Immer wieder landen Interessenten um Beispiel auf der Plattform Bitcoin.com, wenn sie Bitcoin kaufen wollen. Das Problem: Dort wird der klassische Bitcoin (BTC) Bitcoin Core genannt, was manche Nutzer so irritiert, dass sie das ebenfalls angebotene Bitcoin Cash (BCH) kaufen - was aber nur eine Abspaltung mit geringerem Wert ist.



Überhaupt gibt es jenseits der großen Kryptowährungen viele dubiose Coins, deren Kurs zum Beispiel nur kurzzeitig mal rasant steigt, weil er von bestimmten Personen oder Gruppen gezielt manipuliert wurde. 4. Stückpreise sagen wenig aus.



Käufer von Kryptowährungen sollten auch nicht zu sehr auf den Stückpreis eines einzelnen Coins achten. So kostet ein MIOTA nur knapp einen Dollar, während ein Bitcoin mehrere Tausend Euro kostet. Doch das muss keinesfalls bedeuten, dass MIOTA deshalb rasanter steigt als Bitcoin, weil es auf den ersten Blick günstiger zu sein scheint. Denn der jeweilige Stückpreis ist auch abhängig von der esamtzahl aller im Umlauf befindlichen Einheiten. So sind bereits knapp drei Milliarden MIOTA im Umlauf, während die Menge aller Bitcoin aktuell nur rund 16 Millionen beträgt. Bitcoin-Coins sind daher knapper als MIOTA-Einheiten und damit pro Stück wertvoller. 5. In der Krypto-Welt gibt es hohe Kaufgebühren.



Jede Börse erhebt unterschiedliche Gebühren für den Kauf digitaler Coins. So verlangt etwa Bitcoin.de rund 0,5 Prozent pro Kauf. Das Problem für Käufer: Die Gebühren werden oftmals nicht ausgewiesen, sondern sind im Kaufpreis enthalten. Zudem können die Gebühren je nach Zahlungsmittel variieren. Wer Bitcoin mit Kreditkarte erwirbt, muss in der Regel mehr Gebühren bezahlen als bei einer Sepa-Überweisung.



Auf einigen Plattformen wie Bitcoin.de handeln Nutzer direkt miteinander, Anleger kaufen ihre Coins dort von anderen Nutzern. So kann es passieren, dass Angebote existieren, die Bitcoin zu einem Kurs anbieten, der deutlich höher als der tatsächliche aktuelle Marktpreis ist. 6. Rechnen Sie mit starken Kursschwankungen.



Die Kurse von Kryptowährungen schwanken stark: manchmal innerhalb weniger Stunden um Hundert Euro und mehr. Wer ständig auf den Kurs schaut, kann so schnell die Nerven verlieren, wenn es nach unten geht. Als Anfänger ist es nicht sinnvoll, ständig zu kaufen oder zu verkaufen, denn dabei zahlt man auf lange Sicht hohe Gebühren. 7. Vergessen Sie das Versteuern nicht.



Der Handel mit Kryptowährungen zählt steuerlich zu den privaten Veräußerungsgeschäften - auch Spekulationsgeschäfte genannt. Entscheidend für die Besteuerung ist jedoch, wann die digitale Währung gekauft und wieder verkauft wird. Haben Sie Bitcoin oder andere Krypto-Coins vor mehr als einem Jahr gekauft, ist die Sache einfach: Ihre Veräußerungsgewinne bleiben steuerfrei.



Wer den Bitcoin dagegen nur wenige Monate hält und dann mit Gewinn veräußert oder tauscht, muss den Gewinn mit dem persönlichen Steuersatz versteuern. Private Veräußerungsgeschäfte bleiben allerdings bis zu einer Freigrenze von 600 Euro pro Jahr steuerfrei.

Was passiert jetzt mit dem Geld?

Was mit den erlösten zwölf Millionen Euro passiert, ist noch unklar. Festlegt werde dies erst nach Abschluss der Hauptverhandlung, teilte der Sprecher mit. Das Geld fließe möglicherweise an Geschädigte, komme der Staatskasse zugute oder gehe an die Beschuldigten zurück.

Die Ermittlungen gegen die Betreiber der Plattform gehen indes weiter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, ohne Einwilligung der Urheber und Lizenzinhaber E-Books, Hörbücher sowie Zeitungen und Zeitschriften zum Download angeboten zu haben. Das Angebot umfasste mehr als 200.000 Titel. Mehr als 30.000 Kunden sollen den illegalen Dienst genutzt haben.

Wann die Staatsanwaltschaft Anklage erheben kann, steht noch nicht fest. Aktuell werten die Ermittler die Kunden- und Bestelldatenbanken der Plattform aus, um den Schaden für die Rechteinhaber beziffern zu können.